Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками

Впервые с момента обретения независимости Украина встречает зимние праздники в условиях войны. Что происходит с ценами в конце года и насколько подорожало для украинцев празднование Нового года и Рождества по сравнению с довоенными временами?

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Накануне Нового года в Украине, как и в большинстве стран, традиционно происходит всплеск потребления. Люди готовятся к праздничному застолью, покупают подарки, решаются на большие покупки. Но теперь радостное предвкушение Рождества и Нового года омрачает грусть и тревога. Ведь война продолжается, а враг на украинской земле сеет смерть и разруху.

Однако, как свидетельствует опрос украинских потребителей, проведенный компанией "Делойт", даже в условиях войны 61% украинцев не собирается отказываться от новогоднего шоппинга.

И хотя около 52% респондентов ответили, что планируют покупать меньше товаров, чем в прошлом году, около 49% украинцев готовы потратить на праздничные покупки от 1 до 5 тыс. грн. То есть, предпраздничный ажиотаж в стране ожидается, хоть и более сдержанный по сравнению с мирным 2021-м.

[ + – ] Так Киев встречал 2022 год... Но и сейчас, несмотря на войну, 60% украинцев не отказываются от праздничных расходов Фото: Мария Бабенко [ + – ] Так Киев встречал 2022 год... Но и сейчас, несмотря на войну, 60% украинцев не отказываются от праздничных расходов Фото: Мария Бабенко [ + – ] Так Киев встречал 2022 год... Но и сейчас, несмотря на войну, 60% украинцев не отказываются от праздничных расходов Фото: Мария Бабенко [ + – ] Так Киев встречал 2022 год... Но и сейчас, несмотря на войну, 60% украинцев не отказываются от праздничных расходов Фото: Мария Бабенко [ + – ] Так Киев встречал 2022 год... Но и сейчас, несмотря на войну, 60% украинцев не отказываются от праздничных расходов Фото: Мария Бабенко [ + – ] Так Киев встречал 2022 год... Но и сейчас, несмотря на войну, 60% украинцев не отказываются от праздничных расходов Фото: Мария Бабенко

Устали расти. Почему перед зимой цены притормозили

В последний месяц осени галопирующий рост цен в Украине замедлился. В ноябре, по данным Госстата, инфляция по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, в то время как в октябре по сравнению с сентябрем этот показатель достигал 2,5%.

"Темпы роста цен на продукты питания замедлились в ноябре как в месячном, так и годовом измерении, благодаря, в частности, большему предложению овощей, — объясняет разворот тренда роста индекса потребительских цен Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. — Динамика по другим составляющим потребительской корзины была смешанной: темпы роста цен на коммунальные и транспортные услуги остались практически на уровне октября, а динамика увеличения цен на большинство других менее важных составляющих потребительской корзины несколько ускорилась".

По словам собеседника Фокуса, замедление годовой инфляции в ноябре было неожиданным и стало свидетельством постепенного снижения инфляционного давления из-за слабости внутреннего спроса. Из-за этого по итогам года инфляция может быть даже меньше прогноза ICU на уровне 29,5%.

"Цены на продовольствие в течение 2022 года уже существенно выросли, и при низкой покупательной способности населения и безработице спрос вынужденно сокращается. Видимо, поэтому дальнейший чрезмерный рост цен может негативно повлиять на скорость товарооборота и выгоды операторов продовольственного рынка", — продолжает Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Собеседница Фокуса напоминает, что основной причиной ежемесячного роста инфляции остаются следующие прямые и косвенные последствия полномасштабной агрессии России против Украины:

нарушение производства и цепей снабжения

рост производственных издержек бизнеса

ситуативное увеличение спроса на отдельные товары и услуги

снижение предложения товаров

курсовые эффекты

ухудшение ожиданий населения и бизнеса

Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, в свою очередь, называет следующие факторы сдерживания цен в ноябре:

продовольствие (из-за распродажи мяса и других продуктов краткосрочного хранения в результате перебоев с электроснабжением): +0,6%

одежда и обувь (вследствие уменьшения спроса): -1,6%

ЖКХ (в результате административного регулирования цен): +0,2%

Эксперт говорит, что в ноябре выросли цены на различные товары и услуги, не вошедшие в вышеуказанные категории, гостиницы, рестораны и услуги связи. Этому способствовало применение собственной электрогенерации. Ведь, чтобы приспособиться к частым отключением электроэнергии, бизнес повсеместно использует генераторы, а полученная таким образом электроэнергия обходится в 4-5 раз дороже.

