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Экономика Война и деньги

Индекс оливье. Насколько за год подорожал праздничный стол и любимый новогодний салат

салат, оливье
Фото: Getty | Салат "Оливье" у многих ассоциируется с новогодним застольем

В 2022 году в Украине существенно выросли цены на продовольствие. Фокус обратился к экспертам и сделал собственные расчеты, чтобы выяснить, насколько дороже в сравнении с прошлым годом обойдется праздничное застолье.

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В связи с существенным подорожанием большинства продуктов питания многие украинцы при планировании новогоднего меню сталкиваются с дилеммой: увеличивать расходы или планировать более скромное застолье, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками".

По оценкам Валентина Литвинова, аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, рождественский стол в зависимости от запланированного меню за год подорожал на 30-70%".

По расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость традиционного новогоднего стола выросла на 40-50%.

новогодний стол, застолье, домашняя еда Fullscreen
Более 2,3 тыс. гривен обойдется новогодний стол на компанию из 4-6 человек

Как отмечает в комментарии Фокусу Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", прошлогодний новогодний стол в среднем обходился украинцам в 1845 грн, тогда как встреча 2023 года с тем же набором продуктов требует уже 2580-2800 грн. По словам собеседницы Фокуса, заметнее всего в новогоднем меню подорожали яйца (более чем в два раза), импортный алкоголь (+50%), сыр и рыба (+30-35%), отечественные вино-водочные изделия (+25-30%), а также мясо и колбасы.

По подсчетам Фокуса, довольно простой праздничный стол на компанию из 4-6 человек без салатов и сладостей обойдется в 2320 грн. Стоимость подобного набора продуктов за год подорожала на 42% (см. таблицу). Отметим, что наиболее заметно выросли цены импортные компоненты: оливки, сельдь, бананы и др.

Если дополнить праздничное меню тортом Киевским (416,5 грн за 850 г) и салатом "Оливье" (282-300 грн в соответствии с расчетами экспертов) расходы на застолье перешагнут рубеж в 3 тыс. грн.

Как подорожал праздничный стол на Новый год 2023 по сравнению с Новым годом 2022

Продукт

Цена, грн в декабре 2021 года

Цена, грн в декабре 2022 года

Изменение цен и расходов за год, %

Сыр твердый, 500 г

162,135

202,235

25

Колбаса Брауншвейгская сырокопченая, 375 г

182,9

229,9

26

Буженина, 500 г

151,32

224,875

49

Икра лососевая, банка 120 г

239

299

25

Шпроты, 1 банка 150 г

38,75

52,5

35

Куриное филе, 1 кг

143,42

152,33

6

Сельдь слабосоленая, 0,5 кг

36,635

70,63

93

Огурцы

50,98

66,45

30

Помидоры

39,32

74,45

89

Оливки зеленые без косточки

30,05

65,48

118

Картофель, 3 кг

38,88

29,4

-24

Бананы, кг

28,53

61,42

115

Мандарины, кг

41,29

64,42

56

Масло сливочное, 200 г пачка, 73%

49,34

65,8

33

Батон нарезной, 0,5 кг 2 шт.

46,2

52,6

14

Сок мультивитаминный, 0,950 л

25

35,02

40

Вода минеральная, 2 бутылки по 1,5 л

27,82

40,74

46

Водка, 0,5 л бутылка

89,83

113,7

27

Вино красное сухое, Испания, 0,75 л бутылка

125

250

50

Игристое “Артемівське”, 0,75 л бутылка

84,5

169

30

Сумма итого:

1630,9

2319,95

42

Источник: мониторинг цен index.minfin.com.ua, другие открытые источники, подсчеты Фокуса

Отдельно коснемся цены вопроса приготовления на домашней кухне популярного новогоднего салата "Оливье". По словам Валентина Литвинова, оливье на основе 500 г колбасы обойдется в декабре 2022 года в 300 грн, что на 57% дороже по сравнению с декабрем 2021 года.

Ученые Института аграрной экономики оценили оливье в 281,71 грн, что почти на 50% дороже, чем в прошлом году. За год его ингредиенты подорожали следующим образом:

  • 0,5 кг колбасы: 115,45 грн за (+15,5%);
  • 0,5 кг зеленого горошка: 44,99 грн (+28,5%);
  • 6 яиц: 44,4 грн (в 2,2 раза);
  • 200 г соленых огурцов: 34,80 грн (в 2 раза);
  • 180 г майонеза: 21,41 грн (+58,6%);
  • две моркови (380 г): 7,45 грн;
  • пять картофелин (840 г): 6,64 грн;
  • две луковицы (230 г) 6,57 грн.

Этот список продуктов с количеством и ценами вполне можно использовать как инструкцию, что нужно купить для оливье.

В заключение отметим, что условный индекс новогоднего оливье в 50-57% заметно опережает уровень инфляции в 2022 году (около 30% по предварительным оценкам). Однако это не повод отказываться от любимого салата.

Ведь в декабре 2022 года, несмотря на войну, снижение доходов и дороговизну, жизнелюбивые граждане Украины в большинстве своем верны новогодним традициям. Опрос, который провела компания "Делойт" подтверждает, что в Украине накануне Нового Года 61% граждан не планирует отказываться от новогоднего шоппинга и почти половина (около 49%) рассчитывают потратить на праздничные покупки от 1 до 5 тыс. грн. То есть, если учесть, что компании родственников и друзей обычно организовывают застолья в складчину, такого бюджета вполне хватит на празднование Нового Года и, возможно, еще останется на подарки.

Ранее Фокус называл ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы в ситуации частых отключений света. Также в преддверии Нового Года Фокус напоминает историю салата "Оливье".