Куриный рулет: рецепт очень вкусного мясного блюда в домашних условиях
Рулет получается нежирным, сочным и очень ароматным.
Куриный рулет – лучшая альтернатива покупной колбасе. Приготовленный в домашних условиях, он получается очень вкусный и полезный. Своим рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Куриный рулет
Ингредиенты:
- куриное бедро (без кожуры и кости) – 500 гр;
- куриное филе – 500 гр;
- смесь для засолки мяса – 23 гр.
Способ приготовления:
Мясо помыть, высушить бумажным полотенцем. Филе порезать соломкой, бедро – кубиками. Добавить смесь и все перемешать.
Выложить мясо в посуду и накрыть. Отправить его в холодильник на 12 часов, чтобы оно хорошо пропиталось специями.
Рукав для запекания разрезать, выложить на него мясо и сформировать рулет. Плотно завернуть его в рукав несколько раз, зафиксировать нитями края.
Дополнительно можно использовать сетку, или просто завязать в нескольких местах толстой нитью.
Поставить рулет в холодную духовку, выставить температуру 75-80 градусов и оставить на 3,5 часа. Духовку в это время не открывать. После духовки дать рулету полностью остыть и отправить в холодильник на 5-6 часов для полной стабилизации.
Важно: для приготовления рулета нельзя брать пищевую пленку, поскольку мясо запекается в духовке.
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