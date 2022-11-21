Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии

Энергетический терроризм России не прекращается. Как предприятия страдают из-за перебоев электроснабжения и какие решения находят, чтобы продолжать работу?

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Когда в одном киевском квартале после очередного обстрела украинской энергетической инфраструктуры надолго отключили свет, на первый взгляд, могло показаться, что жизнь на сумрачных улицах замерла. Однако, при приближении к темным витринам становится понятно, что около половины предпринимателей продолжают работать даже при отключенной электроэнергии.

Когда окутанный тьмой город будто засыпает, просыпаются генераторы. Они жужжат повсюду, словно разъяренные шмели. Благодаря одному из них в темном отделении "Новой почты" работают компьютеры, и клиенты получают и отправляют посылки. Другой генератор поддерживает на плаву обмен валют. А еще один – большой и громкий – питает заведение общепита. Но драгоценную энергию там на освещение не тратят – на столиках стоят большие и яркие свечи в стеклянных колбах.

Между тем, соседняя аптека, очевидно, обходится зарядными станциями – ведь генератора там не видно, а клиентов продолжают обслуживать в полумраке.

[ + – ] Звук работающих генераторов сопровождает отключения света на оживленных улицах украинских городов Фото: Мария Бабенко

Каждому по капле. Как распределяется электроэнергия между предприятиями и гражданами

В компании Yasno, которая выступает поставщиком электроэнергии для населения и бизнеса в нескольких регионах, Фокусу сообщили, что из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в ряде областей, в том числе, в Киеве и Киевской области, сформировался дефицит энергомощности. В такой ситуации, чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, НЭК "Укрэнерго" дает распоряжение операторам системы распределения проводить отключения электроэнергии (стабилизационные и экстренные) как у бытовых потребителей, так и у предприятий.

[ + – ] Киев без света Фото: Getty Images [ + – ] Киев без света Фото: Getty Images [ + – ] Киев без света Фото: Getty Images

Стабилизационные отключения происходят по графику. Но если от "Укрэнерго" поступает распоряжение снизить потребление еще более, чем мощность, заложенная в графики стабилизационных отключений, то применяются экстренные отключения, продолжительность которых зависит от времени, необходимого для стабилизации ситуации.

Как пояснили Фокусу в компании Yasno, под стабилизационные и экстренные отключения не попадают только предприятия, относящиеся к категории критических объектов инфраструктуры. Их список определяют органы местной власти.

"Большие промышленные предприятия и производства должны уменьшать потребление электроэнергии, но несколько в другом формате. Они получают уведомления от операторов систем распределения, на какую мощность следует уменьшить потребление, и должны учитывать это в своей работе, – продолжают в Yasno. – А все остальные представители бизнеса отключаются по тому же принципу, что и жилые дома". То есть, если в жилом комплексе выключат свет, то его не будет и, скажем, в супермаркете, парикмахерской или ветклинике, расположенных в помещениях на первом этаже.

[ + – ] Под стабилизационные и экстренные отключения не попадают только предприятия, относящиеся к категории критических объектов инфраструктуры

Черная полоса. Чем рискует бизнес, когда часто нет электроснабжения

Перебои с электроэнергией создают для бизнеса, который и так страдает от связанных с войной проблем, дополнительные сложности. Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины, называет следующие три группы рисков:

уничтожение части товара, материалов для производства

потеря дохода из-за уменьшения производства

увеличение затрат на производство за счет приобретения генераторов, выплаты зарплат при внеплановых отключениях

"Перечисленные риски для продолжающего работать бизнеса приводят к увеличению себестоимости. А это – потеря конкурентоспособности по сравнению с производимыми в других странах товарами", — заключает Продан.

В свою очередь, Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), перечисляет следующие проблемы, связанные с отключением электроэнергии, которые существенно усложняют работу бизнеса и ведут к прямым и отложенным расходам:

простой

остановка производства

разрыв цепочек поставок

задержка отправок и отгрузок

сокращение количества заказов

потеря клиентов

Перечисленные проблемы могут усугубить негативное влияние войны на показатели бизнеса. А потери и без того были немалыми. Согласно опросу членских компаний ЕБА, который ассоциация провела в октябре, после первого массированного обстрела, участники оценили потери своего бизнеса за весь период войны следующим образом:

до $1 млн: 40% компаний

в диапазоне $1 – 10 млн: 35%

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Однако эти данные не окончательны.

