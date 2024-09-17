Курячий рулет: рецепт дуже смачної м'ясної страви в домашніх умовах

Рулет виходить нежирним, соковитим і дуже ароматним.

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Курячий рулет — найкраща альтернатива покупній ковбасі. Приготований у домашніх умовах, він виходить дуже смачний і корисний. Своїм рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Курячий рулет

Інгредієнти:

куряче стегно (без шкірки і кістки) — 500 г;

куряче філе — 500 г;

суміш для засолювання м'яса — 23 г.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, висушити паперовим рушником. Філе порізати соломкою, стегно — кубиками. Додати суміш і все перемішати.

Викласти м'ясо в посуд і накрити. Відправити його в холодильник на 12 годин, щоб воно добре просочилося спеціями.

Рукав для запікання розрізати, викласти на нього м'ясо і сформувати рулет. Щільно загорнути його в рукав кілька разів, зафіксувати нитками краї.

Додатково можна використовувати сітку, або просто зав'язати в кількох місцях товстою ниткою.

Поставити рулет у холодну духовку, виставити температуру 75-80 градусів і залишити на 3,5 години. Духовку в цей час не відкривати. Після духовки дати рулету повністю охолонути і відправити в холодильник на 5-6 годин для повної стабілізації.

Важливо: для приготування рулету не можна брати харчову плівку, оскільки м'ясо запікається в духовці.

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