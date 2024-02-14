Меньше польских продуктов на полках: что происходит с ценами и качеством еды

Многие украинские потребители вынужденно покупают продукты самой низкой ценовой категории, а покупателей, которые позволяют себе отдать сотни гривен за базовые для нормального питания сыры, сливочное масло, колбасы, становится все меньше, говорят эксперты. Фокус узнал, как изменятся продуктовые цены в преддверии весны.

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В то время как официальные показатели инфляции остаются в "рамках приличия", потребители по всей Европе уверяют, что они не имеют ничего общего с реальностью. И на самом деле цены, особенно продуктовые, растут как на дрожжах. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Ценники сорвались с цепи: сколько тратят на продукты в Украине и Европе".

Официальная потребительская инфляция в Украине по итогам 2023 года составила 5,1%, а цены на продукты за год выросли всего на 3,7%. Однако, как показали результаты исследования компании Picodi, все не так позитивно.

Аналитики подсчитали стоимость условной продуктовой корзины, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо (курица и говядина), овощи (картофель, лук, помидоры) и фрукты (яблоки, бананы, апельсины) и выяснили: за год ее стоимость выросла на 22%. А украинские потребители вообще говорят о том, что по ощущениям цены растут почти каждый день.

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Дешевле не будет: украинцам назвали продукты, которые подорожают в 2024 году

Эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова отмечает: даже если и некоторые продукты за последний месяц немного подешевели, покупатель этого не замечает. Дело в том, что из-за роста коммунальных платежей в украинских семейных бюджетах происходит перераспределение средств не в пользу продуктовой корзины.

"Многие покупатели вынужденно покупают продукты низкой ценовой категории, а потребителей, которые позволяют себе отдать сотни гривен за базовые для нормального питания сыры, сливочное масло, колбасы, все меньше", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

Подводя итоги первого месяца 2024 года, Оксана Руженкова констатирует, что польской продукции на прилавках стало меньше. Если раньше она откровенно пугала своим количеством в отделах чая, снеков, молочных продуктов, кондитерских изделий, то сейчас ее неплохо потеснила отечественная продукция.

Эксперты не исключают расширения ассортимента "псевдопродуктов" — сырных продуктов вместо сыра, спредов вместо масла Фото: Freepik

По мнению эксперта, в ближайшее время есть хорошие шансы на расширение ассортимента растительных масел на прилавках украинских магазинов и снижение цен на подсолнечное масло, яйца, сахар . В то же время сектор хлебобулочных изделий настораживает, потому что из-за дефицита продовольственной пшеницы на внутреннем рынке (прошлогодний урожай на 90% состоял из фуражной пшеницы) цены на этот продукт со стороны переработчиков растут. Соответственно, мукомолы тоже попросят больше денег, а хлебобулочные комбинаты поднимут цены на хлеб.

В ближайшее время есть хорошие шансы на расширение ассортимента масла на прилавках украинских магазинов и снижение цен на подсолнечное масло яйца, сахар

"Противоречивым фактором станет рост тарифов на электроэнергию, — говорит Руженкова, — С одной стороны, это должно заставить производителей продуктов питания поднять цены на свой товар, с другой — зачастую дальше уже просто некуда. Поэтому я не исключаю расширения ассортимента "псевдопродуктов" — мясосодержащих колбас, сырных продуктов вместо сыра, спредов вместо масла и т.д.".

Что касается стоимости овощей-фруктов, которые находятся в хранилищах, то аграрные эксперты прогнозируют рост цен на 5-7%. На стоимость будут влиять соотношение спроса и предложения, инфляция, погодные факторы, а также мировые тренды. Однако Оксана Руженкова говорит, что здесь все прежде всего зависит от их качества. И пока мы не узнаем, какое это качество, прогноз цен — это просто гадание.

Напомним, в НБУ считают, что инфляция в Украине должна ускориться в середине года, потому что к тому времени исчезнет эффект высокого прошлогоднего урожая, который помогал сдерживать инфляционные процессы. А в ближайшие месяцы потребительские цены будут расти умеренно.

Ранее Фокус объяснял, почему украинцам придется платить больше за продукты. Подорожания не избежать, потому что добавляет цены логистика, а доставлять товары в объезд получится значительно дольше.