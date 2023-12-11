Різдво без делікатесів. Як подорожчають продукти перед Новим роком та чи буде потім дешевше

У Держстаті констатують подальше уповільнення темпів росту споживчих цін. Якщо у жовтні споживча інфляція складала 5,3% з початку року, то у листопаді майже на 1 п.п. менше. Проте Новий рік вже зовсім близько, а це означає, що продукти дорожчатимуть.

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Інфляція — індекс споживчих цін — в листопаді 2023-го порівняно із жовтнем становила 0,5%, з початку року ціни в країні зросли на 4,4%. Такі дані опублікував Держстат. Головна причина низьких темпів зростання цін — добрий врожай, який вдалося зібрати аграріям восени.

"У листопаді інфляція продовжила помірно знижуватися завдяки подальшому розширенню пропозиції продуктів, зокрема, овочів та фруктів більшого, ніж очікувалося, врожаю. Фундаментальний інфляційний тиск також знижувався у результаті поліпшення очікувань в умовах збереження курсової стійкості та зменшення тиску з боку витрат бізнесу", — пояснили причини такої динаміки цін у НБУ.

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За даними Держстату, в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі — на 13,2%. Молоко подорожчало на 2,6%, вершкове масло — на 2,5%. Водночас цукор подешевшав на 4,3%, фрукти — на 2,1%, соняшникова олія — на 1,9%. Проте протягом грудня ситуація може змінитися — незабаром українці святкуватимуть Різдво і Новий рік. Фокус з’ясовував, що відбувалося з цінами у листопаді та яких цінників в супермаркетах і на ринках українцям очікувати напередодні Нового року.

Цукор дешевшає, овочі дорожчають: що відбувалося з цінами

Головною причиною уповільнення інфляції є низькі ціни на овочі. Так, за останній місяць вони дещо подорожчали, але порівняно з листопадом минулого року цінники стали менше на 8,2%. Аналогічна історія з яйцями: за місяць цінники збільшились на 1,1%, проте в річному вимірі їх вартість знизилася на 22,3% внаслідок відновлення обсягів виробництва та під впливом бази порівняння.

В листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі — на 13,2%

За даними Мінфіну, гречка за місяць втратила 3,6%, середня ціна знизилась у листопаді до 30,93 грн/кг. Ціна на пшоно порівняно з жовтнем знизились на 6,7%, на рис — на 2,2%, а середня ціна на манну крупу майже не змінилась. Борошно подорожчало до 21,03 грн за кілограм, натомість знизились середні ціни на макаронні вироби — з 30,26 до 27,47 грн/кг.

Протягом листопада ціна на цукор знизилась з 33,07 до 32,15 грн за кіло. Експерти кажуть, що це сезонна динаміка, адже зазвичай цукор дешевшає у період активного виробництва (вересень-грудень). Підприємствам потрібно постійно розраховуватися за сировину, паливо, сплачувати зарплату та податки, і на це потрібні значні обігові кошти.

Цінники на овочі та фрукти почали активно йти вгору Фото: ua.news

А ось цінники на овочі та фрукти почали активно йти вгору, проте вони залишаються цілком доступними. На 13% подорожчали українські яблука: середня ціна у вітчизняних супермаркетах складає 17,11 грн за кіло. Майже 40% додала в ціні білокачанна капуста (11,30 грн/кг), морква — 14% (10,23 грн/кг), картопля — 15,2% (14,90 грн/кг).

"Причинами зростання цін на овочі та фрукти є і передсвятковий сплеск цін, і зникнення з ринку продукції ранніх і середніх термінів дозрівання, і експорт", — відзначила у коментарі Фокусу експертка Всесвітнього Банку Оксана Руженкова.

Також варто додати зростання вартості зберігання та транспортування через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне.

Цінники на основні види м’яса споживачів, як і раніше, не тішать. І якщо курятина дещо подешевшала, то свинина та яловичина подорожчали. Середні ціни на курячі тушки у жовтні склали 85,90 грн (місяць тому вони продавалися по 91,67 грн/кг), куряче філе — 157,30 (було 159,95 грн/кг), свинячий ошийок — 227,94 грн (було 202,39 грн/кг), яловичину — 249,20 (було 233,76 грн/кг).

Причинами зростання цін на основні види м’яса експерти називають скорочення поголів’я худоби через бойові дії та окупацію росіянами значних територій, здорожчання логістики та палива для транспортування, а також зростання вартості кормів, електроенергії тощо.

"На жаль, м'ясо може дорожчати і надалі, хоча більшість українців і так вже перейшли на курку через захмарні ціни на свинину та яловичину", — каже Оксана Руженкова.

