На свято і не тільки: рецепт салату з рибними консервами та плавленим сиром

Це смачний і дуже простий салат, який чудово підійде для святкового столу.

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Салат із рибними консервами та плавленим сиром уже вважається класикою. Готувати його можна з будь-якими рибними консервами. Але краще за все консервований тунець. З ним виходить особливо смачно. Фокус розповість, як його приготувати.

Салат із рибними консервами та плавленим сиром

Інгредієнти:

консервований тунець у власному соку — 1 банка;

два мариновані огірки;

два свіжих огірки;

плавлений сир — 200 г

одна невелика цибулина;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для майонезу:

молоко — 150 мл;

рослинна олія — 300 мл;

гірчиця — 10 г;

лимонний сік — 30 мл;

сіль — 3 г.

Огірки, і свіжі, і мариновані, наріжте кубиками, як і цибулю. Складіть у миску.

Плавлений сир приберіть ненадовго в морозилку, щоб він застиг. Після натріть його на крупній тертці.

З тунця злийте зайву рідину і розімніть його виделкою. Додайте до огірків і плавленого сиру. Заправте сіллю та перцем.

Далі, можете заправити салат майонезом із магазину. А можете приготувати його самостійно. Це просто. У склянку для блендера влийте молоко та рослинну олію. Почніть збивати блендером протягом кількох секунд.

Потім додайте гірчицю, лимонний сік, приправте сіллю до свого смаку і збивайте до отримання однорідної маси. Зберігайте соус у холодильнику не більше трьох днів. Це рецепт домашнього майонезу без яєць. Підійде тим, хто хоче спробувати новий рецепт.

Також ви можете приготувати смачний картопляний салат зі сметаною.