[ + – ] Дорогая энергия за счет генераторов отражается на стоимости товаров и услуг Фото: Мария Бабенко

"То есть, основными факторами замедления роста цен стали не макроэкономическая стабилизация или обуздание инфляции НБУ, а шоки в отдельных отраслях, а также расширение предложения и уменьшение спроса в потреблении непродовольственных товаров из-за дальнейшего реального падения доходов населения", — резюмирует Валентин Литвинов.

Новогодняя экономика. Как изменилась цена праздничного стола

Многие украинцы, даже если им удалось сохранить доходы на довоенном уровне, будут вынуждены сократить новогоднее меню или согласиться на существенный рост расходов.

"За год больше подорожали блюда, где используется мясо свинины, курятина, крупы, некоторые овощи и фрукты. Выросли цены, в первую очередь, на импортные продукты (рыбу, макароны, оливковое масло), фрукты и овощи, яйца и крупы, — комментирует Валентин Литвинов. — Таким образом, рождественский стол в зависимости от набора продуктов за год подорожал от 30 до 70%".

По расчетам ученых Института аграрной экономики, теперь стоимость традиционного новогоднего стола вырастет на 40-50%.

[ + – ] В традициях украинцев - припасти для праздничного стола самое лучшее, даже в тяжелые времена Фото: ubryka.com

"Если прошлогодний новогодний стол в среднем стоил 1845 грн, то встреча 2023 года обойдется украинской семье в среднем в 2580-2800 грн, — сообщает Фокусу Инна Сало. — Заметнее всего подорожали яйца (более чем в два раза), мясные и колбасные изделия. Сыр и рыба выросли в цене на 30-35%. Отечественные вино-водочные изделия стали дороже, как минимум, на 25-30%, а импортные – на 50%".

По подсчетам Фокуса, достаточно простой новогодний стол без сложных салатов и сладостей для компании из 4-6 человек обойдется где-то в 2320 грн. Стоимость соответствующего набора продуктов за год выросла на 42% (см. таблицу). Если добавить в праздничное меню торт Киевский (416,5 грн за 850 г) и салат "Оливье" (282-300 грн в соответствии с расчетами, изложенными далее) расходы на празднование превысят 3 тыс. грн. Интересно, что условный индекс новогоднего стола, как по подсчетам Фокуса, так и по информации опрошенных экспертов, заметно превышает годовую инфляцию, которая ожидается в 2022 году на уровне около 30%.

Как подорожал праздничный стол на Новый год 2023 по сравнению с Новым годом 2022

Продукт Цена, грн в декабре 2021 года Цена, грн в декабре 2022 года Изменение цен и расходов за год, % Сыр твердый, 500 г 162,135 202,235 25 Колбаса Брауншвейгская сырокопченая, 375 г 182,9 229,9 26 Буженина, 500 г 151,32 224,875 49 Икра лососевая, банка 120 г 239 299 25 Шпроты, 1 банка 150 г 38,75 52,5 35 Куриное филе, 1 кг 143,42 152,33 6 Сельдь слабосоленая, 0,5 кг 36,635 70,63 93 Огурцы 50,98 66,45 30 Помидоры 39,32 74,45 89 Оливки зеленые без косточки 30,05 65,48 118 Картофель, 3 кг 38,88 29,4 -24 Бананы, кг 28,53 61,42 115 Мандарины, кг 41,29 64,42 56 Масло сливочное, 200 г пачка, 73% 49,34 65,8 33 Батон нарезной, 0,5 кг 2 шт. 46,2 52,6 14 Сок мультивитаминный, 0,950 л 25 35,02 40 Вода минеральная, 2 бутылки по 1,5 л 27,82 40,74 46 Водка, 0,5 л бутылка 89,83 113,7 27 Вино красное сухое, Испания, 0,75 л бутылка 125 250 50 Игристое “Артемівське”, 0,75 л бутылка 84,5 169 30 Сумма итого: 1630,9 2319,95 42

Источник: мониторинг цен index.minfin.com.ua, другие открытые источники, подсчеты Фокуса

Отдельно отметим заметное подорожание популярного новогоднего салата. По словам Валентина Литвинова, салат оливье, для приготовления которого использовано 500 г колбасы, обойдется в 300 грн, что на 57% дороже по сравнению с декабрем 2021 года.

