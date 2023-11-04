На праздник и не только: рецепт салата с рыбными консервами и плавленым сыром
Это вкусный и очень простой салат, который отлично подойдет для праздничного стола.
Салат с рыбными консервами и плавленым сыром уже считается классикой. Готовить его можно с любыми рыбными консервами. Но предпочтительней всего консервированный тунец. С ним получается особенно вкусно. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с рыбными консервами и плавленым сыром
Ингредиенты:
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- два маринованных огурца;
- два свежих огурца;
- плавленый сыр – 200 г
- одна небольшая луковица;
- соль, свежемолотый черный перец.
Для майонеза:
- молоко – 150 мл;
- растительное масло – 300 мл;
- горчица – 10 г;
- лимонный сок – 30 мл;
- соль – 3 г.
Огурцы, и свежие и маринованные, нарежьте кубиками, как и лук. Сложите в миску.
Плавленый сыр уберите ненадолго в морозилку, чтобы он застыл. После натрите его на крупной терке.
С тунца слейте лишнюю жидкость и разомните его вилкой. Добавьте к огурцам и плавленому сыру. Заправьте солью и перцем.
Далее, можете заправить салат майонезом из магазина. А можете приготовить его самостоятельно. Это просто. В стакан для блендера влейте молоко и растительное масло. Начните взбивать блендером в течение нескольких секунд.
Затем добавьте горчицу, лимонный сок, приправьте солью по вкусу и взбивайте до получения однородной массы. Храните соус в холодильнике не более трех дней. Это рецепт домашнего майонеза без яиц. Подойдет тем, кто хочет попробовать новый рецепт.
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