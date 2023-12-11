Рождество без деликатесов. Как подорожают продукты перед Новым годом и будет ли потом дешевле

В Госстате констатируют дальнейшее замедление темпов роста потребительских цен. Если в октябре потребительская инфляция составляла 5,3% с начала года, то в ноябре почти на 1 п.п. меньше. Но Новый год уже совсем близко, а это значит, что продукты будут дорожать.

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Инфляция — индекс потребительских цен — в ноябре 2023-го по сравнению с октябрем составила 0,5%, а с начала года цены в стране выросли на 4,4%. Такие данные опубликовал Госстат. Главная причина снижения темпов роста цен — хороший урожай, который удалось собрать аграриям осенью.

"В ноябре инфляция продолжила умеренно снижаться благодаря дальнейшему расширению предложения продуктов, в частности, овощей и фруктов большего, чем ожидалось, урожая. Фундаментальное инфляционное давление также снижалось в результате улучшения ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшения давления со стороны расходов бизнеса", — объяснили причины такой динамики цен в НБУ.

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По данным Госстата, в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего подорожали овощи — на 13,2%. Молоко подорожало на 2,6%, сливочное масло — на 2,5%. В то же время сахар подешевел на 4,3%, фрукты — на 2,1%, подсолнечное масло — на 1,9%. Однако в течение декабря ситуация может измениться — вскоре украинцы будут праздновать Рождество и Новый год. Фокус выяснял, что происходило с ценами в ноябре и каких ценников в супермаркетах и на рынках украинцам ожидать в канун Нового года.

Сахар дешевеет, овощи дорожают: что происходило с ценами

Главной причиной замедления инфляции являются низкие цены на овощи. Да, за последний месяц они несколько подорожали, но по сравнению с ноябрем прошлого года ценники стали меньше на 8,2%. Аналогичная история с яйцами: за месяц ценники увеличились на 1,1%, однако в годовом измерении их стоимость снизилась на 22,3% вследствие восстановления объемов производства и под влиянием базы сравнения.

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего подорожали овощи — на 13,2%

По данным Минфина, гречка за месяц потеряла 3,6%, средняя цена снизилась в ноябре до 30,93 грн/кг. Цена на пшено по сравнению с октябрем снизилась на 6,7%, на рис — на 2,2%, а средняя цена на манную крупу почти не изменилась. Мука подорожала до 21,03 грн за килограмм, зато снизились средние цены на макаронные изделия — с 30,26 до 27,47 грн/кг.

В течение ноября цена на сахар снизилась с 33,07 до 32,15 грн за кило. Эксперты говорят, что это сезонная динамика, ведь обычно сахар дешевеет в период активного производства (сентябрь-декабрь). Предприятиям нужно постоянно рассчитываться за сырье, топливо, платить зарплату и налоги, и на это нужны значительные оборотные средства.

Ценники на овощи и фрукты начали активно идти вверх Фото: ua.news

А вот ценники на овощи и фрукты начали активно идти вверх, хотя они остаются вполне доступными. На 13% подорожали украинские яблоки: средняя цена в отечественных супермаркетах составляет 17,11 грн за кило. Почти 40% прибавила в цене белокочанная капуста (11,30 грн/кг), морковь — 14% (10,23 грн/кг), картофель — 15,2% (14,90 грн/кг).

"Причинами роста цен на овощи и фрукты являются и предпраздничный всплеск цен, и исчезновение с рынка продукции ранних и средних сроков созревания, и экспорт", — отметила в комментарии Фокусу эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова.

Также стоит добавить рост стоимости хранения и транспортировки из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.

Ценники на основные виды мяса потребителей по-прежнему не радуют. И если курятина несколько подешевела, то свинина и говядина подорожали. Средние цены на куриные тушки в октябре составили 85,90 грн (месяц назад они продавались по 91,67 грн/кг), куриное филе — 157,30 (было 159,95 грн/кг), свиной ошеек — 227,94 грн (было 202,39 грн/кг), говядину — 249,20 (было 233,76 грн/кг).

Причинами роста цен на основные виды мяса эксперты называют сокращение поголовья скота из-за боевых действий и оккупации россиянами значительных территорий, подорожание логистики и топлива для транспортировки, а также рост стоимости кормов, электроэнергии и т. д.

"К сожалению, мясо может дорожать и в дальнейшем, хотя большинство украинцев и так уже перешли на курицу из-за заоблачных цен на свинину и говядину", — говорит Оксана Руженкова.

