Цікавий рецепт класичного салату: як приготувати Олів'є з гірчичною заправкою

Салат Олів'є можна приготувати за різними рецептами і це один із них.

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Салат Олів'є — це класичний зимовий салат, який зазвичай готують на новорічні свята. І хоч він відрізняється від тієї закуски під назвою олів'є, яку готували два століття тому, але новомодний салат став популярним. Приготувати його можна за різними рецептами і з різними інгредієнтами.

За цим рецептом олів'є готують із курячою грудкою та гірчичною заправкою. Салат виходить більш вишуканим і пікантним. Фокус розповість, як його приготувати.

Олів'є з курячою грудкою та гірчичною заправкою

Інгредієнти:

дві великі картоплини;

дві морквини;

два мариновані огірки;

кріп — 20 г;

зелений горошок (відварений або консервований) — 100 г;

куряче філе — 340 г;

рослинна олія — 15 мл;

свіжі огірки — 100 г;

сіль.

Для соусу:

4 яйця;

майонез — 150 г;

діжонська гірчиця — 16 г.

Спочатку приготуйте соус для олів'є. Зваріть круто яйця. Щоб жовток залишався яскравим, варіть їх не більше 10 хвилин після закипання. Дайте охолонути, очистіть і розділіть на жовтки та білки. Три жовтки протріть через сито, потім з'єднайте з майонезом і гірчицею. Посоліть і поперчіть. І приберіть у холодильник, поки не буде пора заправляти салат.

Картоплю та моркву вимийте і варіть 25 хвилин після того, як вода закипить. Коли овочі охолонуть, очистіть і наріжте дрібними кубиками. Усі огірки та яєчні білки також наріжте кубиками. Додайте дрібно нарізаний кріп.

А тепер готуйте курячу грудку. Наріжте кубиками й обсмажте на рослинній олії та додайте до інших інгредієнтів. Заправте соусом.

Також ви можете приготувати олів'є в італійському стилі.