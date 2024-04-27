Скільки коштуватиме цьогорічний великодній кошик? Фокус проаналізував актуальні ціни, прослідкував рівень інфляції та спитав експертів, чи будуть дорожчати м’ясо, яйця та молочна продукція й надалі.

Related video

В Україні подорожчав святковий великодній кошик. Ціни на продукти до столу підскочили на 17,6%. Про це повідомили науковці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Згідно з розрахунками, у 2024 році вартість традиційного великоднього сніданку на сім'ю з чотирьох осіб становитиме більш ніж 1400 гривень, тоді як рік тому вона була на рівні 1209 гривень.

Що у великодньому кошику

У згаданому наборі продуктів, який коштуватиме 1422,05 грн, є паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін, сіль.

Ідентичний великодній кошик в Україні зразку 2023 року коштував 1208,78 гривень

Ідентичний великодній кошик в Україні зразку 2023 року, за даними того ж Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", коштував 1208,78 гривень.

І якщо у минулому році найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більше ніж удвічі, то 2024 року спостерігається зростання цін на твердий і м’який сир (на 31,9% та 23,0%), вершкове масло (16,4%).

Українці цьогоріч змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів до Великдня Фото: УНІАН

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — прокоментував причини зростання цін на продукти директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв

Він додав, що українці цьогоріч змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів до Великодня. Це торкнеться як жителів регіонів, де точаться бойові дії та здійснюються постійні ворожі обстріли, так і регіонів — місць великого скупчення переселенців.

Якщо є бажання доповнити кошик до свята овочами та фруктами, вартість зросте до 1652,05 гривень Фото: Getty Images

Великдень 2024 року: скільки українці витратять на продукти

Згідно з дослідженням Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої за традиційним рецептом — становитиме 179,8 грн за 1 кг.

Складові домашньої паски

700 г борошна;

6 шт. яєць;

150 г вершкового масла;

300 г молока;

400 г цукру;

40 г дріжджів;

200 г ізюму.

Саме такий склад продуктів обчислили в Інституті аграрної економіки та виявили, що його цьогорічна вартість на 5,8% перевищує ціну паски 2023 року (169,88 грн).

"Таке відносно незначне здорожчання символу нашого Великодня зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5%). Проте інші складові паски подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6%), дріжджі (+9,6%), ізюм (+15,6%)", — зазначив Юрій Лупенко.

Вартість паски домашньої за традиційним рецептом — становитиме 179,8 грн за 1 кг Фото: УНІАН

Далі кладемо до корзини наступні продукти:

домашня ковбаса — 380-420 грн грн/кг (+14,3%);

буженина — 500-540 грн/кг (+14,2%);

сало — 210-280 грн/кг (+3,1%);

твердий сир — 450-550 грн/кг (+31,9%);

м’який сир — 37-45 грн за пачку 200 г (+23,0%);

вершкове масло — 73,2-80,5 грн за пачку 200 г (+16,4%);

церковне вино "Кагор" — в середньому 150 грн (100-180 грн за пляшку).

Додамо, що ціна за 250 г хріну в середньому становить 26 гривень (25-29 грн) і залежатиме від виробника та смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) — 3 грн. А якщо є бажання доповнити кошик до свята іншими складовими, наприклад, овочами (помідори, огірки) та яблуками, його вартість зросте до 1652,05 гривень.

За даними дослідників інституту, найдорожчими складовими великоднього кошика залишилися м’ясні продукти, значно додали в ціні порівняно з 2023 роком вершкове масло та сир.

Якщо є бажання доповнити кошик до свята іншими складовими, наприклад, овочами (помідори, огірки) та яблуками, його вартість зросте до 1652,05 гривень

Як пояснив Фокусу економіст, директор департаменту управління проєктами рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик, дослідження вартості великоднього кошика демонструє динаміку цін на окремі продукти харчування і має право на життя, як "індекс борщу" та його аналоги.

"Показник наглядно демонструє, як Держстат обраховує споживчу інфляцію на прикладі окремих продуктів та їх вкладу у загальну вартість. Можна використовувати як індикатор "для інформування" через ЗМІ, але навряд чи показник дасть достатньо інформації про структуру споживчого ринку та тенденції. Думаю, у регіональному вимірі цифри будуть суттєво різнитись", — зазначив Віктор Шулик.

Важливо

Дорогі напої. Як зміна акцизів в Україні вплине на вартість коньяку, горілки і вина

Водночас за даними Нацбанка України, річна інфляція в Україні у березні сповільнилася до 3,2% порівняно з 4,3% у лютому, а за перший квартал цього року ціни зросли лише на 1,2%.

При цьому "продуктова" інфляція за підсумками березня виявилася взагалі негативною, а саме ціни на продукти харчування в середньому знизилися порівняно з березнем 2023 року на 0,1%. Проте українці здебільшого цього не помітили, адже цінники в магазинах та власні відчуття свідчать про зворотне.

Так, за рік хліб подорожчав на понад 5%, сир та м'ясо — майже на 8%, молоко — до 9%. Проте на понад 13% подешевшав цукор, на 17,4% — олія, а ціни на яйця за цей період впали майже на 35%.

На відміну від "індексу борщу", "великодній кошик" формується щороку на різні дати, а на продукти харчування сезонні коливання мають значний вплив Фото: УНІАН

"Великодній кошик" та "індекс борщу": що впливає на картину досліджень

Обговорюючи зростання ціни на великодній кошик, економіст Віктор Шулик звертає увагу на сезонність, а також так званий ситуативний попит.

"На відміну від "індексу борщу", "великодній кошик" формується щороку на різні дати, а на продукти харчування сезонні коливання мають значний вплив, — пояснив експерт. — Я оцінюю вплив "ситуативного попиту" на ціни не вище 15-20%, бо більшість продуктів або їх компонентів — продукти повсякденного споживання; закриті кордони значною мірою компенсували потенційне зростання цін від можливих курсових коливань. Ми не можемо говорити про сталі тенденції. Наприклад, ціни на "молочку" та м’ясо можуть знизитись в останній місяць весни, якщо не виникне додаткових факторів підтримки цін — зростання відпускних цін виробників, логістичних витрат, витрат на електроенергію та зберігання".

Раніше Фокус розповідав про чинники, які впливають на вартість продуктів і дослідив зростання цін в Україні.