Мясо может дорожать и в дальнейшем, хотя большинство украинцев и так уже перешли на курицу из-за заоблачных цен на свинину и говядину

Индекс оливье: как подорожал за год любимый новогодний салат

Ежегодно Фокус подсчитывает индекс оливье, который можно считать своеобразным показателем инфляции. В прошлом декабре оливье на основе 500 г вареной колбасы стоил 281,71 грн, а в этом году точно такая кастрюля салата стоит 295,46 грн. То есть за год цена блюда подросла менее чем на 5%. Львиную долю стоимости, как и в прошлом году, составляют расходы на колбасу.

Больше всего подорожал картофель, а лук подешевел Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Надо отметить, что наш условный индекс новогоднего оливье в 4,9% почти не отличается от официального уровня инфляции ноябрь к ноябрю — 5,1%. Поэтому, этот салат можно вполне считать "народным" показателем динамики цен.

Несмотря на войну, снижение доходов и дороговизну, граждане Украины в большинстве своем верны новогодним традициям. Опрос, проводившийся в прошлом году, показал, что почти две трети украинцев не планируют отказываться ни от новогоднего шопинга, ни от праздничного застолья. За год ситуация вряд ли изменилась.

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Сколько бы психологи и диетологи не призывали сограждан отказаться от привычки есть и пить всю новогоднюю ночь, украинцы накрывали, накрывают и будут накрывать праздничные столы, говорит директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

За год цена оливье выросла менее чем на 5% Фото: Getty

Ждем роста цен: что больше всего подорожает в декабре

В этом году на стоимость рождественской продуктовой корзины напрямую влияет ситуация на украино-польской границе, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, в случае прекращения блокады риски будут меньше, однако, если она продлится весь декабрь, праздничный стол к Рождеству будет стоить для украинцев несколько дороже.

Сколько бы психологи и диетологи не призывали сограждан отказаться от привычки есть и пить всю новогоднюю ночь, украинцы накрывали, накрывают и будут накрывать праздничные столы Фото: Getty Images

Высоцкий разделил для прогноза продукты на несколько групп. Первая из них — базовые социальные продукты, то есть крупы и овощи борщевого набора.

"Здесь, к счастью, мы фактически полностью обеспечиваемся внутренним производством. Никаких ценовых колебаний нет и не предвидится", — заверил он, добавив, что ряд продуктов из этой группы сейчас дешевле по сравнению с прошлогодними ценами. В частности, это лук, морковь, яйца и гречка. Базовыми продуктами украинцев обеспечивают отечественные производители, поэтому здесь инфляции нет.

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А вот импортные продукты вполне могут подорожать, потому что дорожает логистика, ведь путь в объезд получается значительно длиннее. По словам Высоцкого, Украина импортирует бананы и цитрусовые, большую часть морепродуктов и рыбу, а также корма для животных. Цены на эти товары уже несколько выросли, но они могут еще подорожать.

Цены на колбасу заоблачные, а будут еще выше Фото: Freepik

По мнению Оксаны Руженковой, молоко и молочные продукты постепенно будут дорожать. Это будет происходить не только из-за сезонности, но и вследствие роста цен на сырье, электроэнергию, воду и тому подобное.

"Также ожидаем сезонного подорожания яиц. Из-за дорогих составляющих производства и сырья есть предпосылки для роста цен на хлеб и кондитерские изделия. Подорожают колбасы, сосиски и твердый сыр, хотя кажется, что дальше вроде бы уже и некуда", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

Цены на мясо до конца года поднимутся еще на 4-5%, хотя это зависит, прежде всего, от общего предложения. Наибольший рост стоимости ожидает свинину, потому что ее на рынке меньше.

В преддверии Нового года будет традиционный рост спроса на продукты, что приведет к повышению цен

Своего пика продуктовые ценники достигнут за 4-5 дней до Нового года, к этому приведет традиционный новогодний ажиотаж. Однако, возможно и немного раньше, учитывая перенос празднования Рождества на 25 декабря.

"Накануне Нового года будет традиционный рост спроса на продукты, что приведет к повышению цен, — отметил в комментарии Фокусу Олег Пендзин, — В то же время мы ожидаем, что торговые сети будут проводить перед праздниками различные акции, и украинцы будут иметь возможность немного сэкономить на тех или иных продуктах. Овощи, несмотря на подорожание в последние недели, останутся дешевле, чем в прошлом году. А вот икра, рыба, колбасы подорожают. В среднем мы ожидаем, что расходы на среднестатистический украинский новогодний стол увеличатся на уровне 7%".