В Украине рост цен на продукты в январе притормозил. Как на самом деле изменились цены и есть ли надежда на длительный период ценовой стабильности?

Related video

В январе потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 4,7% по сравнению с 5,1% в декабре. Такие данные предоставляет НБУ со ссылкой на Госстат. В то же время рост цен на продукты питания замедлился. Фокус составил рейтинг продуктов, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине и исследовал, что будет дальше.

Цены притормозили: что именно повлияло на стоимость продуктов в первый месяц 2024 года

По информации Нацбанка, фактические темпы роста цен оказались в январе ниже траектории прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года.

Такая динамика обуславливалась:

увеличением предложения отдельных продуктов питания;

вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев;

снижением мировых цен на нефть;

дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Важно

Сэкономить уже не получится? Украинцам объяснили, как изменятся цены на продукты

Таким образом, рост цен на продукты питания притормозил. Например, хлеб; мучные и кондитерские изделия, а также мясные продукты и даже молоко, по данным Госстата, дорожали не так быстро, как прогнозировали. Более того, снизилась стоимость яиц, масла, круп и сахара, благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок.

Как изменилась средняя цена на продукты в Украине в январе

Продукт Цена в декабре, грн/кг Цена в январе, грн/кг Изменение цены за місяць, % Рис 51,36 51,28 -0,16 Батон 22,96 23,04 0,35 Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы 29,79 29,89 0,34 Мука пшеничная 15,85 15,69 -1,01 Крупы гречаные 30,46 28,87 -5,22 Говядина 243,64 251,64 3,28 Свинина 193,60 184,72 -4,59 Птица (тушки куриные) 90,25 89,92 -0,37 Филе куриное 160,74 159,80 -0,58 Колбасы вареные первого сорта 171,55 169,42 -1,24 Рыба мороженая 160,63 163,87 2,02 Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% 37,69 38,15 1,22 Сыры мягкие, жирные 176,76 181,13 2,47 Сметана жирностью до 15% 104,27 106,34 1,99 Яйца 56,18 51,02 -9,18 Масло сливочное 74,09 75,65 2,11 Рстительное масло 59,18 58,89 -0,49 Яблоки 20,49 22,05 7,61 Капуста белокочанная 11,19 14,31 27,88 Лук репчатый 15,09 16,86 11,73 Свекла 11,47 16,14 40,71 Морковь 11,43 14,43 26,25 Картошка 15,13 21,46 41,84 Сахар 33,29 32,23 -3,18 Источник: Госстат

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что в частности, молоко не снизилось в цене, а просто не растет теми большими темпами, которые были, например, в прошлом году.

"Но рост цен на молокопродукцию продолжается. И это будет продолжаться. У нас с вами остановка роста цен будет в апреле. А сейчас мы имеем рост цен. Он может немножко уменьшился, но он есть. Он меньше сейчас, чем был, потому что в январе были праздники — перед праздниками было увеличение спроса, в частности, и на жиры животного происхождения. Как следствие, в январе рост цен был выше. Но это не значит, что цены остановились и начали откат. Просто динамика немножко уменьшилась", — объясняет эксперт.

В то же время в январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора, например картофель, капуста, свекла, морковь и лук. Больше всего в прошлом места подорожала свекла — на 40,7%. Цена яблок и тепличных томатов тоже пошла вверх. Как сообщили аналитики проекта East Fruit, цены на тепличные продукты в магазинах Украины вызваны высокими ценами на внутреннем рынке в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляют основные поставки этой продукции на рынок Украины.

Такая тенденция обусловлена поступлением более дорогой тепличной продукции, а еще — увеличением логистических затрат из-за блокирования польской границы.

Рост цен на продукты питания притормозил в Украине Фото: Из открытых источников

Ценовой прогноз на весну: как изменится стоимость продуктов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что надо готовиться к подорожанию яиц из-за роста цен на комбикорм для птиц. Впрочем большого ценового скачка не будет.

"Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого бешеного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет намного спокойнее", — сказал эксперт.

Относительно польской блокады, а вместе с ней возможностью дефицита в Украине молоко-сырья, о чем Фокус писал ранее, то эксперт несколько успокаивает: "Не будет никакого запрета (польского импорта — Фокус). Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент, это не более, чем предупредительная мера. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки же тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы", — пояснил Пендзин.

Однако относительно молоко-сырья, которое Украина активно завозит из Польши, он прогнозирует действительно серьезную ситуацию.

Важно

"Эрозия солидарности": блокада границы Польши похожа на издевательство, — Зеленский (фото, видео)

"Растет цена на молоко-сырье. И это действительно влияет на цену на украинский аграрный продукт. Если вы пройдете по супермаркету, вы не увидите на сегодняшний момент ни одного импортного производителя — лежит наше отечественное масло. Но самая большая проблема и то, что мы собственно импортируем из Польши, — мы из Польши завозили молоко-сырье и твердые сыры. В чем проблема? В том, что в Украине достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства молоко-сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — отметил Пендзин.

По его прогнозу, в Украине рост цен на молочную продукцию будет продолжаться до середины весны, пока животные не будут переведены на открытое содержание, ориентировочно в конце апреля.

В январе подорожали некоторые овощи из борщевого набора, например картофель, капуста, свекла Фото: Getty Images

Овощной бум, или почему растут цены на популярные в стране овощи

Относительно роста стоимости стратегических овощей, ситуация имеет те же причины, что и с молочным сырьем.

"Овощи выросли по-разному. Картофель вырос почти в три раза. Почему? Кто у нас производит на сегодня 90% картофеля, который мы едим? Домохозяйства населения. Картофель вырос, он есть в погребах, но для того, чтобы его вывезти на базар, нужны рабочие руки. Чтобы его передать в торговые сети, надо рабочие руки. Их меньше. И здесь произошла проблема, действительно, картофель вырос в цене. Я думаю, что рост его цены сейчас немножко остановился — достиг своего пика, но все равно, он по отношению к 2-х месячному периоду показал существенный рост: стоил 12 грн за кг, а сейчас — под 30 грн за кг", — отмечает экономист.

Важно

Меньше польских продуктов на полках: что происходит с ценами и качеством еды

Отметим, что согласно данным Минфина, по состоянию на 22 февраля 2024 года индекс цен на продукты, в частности молочные составил 100,23% . По сравнению с предыдущим месяцем они подорожали: в среднем цены на эти продукты выросли на 0,23%.

В январе 2024 года этот индекс относительно декабря 2023 года составлял 101,44%.

Рост цены импортных овощей произошел из-за подорожания логистики в результате блокирования польской границы, а еще — из-за девальвации гривны.

Интересно, что по официальным данным, мясные продукты по сравнению с предыдущим месяцем подешевели — в среднем на 0,91%. В январе 2024 года этот индекс относительно декабря 2023 года составлял 100,46%. А вот индекс потребительских цен на фрукты и овощи в феврале 2024 года составил 105,06%. По сравнению с январем фрукты и овощи подорожали в среднем на 5,06%.

Цены на овощи толкают вверх два главных фактора. Первый — постепенное опустошение товарных остатков овощей урожая 2023 года. Второй — рост цены импортных овощей из-за подорожания логистики вследствие блокирования польской границы, а еще — из-за девальвации гривны. Ведь импортные товары закупаются за иностранную валюту. Между тем, курс гривны сегодня 22 февраля — уже 38,62 грн за доллар, тогда как по состоянию на 22 января официальный курс НБУ находился на отметке 37,53 грн/долл.