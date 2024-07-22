Ідеальна намазка: рецепт паштету з куркою та грибами

Після приготування поставте паштет на кілька годин у холодильник, щоб він наситився смаком.

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Якщо у вас є трохи курячого м'яса та грибів, рекомендуємо потішити себе та своїх близьких смачнючим паштетом із куркою та грибами. Це чудова намазка для бутербродів і тостів, яка ідеально підійде для приготування перекусу протягом усього дня. Своїм перевіреним рецептом цього паштету поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Паштет із куркою та грибами

Інгредієнти:

курячі стегна — 3 шт;

гриби — 500 г;

цибуля — 2 шт;

вершковий сир — 130 г;

бульйон, у якому варилася курка, — 100 мл;

сіль, перець, сушений часник та інші за бажанням.

Спосіб приготування:

Відварити стегна у воді з додаванням лаврового листка та духмяного перцю. Відокремити м'ясо від кісток.

Посмажити цибулю з грибами на олії з додаванням вершкового масла.

У чашу блендера покласти м'ясо, цибулю з грибами, вершковий сир і трохи бульйону (50-100 мл, краще додавати, коли трохи вже перебили, щоб орієнтуватися на густоту), перебити. Перекласти паштет у скляний посуд і поставити в холодильник на кілька годин.

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