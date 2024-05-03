Ідеальна закуска на святковий стіл: рецепт паштету зі скумбрії

Такий паштет подають на трохи підсушених скибочках чорного хліба. І він підійде навіть для святкового столу.

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Заведено вважати, що паштети готують із м'яса, або із субпродуктів на кшталт печінки. Але з риби паштет виходить не менш смачний. Цей паштет готується з двох видів скумбрії, яка продається в будь-якому магазині. Залежно від того, яку скумбрію ви оберете, гарячого копчення чи холодного, зміниться й смак паштету. Подайте його на підсмажених грінках із чорного хліба, і у вас вийде чудова закуска.

Паштет зі скумбрії

Інгредієнти:

1 велика скумбрія холодного або гарячого копчення (близько 500 г);

1 банка оливок із анчоусами (400 г);

1 велика цибулина;

30 мл рослинної олії;

50 г вершкового масла;

свіжомелений чорний перець;

бородинський хліб для подачі;

1 банка скумбрії у власному соку (350 г).

Очистіть цибулю та дрібно наріжте. Обсмажте цибулю на середньому вогні в суміші олії та вершкового масла. Потім остудіть.

Обробіть скумбрію на філе, видаліть шкіру та всі дрібні кісточки. Наріжте якомога дрібніше.

Оливки відкиньте на друшляк, трохи обсушіть і дрібно наріжте.

Змішайте скумбрію з банки, зливши рідину, із цибулею та олією зі сковорідки в склянці занурювального блендера в пюре.

Змішайте всі підготовлені інгредієнти, приправте перцем і дайте паштету настоятися в холодильнику щонайменше пів години. Подавайте на тостах.

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