Олів'є в італійському стилі: як приготувати популярний салат

У Європі готують салат, що нагадує олів'є.

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Салат олів'є готують, як виявилося, не тільки в нас у країні. Його готують в Іспанії та навіть в Італії, але рецепти відрізняються від того, який вважається класичним.

У деяких кулінарних книгах згадується рецепт олів'є, до яких входили навіть суцвіття цвітної капусти, зелена квасоля та буряк. Дехто перед додаванням майонезу приправляє овочі оцтом, а в інших варіантах майонез містить гірчицю. Навіть якщо в майонезі немає гірчиці в складі, її завжди можна додати окремо, щоб смак вийшов пікантнішим. Найкраще підійде діжонська.

Зварені круто яйця, які традиційно використовуються для прикрашання, у деяких рецептах подрібнюють і додають до нарізаних кубиками овочів. У цьому рецепті їх немає, але за бажання ви можете їх додати. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Італійське олів'є

Інгредієнти:

3 картоплини середнього розміру;

3 морквини;

10 маринованих корнішонів;

100 г зеленого горошку;

майонез.

Для початку відваріть овочі. Зелений горошок готується швидко, тому варіть його окремо (протягом часу, зазначеного на упаковці, якщо ви використовуєте його замороженим).

Відварені овочі остудіть і очистіть. Наріжте кубиками, додайте охолоджений відварений зелений горошок і перемішайте. Накрийте миску із салатом харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на дві години. Дуже важливо, щоб салат перед подачею відпочив, щоб отримати смачний і смачний результат. Такий салат зберігається в холодильнику кілька днів.

Також ви можете приготувати олів'є з копченою скумбрією замість м'яса або ковбаси.

Або спробуйте салат олів'є за іспанським рецептом. Там це популярна страва, яку подають у кафе цілий рік, а не тільки на новорічні свята. І в його складі теж немає м'яса, але зате є тунець, часник і трохи солодкої паприки.