"Думаю, что до конца года мы будем иметь более понятную картину влияния обстрелов и связанных с ними отключений электроэнергии, но уже понятно, что затраты на адаптацию к работе в условиях перебоев с электроснабжением будут существенными, как и масштабы нереализованной выгоды", — комментирует Анна Деревянко.

Особенно чувствительными к отключениям света оказались продуктовые магазины, которые ранее с большим трудом подстроились к работе в условиях полномасштабного вторжения.

"С первых дней войны торговые сети продуктового ритейла взяли на себя функцию обеспечения населения продуктами питания, несмотря на значительные убытки, — комментируют ситуацию в Ассоциации ритейлеров Украины. – Сейчас на их работу и возможность доступа потребителей к необходимым продуктам питания напрямую влияют отключения электроэнергии, из-за которых за последний месяц деятельность ритейла была значительно дестабилизирована, и компании понесли существенные убытки". Страдают все. Ведь пока в обесточенном магазине портятся продукты и простаивает персонал, граждане попросту остаются без ужина или товаров первой необходимости.

Согласно информации, собраной Ассоциацией ритейлеров Украины среди участников рынка продуктового ритейла, веерные отключения в отдельных регионах привели к простою магазинов в течение до 50% рабочего времени, что повлекло за собой существенное падение товарооборота. В ассоциации приводят в пример прецедент падения среднедневного оборота по сети до 30%.

Лайфхаки темных времен. Как сохранить бизнес в условиях отключения электроэнергии

Как отмечают в компании Yasno, из-за постоянных обстрелов разрушены важные инфраструктурные объекты, которые привели к разбалансированию системы, и энергетики 24/7 делают все возможное для стабилизации ситуации. Но чтобы пережить эти непростые времена, и граждан, и бизнес призывают использовать электроэнергию сознательно и умеренно.

Участники Ассоциации ритейлеров Украины уже максимально способствуют снижению потребления электроэнергии в своих магазинах, а именно:

отключают вывески, ситилайты, лайтбоксы

существенно ограничивают освещение магазинов внутри

выключают холодильники с напитками

ограничивают потребление электроэнергии в служебных и подсобных помещениях

Конечно же, бизнес пытается найти возможность для продолжения работы даже при отсутствии электроэнергии. И с этой целью, по информации Анны Деревянко, для компаний становятся целесообразными следующие шаги:

подготовка резервного оборудования и запасов сырья, топлива и материалов

устройство автономного отопления и электроснабжения

организация резервных каналов связи

консервация части или всего оборудования и помещений

сокращение запасов продукции

вынесение необходимой для работы инфраструктуры за границу

[ + – ] Осенью 2022 года бизнес пытается найти возможность для продолжения работы даже при отсутствии электроэнергии

В частности, часть украинских банков на вызовы времени ответили размещением своих критически важных IT-сервисов в облачной инфраструктуре в западных странах, что обеспечивает устойчивую работу онлайн-банкинга и мобильных приложений даже в условиях отсутствия электроэнергии.

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Большинство магазинов и АЗС уже оборудованы генераторами и бесперебойниками или зарядными станциями, что позволяет им продолжать работу в периоды отключений. Хотя это и немалые затраты. Например, чтобы приобрести генератор мощностью 10-11 кВт, придется потратить примерно 220-280 тыс. грн. А, кроме самого оборудования, необходимы регулярные затраты на топливо. Однако в нынешних условиях по-другому бизнес просто не выживет. "В нашем поселке в центре есть кофейня, небольшая и уютная, там кофе, чай, сладости, и она работает на генераторе при отключениях. Людям нравится ходить на чай-кофе, когда нет света, в кофейню, так что без клиентов они точно не останутся", — рассказал Фокусу житель пригорода Киева Руслан.

