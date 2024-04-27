Сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году? Фокус проанализировал актуальные цены, проследил уровень инфляции и спросил экспертов, будут ли дорожать мясо, яйца и молочная продукция и в дальнейшем.

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В Украине подорожала праздничная пасхальная корзина. Цены на продукты к столу подскочили на 17,6%. Об этом сообщили ученые Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Согласно расчетам, в 2024 году стоимость традиционного пасхального завтрака на семью из четырех человек составит более 1400 гривен, тогда как год назад она была на уровне 1209 гривен.

Что в пасхальной корзине

В упомянутом наборе продуктов, который будет стоить 1422,05 грн, есть кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен, соль.

Идентичная пасхальная корзина в Украине образца 2023 года стоила 1208,78 гривен

Идентичная пасхальная корзина в Украине образца 2023 года, по данным того же Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоила 1208,78 гривен.

И если в прошлом году больше всего прибавили в цене яйца, стоимость которых выросла более чем вдвое, то в 2024 году наблюдается рост цен на твердый и мягкий сыр (на 31,9% и 23,0%), сливочное масло (16,4%).

Украинцы в этом году вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов к Пасхе Фото: УНИАН

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — прокомментировал причины роста цен на продукты директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей

Он добавил, что украинцы в этом году вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов к Пасхе. Это коснется как жителей регионов, где идут боевые действия и осуществляются постоянные вражеские обстрелы, так и регионов — мест большого скопления переселенцев.

Если есть желание дополнить корзину к празднику овощами и фруктами, стоимость возрастет до 1652,05 гривен Фото: Getty Images

Пасха 2024 года: сколько украинцы потратят на продукты

Согласно исследованию Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоимость основной составляющей пасхальной корзины — кулича домашнего по традиционному рецепту — составит 179,8 грн за 1 кг.

Составляющие домашнего кулича

700 г муки;

6 шт. яиц;

150 г сливочного масла;

300 г молока;

400 г сахара;

40 г дрожжей;

200 г изюма.

Именно такой состав продуктов вычислили в Институте аграрной экономики и обнаружили, что его нынешняя стоимость на 5,8% превышает цену кулича 2023 года (169,88 грн).

"Такое относительно незначительное подорожание символа нашей Пасхи обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), на сахар (-15%) и муку (-5%). Однако другие составляющие паски подорожали: масло сливочное (+16,4%), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%)", — отметил Юрий Лупенко.

Стоимость кулича домашнего по традиционному рецепту — составит 179,8 грн за 1 кг Фото: УНИАН

Далее кладем в корзину следующие продукты:

домашняя колбаса — 380-420 грн грн/кг (+14,3%);

буженина — 500-540 грн/кг (+14,2%);

сало — 210-280 грн/кг (+3,1%);

твердый сыр — 450-550 грн/кг (+31,9%);

мягкий сыр — 37-45 грн за пачку 200 г (+23,0%);

сливочное масло — 73,2-80,5 грн за пачку 200 г (+16,4%);

церковное вино "Кагор" — в среднем 150 грн (100-180 грн за бутылку).

Добавим, что цена за 250 г хрена в среднем составляет 26 гривен (25-29 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символической является стоимость соли (100-150 г) — 3 грн. А если есть желание дополнить корзину к празднику другими составля ющими, например, овощами (помидоры, огурцы) и яблоками, ее стоимость возрастет до 1652,05 гривен.

По данным исследователей института, самыми дорогими составляющими пасхальной корзины остались мясные продукты, значительно прибавили в цене по сравнению с 2023 годом сливочное масло и сыр.

Если есть желание дополнить корзину к празднику другими составляющими, например, овощами (помидоры, огурцы) и яблоками, ее стоимость возрастет до 1652,05 гривен

Как пояснил Фокусу экономист, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик, исследование стоимости пасхальной корзины демонстрирует динамику цен на отдельные продукты питания и имеет право на жизнь, как "индекс борща" и его аналоги.

"Показатель наглядно демонстрирует, как Госстат рассчитывает потребительскую инфляцию на примере отдельных продуктов и их вклада в общую стоимость. Можно использовать как индикатор "для информирования" через СМИ, но вряд ли показатель даст достаточно информации о структуре потребительского рынка и тенденциях. Думаю, в региональном измерении цифры будут существенно отличаться", — отметил Виктор Шулик.

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В то же время по данным Нацбанка Украины, годовая инфляция в Украине в марте замедлилась до 3,2% по сравнению с 4,3% в феврале, а за первый квартал этого года цены выросли лишь на 1,2%.

При этом "продуктовая" инфляция по итогам марта оказалась вообще отрицательной, а именно цены на продукты питания в среднем снизились по сравнению с мартом 2023 года на 0,1%. Однако украинцы в основном этого не заметили, ведь ценники в магазинах и собственные ощущения свидетельствуют об обратном.

Так, за год хлеб подорожал более чем на 5%, сыр и мясо — почти на 8%, молоко — до 9%. Однако более чем на 13% подешевел сахар, на 17,4% — масло, а цены на яйца за этот период упали почти на 35%.

В отличие от "индекса борща", "пасхальная корзина" формируется ежегодно на разные даты, а на продукты питания сезонные колебания имеют значительное влияние Фото: УНИАН

"Пасхальная корзина" и "индекс борща": что влияет на картину исследований

Обсуждая рост цены на пасхальную корзину, экономист Виктор Шулик обращает внимание на сезонность, а также так называемый ситуативный спрос.

"В отличие от "индекса борща", "пасхальная корзина" формируется ежегодно на разные даты, а на продукты питания сезонные колебания имеют значительное влияние, — пояснил эксперт. — Я оцениваю влияние "ситуативного спроса" на цены не выше 15-20%, так как большинство продуктов или их компонентов — продукты повседневного потребления; закрытые границы в значительной степени компенсировали потенциальный рост цен от возможных курсовых колебаний. Мы не можем говорить об устойчивых тенденциях. Например, цены на "молочку" и мясо могут снизиться в последний месяц весны, если не возникнет дополнительных факторов поддержки цен — рост отпускных цен производителей, логистических расходов, затрат на электроэнергию и хранение".

Ранее Фокус рассказывал о факторах, которые влияют на стоимость продуктов и исследовал рост цен в Украине.