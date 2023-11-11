Вместо оливье: рецепт салата с жареными шампиньонами
Этот салат можно даже подавать на праздничный стол, как приятную альтернативу оливье
Салат с жареными шампиньонами и ветчиной легко готовится и его смело можно подавать на праздничный стол, если вам уже поднадоела классика в виде салата "Оливье". Салат получается достаточно сытным, но при этом легким. Фокус расскажет, как его приготовить.
Рецептуру этого салата легко изменить: можно заменить замороженный зеленый горошек на консервированный, добавить в салат кукурузу или отварную стручковую фасоль, или заправить салат вместо йогурта – майонезом. Можно даже сделать его самостоятельно.
Салат с жареными шампиньонами и ветчиной
Ингредиенты:
- шампиньоны – 200 г;
- ветчина – 200 г;
- замороженный зеленый горошек – 100 г;
- свежий огурец – 2 шт.;
- зеленый лук
- петрушка;
- сливочное масло – 30 г;
- натуральный йогурт – 2 ст. л.;
- соль, свежемолотый черный перец.
Шампиньоны нарежьте ломтиками и поджарьте на сковороде без масла. Добавьте в сковородку сливочное масло. Грибы посолите, приправьте свежемолотым черным перцем и готовьте еще три минуты.
Замороженный зеленый горошек всыпьте в подсоленный кипяток и доведите до кипения. Готовьте пару минут, откиньте на дуршлаг и остудите.
Нарежьте ветчину тонкой соломкой. Огурцы также нарежьте соломкой. Мелко нарежьте зеленый лук и петрушку.
Заправьте йогуртом, посолите и поперчите. Сразу подавайте, если хотите подать салат позже, то заправьте соусом незадолго до подачи.
Этим салатом можно начинить корзиночки, или сделать роллы с тонким лавашом. Ветчину можно заменить запеченной куриной грудкой, или индюшатиной.
А если вы хотите приготовить домашний майонез, то разбейте куриное яйцо в высокий стакан, добавьте соль, щепотку сахара, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. горчицы, влейте 120 мл растительного масла, опустите погружной блендер до самого дна и включите его на максимальной мощности. Буквально через полминуты у вас будет готов домашний майонез.
Также вы можете приготовить вкусный салат с рыбными консервами и плавленым сыром.