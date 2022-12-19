Индекс оливье. Насколько за год подорожал праздничный стол и любимый новогодний салат

В 2022 году в Украине существенно выросли цены на продовольствие. Фокус обратился к экспертам и сделал собственные расчеты, чтобы выяснить, насколько дороже в сравнении с прошлым годом обойдется праздничное застолье.

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В связи с существенным подорожанием большинства продуктов питания многие украинцы при планировании новогоднего меню сталкиваются с дилеммой: увеличивать расходы или планировать более скромное застолье, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками".

По оценкам Валентина Литвинова, аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, рождественский стол в зависимости от запланированного меню за год подорожал на 30-70%".

По расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость традиционного новогоднего стола выросла на 40-50%.

[ + – ] Более 2,3 тыс. гривен обойдется новогодний стол на компанию из 4-6 человек

Как отмечает в комментарии Фокусу Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", прошлогодний новогодний стол в среднем обходился украинцам в 1845 грн, тогда как встреча 2023 года с тем же набором продуктов требует уже 2580-2800 грн. По словам собеседницы Фокуса, заметнее всего в новогоднем меню подорожали яйца (более чем в два раза), импортный алкоголь (+50%), сыр и рыба (+30-35%), отечественные вино-водочные изделия (+25-30%), а также мясо и колбасы.

По подсчетам Фокуса, довольно простой праздничный стол на компанию из 4-6 человек без салатов и сладостей обойдется в 2320 грн. Стоимость подобного набора продуктов за год подорожала на 42% (см. таблицу). Отметим, что наиболее заметно выросли цены импортные компоненты: оливки, сельдь, бананы и др.

Если дополнить праздничное меню тортом Киевским (416,5 грн за 850 г) и салатом "Оливье" (282-300 грн в соответствии с расчетами экспертов) расходы на застолье перешагнут рубеж в 3 тыс. грн.

Как подорожал праздничный стол на Новый год 2023 по сравнению с Новым годом 2022

Продукт Цена, грн в декабре 2021 года Цена, грн в декабре 2022 года Изменение цен и расходов за год, % Сыр твердый, 500 г 162,135 202,235 25 Колбаса Брауншвейгская сырокопченая, 375 г 182,9 229,9 26 Буженина, 500 г 151,32 224,875 49 Икра лососевая, банка 120 г 239 299 25 Шпроты, 1 банка 150 г 38,75 52,5 35 Куриное филе, 1 кг 143,42 152,33 6 Сельдь слабосоленая, 0,5 кг 36,635 70,63 93 Огурцы 50,98 66,45 30 Помидоры 39,32 74,45 89 Оливки зеленые без косточки 30,05 65,48 118 Картофель, 3 кг 38,88 29,4 -24 Бананы, кг 28,53 61,42 115 Мандарины, кг 41,29 64,42 56 Масло сливочное, 200 г пачка, 73% 49,34 65,8 33 Батон нарезной, 0,5 кг 2 шт. 46,2 52,6 14 Сок мультивитаминный, 0,950 л 25 35,02 40 Вода минеральная, 2 бутылки по 1,5 л 27,82 40,74 46 Водка, 0,5 л бутылка 89,83 113,7 27 Вино красное сухое, Испания, 0,75 л бутылка 125 250 50 Игристое “Артемівське”, 0,75 л бутылка 84,5 169 30 Сумма итого: 1630,9 2319,95 42

Источник: мониторинг цен index.minfin.com.ua, другие открытые источники, подсчеты Фокуса

Отдельно коснемся цены вопроса приготовления на домашней кухне популярного новогоднего салата "Оливье". По словам Валентина Литвинова, оливье на основе 500 г колбасы обойдется в декабре 2022 года в 300 грн, что на 57% дороже по сравнению с декабрем 2021 года.

Ученые Института аграрной экономики оценили оливье в 281,71 грн, что почти на 50% дороже, чем в прошлом году. За год его ингредиенты подорожали следующим образом:

0,5 кг колбасы: 115,45 грн за (+15,5%);

0,5 кг зеленого горошка: 44,99 грн (+28,5%);

6 яиц: 44,4 грн (в 2,2 раза);

200 г соленых огурцов: 34,80 грн (в 2 раза);

180 г майонеза: 21,41 грн (+58,6%);

две моркови (380 г): 7,45 грн;

пять картофелин (840 г): 6,64 грн;

две луковицы (230 г) 6,57 грн.

Этот список продуктов с количеством и ценами вполне можно использовать как инструкцию, что нужно купить для оливье.

В заключение отметим, что условный индекс новогоднего оливье в 50-57% заметно опережает уровень инфляции в 2022 году (около 30% по предварительным оценкам). Однако это не повод отказываться от любимого салата.

Ведь в декабре 2022 года, несмотря на войну, снижение доходов и дороговизну, жизнелюбивые граждане Украины в большинстве своем верны новогодним традициям. Опрос, который провела компания "Делойт" подтверждает, что в Украине накануне Нового Года 61% граждан не планирует отказываться от новогоднего шоппинга и почти половина (около 49%) рассчитывают потратить на праздничные покупки от 1 до 5 тыс. грн. То есть, если учесть, что компании родственников и друзей обычно организовывают застолья в складчину, такого бюджета вполне хватит на празднование Нового Года и, возможно, еще останется на подарки.

Ранее Фокус называл ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы в ситуации частых отключений света. Также в преддверии Нового Года Фокус напоминает историю салата "Оливье".