Жовто-сині та неповторні: як пофарбувати яйця на Великдень натуральними інгредієнтами

Це цікавий спосіб зробити крашанки у кольорах національного прапора. І вам знадобляться тільки натуральні фарбники.

Related video

Великдень цьогоріч віряни України відзначатимуть 5 травня. І вже можна підбирати рецепти пасок та цікаві способи пофарбувати яйця. Якщо хочете зробити крашанки в національному стилі – це просто і цікаво. Рецептом поділились на сайті Gazdynja.

Жовто-сині крашанки

Інгредієнти:

яйця зварені круто;

чай каркаде – 15-18 г;

куркума – 1 ст. л.;

окріп – приблизно 200-250 мл;

ватні диски;

харчова плівка;

олія.

Яйця попередньо відварюємо, остуджуємо і висушуємо серветками. В одну чашку кладемо сухі квіти чаю каркаде, а в інший куркуму. Заливаємо каркаде окропом, так щоб рівень води покривав квіточки.

В куркуму додаємо приблизно 120-140 мл окропу, добре перемішуємо. У нас має вийти насичений розчин обох речовин. Залишаємо барвники на 10-15 хвилин.

Беремо харчову плівку, ватні диски розділяємо на два шари й складаємо, як на фото.

Потім ми загорнемо яйця у плівку із фарбниками Фото: Gazdynja

У шприци набираємо барвники й просочуємо ватяні диски. Варіантів безліч.

Загортаємо яйце в пофарбовані ватяні диски й закручуємо кінці харчовою плівкою, щоб барви перенеслись на поверхню яйця.

Також на харчовій плівці можна розкласти квіти каркаде, капнути трошки куркуми загорнути яйця у плівку. Можна взагалі використовувати тільки каркаде, або куркуму.

Підготовлені яйця залишаємо на кілька годин, щоб вони добре пофарбувались. Краще на ніч.

Пофарбовані яйця розгортаємо, прибираємо всі залишки барвників серветками.

Протираємо яйця олією для блиску і крашанки готові.

Читайте також:

Не пошкодуйте рису й отримайте унікальні крашанки: просто і красиво (відео)

Valentino та Adidas. Як виглядали би великодні яйця, якби їх прикрашали Доми моди (фото)

Великодній кошик-2024: які продукти несподівано подорожчали