[ + – ] Осенью 2022 года генераторы стали дорогим удовольствием Фото: hotline.ua

Однако далеко не все компании имеют возможность вкладывать немалые средства, чтобы обезопасить себя от отключений электроэнергии. В Ассоциации ритейлеров Украины со ссылкой на информацию от отдельных сетей, рассказали Фокусу, что дополнительными приборами подачи электроэнергии обеспечено только от 3% до 20% от магазинов в пределах сети, на что пришлось потратить до 100 млн грн по каждой из них.

В ассоциации также добавляют, что обеспечение работы магазинов за счет генераторов приводит к росту расходов на электроэнергию в 3-4 раза. В условиях крайне ограниченных финансовых возможностей бизнеса все это может привести к вынужденному временному закрытию магазинов и сокращению персонала.

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Украинский ІТ-бизнес, доказавший свою жизнестойкость и эффективность в условиях войны, также вынужден приспосабливаться к новой реальности.

"В соответствии с нашим опросом, подавляющее большинство ІТ-компаний Харьковского ІТ Кластера выработало внутренние политики и указания, помогающие поддержать рабочее состояние даже в современных жестких условиях, – рассказала Фокусу Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского IT Кластера. – Почти все ІТ-компании ввели гибкий график работы. Почти половина уже имеет резервные мощности в виде генераторов и Starlink, и ежедневно их количество растет. В случае блэкаута треть из компаний создала хабы для своих специалистов, которые будут работать в критических ситуациях".

[ + – ] IT-бизнес приспосабливается к работе в условиях отключений электроэнергии Фото: Unsplash

Собеседница Фокуса добавляет, что в Kharkiv IT Cluster создали базу обмена информацией о потребностях в рабочих пространствах, возможности альтернативного энергоснабжения и резервной связи, где участники делятся своими ресурсами. Безусловно, такая подготовка к блэкаутам, по словам Шаповал, требует значительных затрат средств, которые полностью берет на себя ІТ-бизнес, сфокусированный на сохранении рабочих мест и донатах на помощь населению и ВСУ.

В Ассоциации "IT Ukraine" Фокусу также рассказали, что ІТ-компании теперь обновили планы непрерывности бизнеса, которые предусматривают несколько вариантов реагирования на риски, в случае отсутствия интернета, связи, энергоснабжения. Большинство компаний адаптирует собственную инфраструктуру к реалиям военного времени следующим образом:

ключевые системы, заведенные в "облако"

диверсифицированная сеть интернет-провайдеров и Starlink

помещения оборудованы генераторами

офисы оснащены для непрерывной работы и проживания команд

практикуется шеринг офисов

продолжается диверсификация офисов в Украине и за рубежом по принципу распределенных команд и гибридного формата работы

оплачивается релокация специалистов

действуют различные внутренние каналы информирования для сотрудников

для работников закупаются пауэрбанки и другие устройства

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Как отмечает Анна Деревянко, бизнес с пониманием относится к ситуации, складывающейся с энергоснабжением. Однако собеседница Фокуса подчеркивает, что от государства бизнес, прежде всего, требует регулярной и четкой коммуникации, чтобы иметь возможность планировать свою работу, насколько это возможно, и пытаться минимизировать потери.

Ассоциация ритейлеров Украины обращается в госорганы с предложениями, которые могли бы улучшить работу операторов рынка в условиях отключений электроэнергии. Суть предложений состоит в следующем:

включить продуктовый ритейл в список объектов, не подлежащих отключению от электроэнергии

рассмотреть возможность финансовой поддержки обеспечения генераторами субъектов, задействованных в поддержании продовольственной безопасности страны

отменить действие Постановления КМУ № 1236 от 09.12.2020 в части предельной розничной надбавки и Постановление КМУ № 160 от 26.02.2022 (о расчетах с поставщиками социально значимых товаров не позднее десятидневного срока)

предоставить возможность хранения топлива без лицензии для обеспечения работы генераторов

[ + – ] Продуктовые ритейлеры просят включить их в список объектов, не подлежащих отключению от электроэнергии Фото: Корреспондент

Впрочем, надежды, что на уровне правительства для продуктовиков введут преференции, крайне мало — вся страна сегодня страдает от многочасовых отключений, и если делать выбор между обеспечением электроэнергией, например, водоканалов и хлебозаводов и продуктовыми магазинами, выбор будет вполне очевидным.