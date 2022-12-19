Індекс олів'є. Наскільки за рік подорожчав святковий стіл та улюблений новорічний салат

У 2022 році в Україні суттєво зросли ціни на продовольство. Фокус звернувся до експертів і зробив власні розрахунки, щоб з'ясувати, наскільки дорожчим порівняно з минулим роком обійдеться святкове гуляння.

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У зв'язку із суттєвим подорожчанням більшості продуктів харчування багато українців у процесі планування новорічного меню стикаються з дилемою: збільшувати витрати або планувати скромніше застілля, про що Фокус пише у своєму огляді "Інфляція перед Різдвом. Скільки коштує новорічний стіл і що дорожчає перед святами".

За оцінками Валентина Литвинова, аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, різдвяний стіл залежно від запланованого меню за рік подорожчав на 30-70%.

За розрахунками вчених Інституту аграрної економіки вартість традиційного новорічного столу зросла на 40-50%.

[ + – ] Понад 2,3 тис. гривень коштуватиме новорічний стіл на компанію із 4-6 осіб

Як зазначає у коментарі Фокусу Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", торішній новорічний стіл у середньому коштував українцям 1 845 грн, тоді як зустріч 2023 року з тим же набором продуктів вимагає вже 2 580-2800 грн. За словами співрозмовниці Фокусу, найпомітніше в новорічному меню подорожчали яйця (понад удвічі), імпортний алкоголь (+50%), сир і риба (+30-35%), вітчизняні вино-горілчані вироби (+25-30%) ), а також м'ясо та ковбаси.

За підрахунками Фокусу, досить простий святковий стіл на компанію з 4-6 осіб без салатів і солодощів коштуватиме 2 320 грн. Вартість такого набору продуктів за рік подорожчала на 42% (див. таблицю). Зазначимо, що найбільш помітно виросли ціни на імпортні компоненти: оливки, оселедець, банани тощо.

Якщо доповнити святкове меню тортом Київським (416,5 грн за 850 г) та салатом "Олів'є" (282-300 грн відповідно до розрахунків експертів) витрати на гуляння перетнуть рубіж у 3 тис. грн.

Як подорожчав святковий стіл на Новий рік 2023 порівняно з Новим роком 2022

Продукт Ціна, грн у грудні 2021 року Ціна, грн у грудні 2022 року Зміна цін і витрат за рік, % Сир твердий, 500 г 162,135 202,235 25 Ковбаса Брауншвейзька сирокопчена 182,9 229,9 26 Буженіна, 500 г 151,32 224,875 49 Ікра лососева, банка 120 г 239 299 25 Шпроти, 1 банка 150 г 38,75 52,5 35 Куряче філе, 1 кг 143,42 152,33 6 Оселедець слабосолений, 0,5 кг 36,635 70,63 93 Огірки 50,98 66,45 30 Помідори 39,32 74,45 89 Оливки зелені без кісточок 30,05 65,48 118 Картопля, 3 кг 38,88 29,4 -24 Банани, 1 кг 28,53 61,42 115 Мандарини, 1 кг 41,29 64,42 56 Масло вершкове, 200 г пачка, 73 % 49,34 65,8 33 Батон нарізаний, 0,5 кг шт 46,2 52,6 14 Сік мультивітамінний, 0,950 мл 25 35,02 40 Вода мінеральна, 2 пляшки по 1,5 л 27,82 40,74 46 Горілка, 0,5 л пляшка 89,83 113,7 27 Вино червоне сухе, Іспанія, 0,75 л пляшка 125 250 50 Ігристе "Артемівське", 0,75 л пляшка 84,5 169 30 Сума загалом: 1 630,90 2 319,95 42

Джерело: моніторинг цін index.minfin.com.ua, інші відкриті джерела, підрахунки Фокусу

Окремо торкнемося ціни питання приготування на домашній кухні популярного новорічного салату "Олів'є". За словами Валентина Литвинова, олів'є на основі 500 г ковбаси коштуватиме у грудні 2022 року 300 грн, що на 57% дорожче порівняно з груднем 2021 року.

Учені Інституту аграрної економіки оцінили олів'є у 281,71 грн, що майже на 50% дорожче, ніж торік. За рік його інгредієнти подорожчали так:

0,5 кг ковбаси: 115,45 грн за (+15,5 %);

0,5 кг зеленого горошку: 44,99 грн (+28,5 %);

6 яєць: 44,4 грн (у 2,2 рази);

200 г солоних огірків: 34,80 грн (удвічі);

180 г майонезу: 21,41 грн (+58,6%);

дві моркви (380 г): 7,45 грн;

п'ять картоплин (840 г): 6,64 грн;

дві цибулини (230 г) 6,57 грн.

Цей перелік продуктів із кількістю та цінами цілком можна використовувати як інструкцію, що потрібно купити для олів'є.

На закінчення зазначимо, що умовний індекс новорічного олів'є у 50-57% помітно випереджає рівень інфляції у 2022 році (приблизно 30% за попередніми оцінками). Однак, це не привід відмовлятися від улюбленого салату.

Адже в грудні 2022 року, незважаючи на війну, зниження доходів і дорожнечу, життєлюбні громадяни України здебільшого вірні новорічним традиціям. Опитування, яке провела компанія "Делойт", підтверджує, що в Україні напередодні Нового Року 61% громадян не планує відмовлятися від новорічного шопінгу і майже половина (приблизно 49%) розраховують витратити на святкові покупки від 1 до 5 тис. грн. Тобто, якщо зважити на те, що компанії родичів і друзів зазвичай організовують застілля в складчину, такого бюджету цілком вистачить на святкування Нового Року і, можливо, ще залишиться на подарунки.

Раніше Фокус називав ТОП 10 товарів, якими запасаються українці у ситуації частих відключень світла. Також напередодні Нового Року Фокус нагадує історію салату "Олів'є".