М'ясо може дорожчати і надалі, хоча більшість українців і так вже перейшли на курку через захмарні ціни на свинину та яловичину

Індекс олів'є: як подорожчав за рік улюблений новорічний салат

Щороку Фокус підраховує індекс олів'є, який можна вважати своєрідним показником інфляції. Минулого грудня олів'є на основі 500 г вареної ковбаси коштував 281,71 грн, а цього року саме така каструля салату коштує 295,46 грн. Тобто за рік ціна страви підросла менш ніж на 5%. Левову долю вартості, як і минулого року, становлять витрати на ковбасу.

Найбільше подорожчала картопля, а цибуля подешевшала Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Треба зазначити, що наш умовний індекс новорічного олів'є у 4,9% майже не відрізняється від офіційного рівня інфляції листопад до листопаду — 5,1%. Тож, цей салат можна цілком вважати "народним" показником динаміки цін.

Незважаючи на війну, зниження доходів і дорожнечу, громадяни України здебільшого вірні новорічним традиціям. Опитування, що проводилося минулого року, показало, що майже дві третини українців не планують відмовлятися ані від новорічного шопінгу, ані від святкового застілля. За рік ситуація навряд змінилася.

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Скільки б психологи та дієтологи не закликали співгромадян відмовитися від звички їсти та пити всю новорічну ніч, українці накривали, накривають та накриватимуть святкові столи, каже директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За рік ціна олів'є зросла менш ніж на 5% Фото: Getty

Чекаємо на зростання цін: що найбільше подорожчає у грудні

Цього року на вартість різдвяного продуктового кошика напряму впливає ситуація на україно-польському кордоні, вважає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, в разі припинення блокади ризики будуть меншими, проте, якщо страйк триватиме весь грудень, святковий стіл до Різдва коштуватиме для українців дещо дорожче.

Скільки б психологи та дієтологи не закликали співгромадян відмовитися від звички їсти та пити всю новорічну ніч, українці накривали, накривають та накриватимуть святкові столи Фото: Getty Images

Висоцький розділив для прогнозу продукти на кілька груп. Перша з них — базові соціальні продукти, тобто крупи та овочі борщового набору.

"Тут, на щастя, ми фактично повністю забезпечуємо внутрішнім виробництвом. Жодних цінових коливань немає і не передбачається", — завірив він, додавши, що низка продуктів із цієї групи зараз дешевша порівняно з тогорічними цінами. Зокрема, це цибуля, морква, яйця та гречка. Базовими продуктами українців забезпечують вітчизняні виробники, тому тут інфляція не спостерігається.

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А ось імпортні продукти цілком можуть подорожчати, бо дорожчає логістика, адже шлях в об'їзд виходить значно довшим. За словами Висоцького, Україна імпортує банани та цитрусові, більшу частину морепродуктів та рибу, а також корми для тварин. Ціни на ці товари вже дещо зросли, але вони можуть ще подорожчати.

Ціни на ковбасу захмарні, а будуть ще вище Фото: Freepik

На думку Оксани Руженкової, молоко та молочні продукти поступово дорожчатимуть. Це відбуватиметься не тільки через сезонність, але й внаслідок зростання цін на сировину, електроенергію, воду тощо.

"Також очікуємо сезонного подорожчання яєць. Через дорогі складові виробництва та сировини є передумови для зростання цін на хліб та кондитерські вироби. Подорожчають ковбаси, сосиски та твердий сир, хоча здається, що далі начебто вже й нікуди", — зазначила експертка у коментарі Фокусу.

Ціни на м’ясо до кінця року піднімуться ще на 4-5%, хоча це залежить, насамперед, від загальної пропозиції. Найбільше зростання вартості очікує на свинину, бо її на ринку менше.

Напередодні Нового року буде традиційне зростання попиту на продукти, що призведе до підвищення цін

Свого піку продуктові цінники сягнуть за 4-5 днів до Нового року, до цього призведе традиційний новорічний ажіотаж. Проте, можливо і трохи раніше з огляду на переніс святкування Різдва на 25 грудня.

"Напередодні Нового року буде традиційне зростання попиту на продукти, що призведе до підвищення цін, — зазначив у коментарі Фокусу Олег Пендзин. — Водночас ми очікуємо, що торгові мережі проводитимуть перед святами різноманітні акції, і українці матимуть можливість трохи заощадити на тих чи інших продуктах. Овочі, незважаючи на подорожчання в останні тижні, залишаться дешевшими, ніж минулого року. А ось ікра, риба, ковбаси подорожчають. У середньому ми очікуємо, що витрати на середньостатистичний український новорічний стіл збільшаться на рівні 7%".