Менше польських продуктів на поличках: що відбувається з цінами та якістю харчів

Чимало українських споживачів вимушено купують продукти найнижчої цінової категорії, а покупців, які дозволяють собі віддати сотні гривень за базові для нормального харчування сири, вершкове масло, ковбаси, дедалі стає все менше, кажуть експерти. Фокус дізнався, як зміняться продуктові ціни напередодні весни.

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У той час як офіційні показники інфляції залишаються в "межах пристойності", споживачі по всій Європі запевняють, що вони не мають нічого спільного з реальністю. І насправді ціни, особливо продуктові, зростають як на дріжджах. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Цінники зірвалися з ланцюга: скільки витрачають на продукти в Україні та Європі".

Офіційна споживча інфляція в Україні за підсумками 2023 року склала 5,1%, а ціни на продукти за рік зросли лише на 3,7%. Проте, як показали результати дослідження компанії Picodi, все не так позитивно.

Аналітики підрахували вартість умовного продуктового кошику, до якого увійшли хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо (курка та яловичина), овочі (картопля, цибуля, помідори) та фрукти (яблука, банани, апельсини) та з'ясували: за рік його вартість зросла на 22%. А українські споживачі взагалі кажуть про те, що за відчуттям ціни зростають майже щодня.

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Дешевше не буде: українцям назвали продукти, які подорожчають у 2024 році

Експерт Світового банку Оксана Руженкова зазначає: навіть якщо й деякі продукти за останній місяць трохи подешевшали, покупець цього не помічає. Справа в тому, що через зростання комунальних платежів в українських сімейних бюджетах відбувається перерозподіл коштів не на користь продуктового кошика.

"Багато покупців вимушено купують продукти найнижчої цінової категорії, а споживачів, які дозволяють собі віддати сотні гривень за базові для нормального харчування сири, вершкове масло, ковбаси, дедалі менше", — зазначила експертка у коментарі Фокусу.

Підбиваючи підсумки першого місяця 2024 року, Оксана Руженкова констатує, що польської продукції на прилавках поменшало. Якщо раніше вона відверто лякала своєю кількістю у відділах чаю, снеків, молочних продуктів, кондитерських виробів, то зараз її непогано потіснила вітчизняна продукція.

Експерти не виключають розширення асортименту "псевдопродуктів" — сирних продуктів замість сиру, спредів замість масла Фото: Freepik

На думку експертки, найближчим часом є добрі шанси на розширення асортименту олії на прилавках українських магазинів та зниження цін на соняшникову олію яйця, цукор. Водночас сектор хлібобулочних виробів насторожує, бо через дефіцит продовольчої пшениці на внутрішньому ринку (минулорічний врожай на 90% складався з фуражної пшениці) ціни на цей продукт з боку переробників зростають. Відповідно, мукомоли теж попросять більше грошей, а хлібобулочні комбінати піднімуть ціни на хліб.

Найближчим часом є добрі шанси на розширення асортименту олії на прилавках українських магазинів та зниження цін на соняшникову олію яйця, цукор

"Протирічним фактором стане зростання тарифів на електроенергію, – каже Руженкова. – З одного боку, це має змусити виробників продуктів харчування підняти ціни на свій товар, з іншого – найчастіше далі вже просто нікуди. Тому я не виключаю розширення асортименту "псевдопродуктів" — м'ясовмісних ковбас, сирних продуктів замість сиру, спредів замість масла тощо".

Що стосується вартості овочів-фруктів, які знаходяться у сховищах, то аграрні експерти прогнозують зростання цін на 5-7%. На вартість впливатимуть співвідношення попиту та пропозиції, інфляція, погодні фактори, а також світові тренди. Проте Оксана Руженкова каже, що тут все насамперед залежить від їхньої якості. І поки ми не дізнаємося, яка ця якість, прогноз цін — це просто ворожіння.

Нагадаємо, в НБУ вважають, що інфляція в Україні має прискоритися в середині року, бо на той час зникне ефект високого минулорічного врожаю, який допомагав стримувати інфляційні процеси. А найближчими місяцями споживчі ціни зростатимуть помірно.

Раніше Фокус пояснював, чому українцям доведеться платити більше за продукти. Подорожчання не уникнути, бо додає ціни логістика, а доставляти товари в об'їзд вийде значно довше.