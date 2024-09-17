Куриный рулет: рецепт очень вкусного мясного блюда в домашних условиях

Рулет получается нежирным, сочным и очень ароматным.

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Куриный рулет – лучшая альтернатива покупной колбасе. Приготовленный в домашних условиях, он получается очень вкусный и полезный. Своим рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Куриный рулет

Ингредиенты:

куриное бедро (без кожуры и кости) – 500 гр;

куриное филе – 500 гр;

смесь для засолки мяса – 23 гр.

Способ приготовления:

Мясо помыть, высушить бумажным полотенцем. Филе порезать соломкой, бедро – кубиками. Добавить смесь и все перемешать.

Выложить мясо в посуду и накрыть. Отправить его в холодильник на 12 часов, чтобы оно хорошо пропиталось специями.

Рукав для запекания разрезать, выложить на него мясо и сформировать рулет. Плотно завернуть его в рукав несколько раз, зафиксировать нитями края.

Дополнительно можно использовать сетку, или просто завязать в нескольких местах толстой нитью.

Поставить рулет в холодную духовку, выставить температуру 75-80 градусов и оставить на 3,5 часа. Духовку в это время не открывать. После духовки дать рулету полностью остыть и отправить в холодильник на 5-6 часов для полной стабилизации.

Важно: для приготовления рулета нельзя брать пищевую пленку, поскольку мясо запекается в духовке.

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