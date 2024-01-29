Продукти подорожчають: у НБУ пояснили, якою буде інфляція у 2024 році

Як пояснив голова Національного банку Андрій Пишний, інфляція в Україні має прискоритися в середині року, оскільки на той час зникне ефект високого минулорічного врожаю, який допомагав стримувати інфляційні процеси.

Related video

Споживчі ціни найближчими місяцями зростатимуть помірно, водночас інфляція почне набирати обертів із другої половини 2024 року. Про це сказав в ефірі телемарафону 28 січня голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Протягом найближчих кількох місяців інфляція буде в досить безпечному діапазоні від 4 до 6%", — сказав він.

Водночас, за прогнозами Нацбанку, прискорення інфляції почнеться ближче до кінця року і становитиме 8,6%. Як зазначив Пишний, у макропрогнозі на 2024-2026 роки зазначено, що із середини року інфляція прискориться, оскільки більше не буде ефекту високого врожаю минулого року.

Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі ризики безпеки та підвищення зарплат.

"Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1% — це фактично мета, яку НБУ як інституція, що відповідає за монетарну політику, визнав для себе як певний інфляційний таргет. Але з початку війни ми відмовилися від інфляційного таргетування і перейшли в режим антикризового управління. Ми залишаємо облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може прискоритися впродовж 20224 року, була контрольованою і досягла своєї мети вже 2025 року", — пояснив голова Національного банку.

Що буде з цінами у 2024 році

У 2024 році експерти прогнозують менш сприятливу для аграрної промисловості погоду, тож, врожаї будуть меншими на тлі рекордних показників 2023 року. Про це писав Фокус у своєму матеріалі: Падіння гривні впливає: експерти надали прогноз щодо зростання цін в Україні.

Тому тиск на інфляцію з боку продуктів харчування збільшуватиметься. Крім того, як зазначали експерти, інфляція прискориться і через індексацію пенсій.

Не менш важливим фактором буде і стабільність надходжень іноземної фінансової допомоги від якої залежатиме і курс. Також важливо, щоб Міністерство фінансів надалі уникало емісійного фінансування державного бюджету.

"Інфляція надалі залишатиметься в діапазоні 6-7%, принаймні до літа. Надалі вона може прискоритися через нормалізацію врожаю та помірну девальвацію гривні, якої, на нашу думку, не уникнути наступного року. Тому ми прогнозуємо, що інфляція становитиме 10,1% наприкінці 2024 року", — розповів раніше Фокусу глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, чому українцям доведеться платити більше за продукти. Так, подорожчання не уникнути, оскільки додає в ціні логістика, а доставляти товари в об'їзд — значно довше.