Новорічне меню: як подати "шубу" на стіл так, щоб усі ахнули (відео)

Така страва нічим не поступається оригіналу, а має значно ефектніший вигляд.

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Салат "Оселедець під шубою", або в народі просто "шуба", — такий самий обов'язковий атрибут новорічних свят, як олів'є, ялинка та подарунки. Якщо ви хочете порадувати своїх гостей улюбленою стравою, але водночас додати їй новизни, рекомендуємо приготувати цей салат у вигляді ялинкових іграшок. Як це зробити, розповіла кулінарна блогерка Ганна, заодно продемонструвавши весь процес на своїй сторінці в Instagram.

Салат "шуба" у вигляді ялинкових кульок

Інгредієнти на 6 шт.:

буряк великий — 2 шт.;

картопля середнього розміру — 3-4 шт.;

морква — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

цибуля невелика — 1 шт.;

філе оселедця — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

сіль.

Спосіб приготування:

Усі овочі для салату помити, відварити в підсоленій волі або запекти у фользі в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 40 хвилин. Яйця відварити круто. Усе остудити.

Овочі почистити й натерти на дрібній тертці. Цибулю й оселедець дрібно нарізати.

Буряк віджати, щоб пішов увесь зайвий сік, і змішати його з половиною натертої картоплі, підсолити.

Натерті моркву, картоплю, яйця, цибулю, майонез, сіль і оселедець змішати в одному посуді.

На харчову плівку викласти ложку буряка, розподілити його тонкою кулею, у центр викласти суміш із овочів і оселедця й акуратно підняти плівку так, щоб буряк повністю закрив собою начинку. Сформувати так кульки та відправити їх у холодильник на годину.

Після того, як кульки охолонуть і триматимуть форму, зняти з них плівку, прикрасити, і можна подавати страву на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат "Граф", якщо вам набридли "шуба" й олів'є.