Индекс оливье. Насколько за год подорожал праздничный стол и любимый новогодний салат
В 2022 году в Украине существенно выросли цены на продовольствие. Фокус обратился к экспертам и сделал собственные расчеты, чтобы выяснить, насколько дороже в сравнении с прошлым годом обойдется праздничное застолье.
В связи с существенным подорожанием большинства продуктов питания многие украинцы при планировании новогоднего меню сталкиваются с дилеммой: увеличивать расходы или планировать более скромное застолье, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками".
По оценкам Валентина Литвинова, аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, рождественский стол в зависимости от запланированного меню за год подорожал на 30-70%".
По расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость традиционного новогоднего стола выросла на 40-50%.
Как отмечает в комментарии Фокусу Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", прошлогодний новогодний стол в среднем обходился украинцам в 1845 грн, тогда как встреча 2023 года с тем же набором продуктов требует уже 2580-2800 грн. По словам собеседницы Фокуса, заметнее всего в новогоднем меню подорожали яйца (более чем в два раза), импортный алкоголь (+50%), сыр и рыба (+30-35%), отечественные вино-водочные изделия (+25-30%), а также мясо и колбасы.
По подсчетам Фокуса, довольно простой праздничный стол на компанию из 4-6 человек без салатов и сладостей обойдется в 2320 грн. Стоимость подобного набора продуктов за год подорожала на 42% (см. таблицу). Отметим, что наиболее заметно выросли цены импортные компоненты: оливки, сельдь, бананы и др.
Если дополнить праздничное меню тортом Киевским (416,5 грн за 850 г) и салатом "Оливье" (282-300 грн в соответствии с расчетами экспертов) расходы на застолье перешагнут рубеж в 3 тыс. грн.
Как подорожал праздничный стол на Новый год 2023 по сравнению с Новым годом 2022
Продукт
Цена, грн в декабре 2021 года
Цена, грн в декабре 2022 года
Изменение цен и расходов за год, %
Сыр твердый, 500 г
162,135
202,235
25
Колбаса Брауншвейгская сырокопченая, 375 г
182,9
229,9
26
Буженина, 500 г
151,32
224,875
49
Икра лососевая, банка 120 г
239
299
25
Шпроты, 1 банка 150 г
38,75
52,5
35
Куриное филе, 1 кг
143,42
152,33
6
Сельдь слабосоленая, 0,5 кг
36,635
70,63
93
Огурцы
50,98
66,45
30
Помидоры
39,32
74,45
89
Оливки зеленые без косточки
30,05
65,48
118
Картофель, 3 кг
38,88
29,4
-24
Бананы, кг
28,53
61,42
115
Мандарины, кг
41,29
64,42
56
Масло сливочное, 200 г пачка, 73%
49,34
65,8
33
Батон нарезной, 0,5 кг 2 шт.
46,2
52,6
14
Сок мультивитаминный, 0,950 л
25
35,02
40
Вода минеральная, 2 бутылки по 1,5 л
27,82
40,74
46
Водка, 0,5 л бутылка
89,83
113,7
27
Вино красное сухое, Испания, 0,75 л бутылка
125
250
50
Игристое “Артемівське”, 0,75 л бутылка
84,5
169
30
Сумма итого:
1630,9
2319,95
42
Источник: мониторинг цен index.minfin.com.ua, другие открытые источники, подсчеты Фокуса
Отдельно коснемся цены вопроса приготовления на домашней кухне популярного новогоднего салата "Оливье". По словам Валентина Литвинова, оливье на основе 500 г колбасы обойдется в декабре 2022 года в 300 грн, что на 57% дороже по сравнению с декабрем 2021 года.
Ученые Института аграрной экономики оценили оливье в 281,71 грн, что почти на 50% дороже, чем в прошлом году. За год его ингредиенты подорожали следующим образом:
- 0,5 кг колбасы: 115,45 грн за (+15,5%);
- 0,5 кг зеленого горошка: 44,99 грн (+28,5%);
- 6 яиц: 44,4 грн (в 2,2 раза);
- 200 г соленых огурцов: 34,80 грн (в 2 раза);
- 180 г майонеза: 21,41 грн (+58,6%);
- две моркови (380 г): 7,45 грн;
- пять картофелин (840 г): 6,64 грн;
- две луковицы (230 г) 6,57 грн.
Этот список продуктов с количеством и ценами вполне можно использовать как инструкцию, что нужно купить для оливье.
В заключение отметим, что условный индекс новогоднего оливье в 50-57% заметно опережает уровень инфляции в 2022 году (около 30% по предварительным оценкам). Однако это не повод отказываться от любимого салата.
Ведь в декабре 2022 года, несмотря на войну, снижение доходов и дороговизну, жизнелюбивые граждане Украины в большинстве своем верны новогодним традициям. Опрос, который провела компания "Делойт" подтверждает, что в Украине накануне Нового Года 61% граждан не планирует отказываться от новогоднего шоппинга и почти половина (около 49%) рассчитывают потратить на праздничные покупки от 1 до 5 тыс. грн. То есть, если учесть, что компании родственников и друзей обычно организовывают застолья в складчину, такого бюджета вполне хватит на празднование Нового Года и, возможно, еще останется на подарки.
Ранее Фокус называл ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы в ситуации частых отключений света. Также в преддверии Нового Года Фокус напоминает историю салата "Оливье".