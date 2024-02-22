Цены больше не растут. Какие факторы влияют на стоимость продуктов и каких изменений ждать
В Украине рост цен на продукты в январе притормозил. Как на самом деле изменились цены и есть ли надежда на длительный период ценовой стабильности?
В январе потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 4,7% по сравнению с 5,1% в декабре. Такие данные предоставляет НБУ со ссылкой на Госстат. В то же время рост цен на продукты питания замедлился. Фокус составил рейтинг продуктов, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине и исследовал, что будет дальше.
Цены притормозили: что именно повлияло на стоимость продуктов в первый месяц 2024 года
По информации Нацбанка, фактические темпы роста цен оказались в январе ниже траектории прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года.
Такая динамика обуславливалась:
- увеличением предложения отдельных продуктов питания;
- вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев;
- снижением мировых цен на нефть;
- дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.
Таким образом, рост цен на продукты питания притормозил. Например, хлеб; мучные и кондитерские изделия, а также мясные продукты и даже молоко, по данным Госстата, дорожали не так быстро, как прогнозировали. Более того, снизилась стоимость яиц, масла, круп и сахара, благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок.
Как изменилась средняя цена на продукты в Украине в январе
|Продукт
|Цена в декабре, грн/кг
|Цена в январе, грн/кг
|Изменение цены за місяць, %
|Рис
|51,36
|51,28
|-0,16
|Батон
|22,96
|23,04
|0,35
|Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
|29,79
|29,89
|0,34
|Мука пшеничная
|15,85
|15,69
|-1,01
|Крупы гречаные
|30,46
|28,87
|-5,22
|Говядина
|243,64
|251,64
|3,28
|Свинина
|193,60
|184,72
|-4,59
|Птица (тушки куриные)
|90,25
|89,92
|-0,37
|Филе куриное
|160,74
|159,80
|-0,58
|Колбасы вареные первого сорта
|171,55
|169,42
|-1,24
|Рыба мороженая
|160,63
|163,87
|2,02
|Молоко пастеризованное жирностью до 2,6%
|37,69
|38,15
|1,22
|Сыры мягкие, жирные
|176,76
|181,13
|2,47
|Сметана жирностью до 15%
|104,27
|106,34
|1,99
|Яйца
|56,18
|51,02
|-9,18
|Масло сливочное
|74,09
|75,65
|2,11
|Рстительное масло
|59,18
|58,89
|-0,49
|Яблоки
|20,49
|22,05
|7,61
|Капуста белокочанная
|11,19
|14,31
|27,88
|Лук репчатый
|15,09
|16,86
|11,73
|Свекла
|11,47
|16,14
|40,71
|Морковь
|11,43
|14,43
|26,25
|Картошка
|15,13
|21,46
|41,84
|Сахар
|33,29
|32,23
|-3,18
|Источник: Госстат
В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что в частности, молоко не снизилось в цене, а просто не растет теми большими темпами, которые были, например, в прошлом году.
"Но рост цен на молокопродукцию продолжается. И это будет продолжаться. У нас с вами остановка роста цен будет в апреле. А сейчас мы имеем рост цен. Он может немножко уменьшился, но он есть. Он меньше сейчас, чем был, потому что в январе были праздники — перед праздниками было увеличение спроса, в частности, и на жиры животного происхождения. Как следствие, в январе рост цен был выше. Но это не значит, что цены остановились и начали откат. Просто динамика немножко уменьшилась", — объясняет эксперт.
В то же время в январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора, например картофель, капуста, свекла, морковь и лук. Больше всего в прошлом места подорожала свекла — на 40,7%. Цена яблок и тепличных томатов тоже пошла вверх. Как сообщили аналитики проекта East Fruit, цены на тепличные продукты в магазинах Украины вызваны высокими ценами на внутреннем рынке в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляют основные поставки этой продукции на рынок Украины.
Такая тенденция обусловлена поступлением более дорогой тепличной продукции, а еще — увеличением логистических затрат из-за блокирования польской границы.
Ценовой прогноз на весну: как изменится стоимость продуктов
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что надо готовиться к подорожанию яиц из-за роста цен на комбикорм для птиц. Впрочем большого ценового скачка не будет.
"Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого бешеного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет намного спокойнее", — сказал эксперт.
Относительно польской блокады, а вместе с ней возможностью дефицита в Украине молоко-сырья, о чем Фокус писал ранее, то эксперт несколько успокаивает: "Не будет никакого запрета (польского импорта — Фокус). Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент, это не более, чем предупредительная мера. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки же тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы", — пояснил Пендзин.
Однако относительно молоко-сырья, которое Украина активно завозит из Польши, он прогнозирует действительно серьезную ситуацию.Важно
"Растет цена на молоко-сырье. И это действительно влияет на цену на украинский аграрный продукт. Если вы пройдете по супермаркету, вы не увидите на сегодняшний момент ни одного импортного производителя — лежит наше отечественное масло. Но самая большая проблема и то, что мы собственно импортируем из Польши, — мы из Польши завозили молоко-сырье и твердые сыры. В чем проблема? В том, что в Украине достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства молоко-сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — отметил Пендзин.
По его прогнозу, в Украине рост цен на молочную продукцию будет продолжаться до середины весны, пока животные не будут переведены на открытое содержание, ориентировочно в конце апреля.
Овощной бум, или почему растут цены на популярные в стране овощи
Относительно роста стоимости стратегических овощей, ситуация имеет те же причины, что и с молочным сырьем.
"Овощи выросли по-разному. Картофель вырос почти в три раза. Почему? Кто у нас производит на сегодня 90% картофеля, который мы едим? Домохозяйства населения. Картофель вырос, он есть в погребах, но для того, чтобы его вывезти на базар, нужны рабочие руки. Чтобы его передать в торговые сети, надо рабочие руки. Их меньше. И здесь произошла проблема, действительно, картофель вырос в цене. Я думаю, что рост его цены сейчас немножко остановился — достиг своего пика, но все равно, он по отношению к 2-х месячному периоду показал существенный рост: стоил 12 грн за кг, а сейчас — под 30 грн за кг", — отмечает экономист.Важно
Отметим, что согласно данным Минфина, по состоянию на 22 февраля 2024 года индекс цен на продукты, в частности молочные составил 100,23% . По сравнению с предыдущим месяцем они подорожали: в среднем цены на эти продукты выросли на 0,23%.
В январе 2024 года этот индекс относительно декабря 2023 года составлял 101,44%.
Рост цены импортных овощей произошел из-за подорожания логистики в результате блокирования польской границы, а еще — из-за девальвации гривны.
Интересно, что по официальным данным, мясные продукты по сравнению с предыдущим месяцем подешевели — в среднем на 0,91%. В январе 2024 года этот индекс относительно декабря 2023 года составлял 100,46%. А вот индекс потребительских цен на фрукты и овощи в феврале 2024 года составил 105,06%. По сравнению с январем фрукты и овощи подорожали в среднем на 5,06%.
Цены на овощи толкают вверх два главных фактора. Первый — постепенное опустошение товарных остатков овощей урожая 2023 года. Второй — рост цены импортных овощей из-за подорожания логистики вследствие блокирования польской границы, а еще — из-за девальвации гривны. Ведь импортные товары закупаются за иностранную валюту. Между тем, курс гривны сегодня 22 февраля — уже 38,62 грн за доллар, тогда как по состоянию на 22 января официальный курс НБУ находился на отметке 37,53 грн/долл.