Курячий рулет: рецепт дуже смачної м'ясної страви в домашніх умовах
Рулет виходить нежирним, соковитим і дуже ароматним.
Курячий рулет — найкраща альтернатива покупній ковбасі. Приготований у домашніх умовах, він виходить дуже смачний і корисний. Своїм рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Курячий рулет
Інгредієнти:
- куряче стегно (без шкірки і кістки) — 500 г;
- куряче філе — 500 г;
- суміш для засолювання м'яса — 23 г.
Спосіб приготування:
М'ясо помити, висушити паперовим рушником. Філе порізати соломкою, стегно — кубиками. Додати суміш і все перемішати.
Викласти м'ясо в посуд і накрити. Відправити його в холодильник на 12 годин, щоб воно добре просочилося спеціями.
Рукав для запікання розрізати, викласти на нього м'ясо і сформувати рулет. Щільно загорнути його в рукав кілька разів, зафіксувати нитками краї.
Додатково можна використовувати сітку, або просто зав'язати в кількох місцях товстою ниткою.
Поставити рулет у холодну духовку, виставити температуру 75-80 градусів і залишити на 3,5 години. Духовку в цей час не відкривати. Після духовки дати рулету повністю охолонути і відправити в холодильник на 5-6 годин для повної стабілізації.
Важливо: для приготування рулету не можна брати харчову плівку, оскільки м'ясо запікається в духовці.
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