А по расчетам ученых Института аграрной экономики, незаменимый для многих семей новогодний оливье обойдется в 281,71 грн, что почти на 50% дороже, чем в прошлом. Цены на его ингредиенты за год выросли следующим образом:

0,5 кг колбасы: 115,45 грн за (+15,5%)

0,5 кг зеленого горошка: 44,99 грн (+28,5 %)

6 яиц: 44,4 грн (в 2,2 раза)

200 г соленых огурцов: 34,80 грн. (в 2 раза)

180 г майонеза: 21,41 грн (+58,6%)

две моркови (380 г): 7,45 грн

пять картофелин (840 г): 6,64 грн

две луковицы (230 г) 6,57 грн

При этом, другой любимый новогодний салат "Селедка под шубой", по подсчетам Института аграрной экономики, подорожал несущественно — только на 2,5% и обойдется в 134,66 грн. Он состоит из следующих компонентов:

0,5 кг филе сельди: 100 грн

Майонез (180 г): 21,41 грн

морковь (190 г): 3,74 грн

свекла (250 г): 2,60 грн

луковица (170 г): 4,70 грн

две картофелины (280 г): 2,21 грн

[ + – ] Салат "Оливье" за год подорожал на 50-57% Фото: Getty [ + – ] Блюдо "Сельдь под шубой" за год повысилось в цене только на 2,5% Фото: Getty

Оставим на праздники. Какие товары могут еще больше подорожать

Виталий Ваврищук прогнозирует практически гарантированный рост индекса потребительских цен в течение зимы, и только с марта ожидает возникновение устойчивого тренда к замедлению потребительской инфляции.

"Из-за того, что замедление цен в ноябре не стало результатом улучшения макроэкономической ситуации, а, наоборот, то ожидания инфляции в декабре могут быть пересмотрены в сторону увеличения, — продолжает Валентин Литвинов. — В частности, скоропортящиеся продукты питания могут подорожать из-за сбоев в поставках на фоне истощения запасов, которые активно распродавали в течение ноября. Однако такой рост может быть небольшим".

Эксперт напоминает, что введение предельной цены на российскую нефть в ЕС и общее удешевление нефти на мировых рынках делает дизель и бензин, импортируемый Украиной из ЕС менее дорогим, что также удешевит и генерацию электроэнергии. Однако этот эффект еще не дошел до Украины.

Еще одним фактором роста цен в декабре может стать повышенный предпраздничный спрос. Согласно вышеупомянутому исследованию "Делойт", почти половина украинцев начнет новогодний и рождественский шопинг после 15 декабря. Авторы исследования объясняют откладывание покупок на вторую половину месяца высокой неопределенностью в связи с войной.

На востребованные товары в конце декабря могут дополнительно вырасти цены. В частности, ученые Института аграрной экономики прогнозируют в канун Нового года рост розничных цен на следующие продукты:

разные виды мяса: до 7%

молоко и ассортимент молочной продукции: до 5-7%

овощи борщевого набора: до 5-7%

Вместе с тем, цены на многие другие товары порадуют украинцев стабильностью или даже понижением. "На фоне лучшего, чем ожидалось урожая зерновых, постепенное увеличение цен на крупы и муку замедлилось и ожидается, что до конца года такие продукты больше дорожать не будут. Возможно даже незначительное снижение цен на них до 5%, – делится прогнозами Инна Сало.

[ + – ] Крупы, в том числе и популярная среди украинцев гречка, зимою могут даже подешеветь Фото: Лайфхакер

Собеседница Фокуса добавляет, что цены на хлеб до конца года не изменятся, однако подорожает выпечка, торты, печенье, благодаря чему производители смогут компенсировать и сбалансировать цены на социальные сорта хлеба.

В сегменте фруктов украинцев радуют доступные яблоки, и огорчает существенное подорожание импортных бананов и цитрусовых. В ближайшее время на фрукты сохранятся следующие ориентировочные цены:

яблоки: около 13 грн за кг

апельсины: 64-70 грн за кг

мандарины: 50-58 грн за кг

лимоны 60,5 грн за кг

бананы 60 грн за кг

"В этом году цены на овощи, благодаря хорошему урожаю, в относительной безопасности. В то же время, при условии дальнейшего ракетного террора, наибольшие проблемы ожидают переработчиков мясомолочной продукции и товаров, требующих специальных условий хранения", — продолжает Валентин Литвинов. Между тем, цены на яйца, по словам собеседника Фокуса, уже скоро выйдут на плато, а увеличение производства и основания для снижения цен на этот популярный продукт ожидается ближе к февралю-марту.

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