Картофельный салат со сметаной: рецепт сытного блюда

Салат вкуснее, когда он теплый. Так он отдаст максимум вкуса и аромата.

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Картофельный салат со сметаной – блюдо, которое может быть как самостоятельной позицией на столе, так и вкусной добавкой к гарниру. Такой простой салат, тем не менее, не стыдно подать и на праздник, настолько вкусным он получается. Рассказываем, как его приготовить по рецепту сайта rud.ua.

Картофельный салат со сметаной

Ингредиенты:

картофель – 700 гр;

сметана (21%) – 4 ст. л;

бекон – 6 слайсов;

масло оливковое – 6 ст. л;

лимонный сок – 2 ст. л;

цедра лимона – 1 ст. л;

зеленый лук – пучок;

морская соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, сложить в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности.

Пока варится картофель, необходимо приготовить заправку. Для этого в глубокой миске нужно смешать оливковое масло с лимонным соком.

Как только картофель будет готов, слить воду и переложить картофель в тарелку, добавив заправку. Сверху посыпать морской солью и черным перцем.

Сковороду с толстым дном поставить на огонь, влить небольшое количество оливкового масла, выложить бекон. Жарить на среднем огне по две минуты с каждой стороны. Выложить готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

К картофелю добавить сметану, зеленый лук, цедру лимона. Сверху выложить бекон. Блюдо готово, и его можно подавать на стол.

Салат вкуснее, когда он теплый. Так он отдаст максимум вкуса и аромата.

Ранее Фокус писал, как приготовить грузинский салат "Тбилиси".