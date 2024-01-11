Падіння гривні впливає: експерти надали прогноз щодо зростання цін в Україні

В Україні минулого року уповільнилися темпи зростання цін. Але на 2024 рік експерти прогнозують пришвидшення цінової динаміки. Зокрема, через падіння курсу гривні, яке розпочалося наприкінці грудня.

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Інфляція в Україні на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом 2023 року становила 0,7%, а за рік у цілому — 5,1% (у 2022-му було 26,6%). Про це повідомила Державна служба статистики.

Щодо ситуації на валютному ринку, то станом на 11 січня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 38,18 грн, що на 3 копійки менше за курс попереднього дня. В обмінниках долар коштує 38,30—39,10 грн.

Бензин і техніка: на яку продукцію зростуть ціни вже в січні

Із огляду на те, що офіційний і готівковий курси в Україні змінилися, експерти зазначили, що девальвація гривні призведе до вищих цін на комп’ютерну та побутову техніку, а також досить швидко відобразиться на підвищенні цін на пальне.

"Безпосередньо в січні, найімовірніше, інфляція прискориться до 6,2% у річному вираженні", — вважає директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

За його словами, цінового сплеску 2024 року може й не статися. Проте важливо, щоб для цього були певні умови. Найперше йдеться про фінансову допомогу Заходу.

"Для України критично важливо в цьому році отримати заплановану міжнародну фінансову допомогу для покриття дефіциту бюджету. Поки спостерігається приємна тенденція зміцнення вітчизняної економіки після шокового періоду 2022 року та початку 2023 року", — зауважив експерт.

Чурін додав, що вже вдалося подолати частину логістичних проблем, із якими стикалися виробники продуктів харчування й інших товарів кінцевого споживання. Саме тому різких стрибків цін на споживчі товари поки можна уникнути.

Окремим помітним стримувальним фактором для цін на продукти харчування в Україні є збільшення конкуренції з боку польської продукції. На полицях багатьох магазинів усе частіше з’являються польські товари за досить привабливими цінами. Офіційна статистика від Нацбанку вже вказує, що імпорт продовольчих товарів у 2023 році збільшився на 15%.

Водночас економіст ЦЕС Максим Самойлюк вважає, що зростання курсу долара, безумовно, вплине на інфляцію, оскільки зростатимуть ціни на імпортні товари. НБУ заявляє, що зі свого боку планує достатньо активно виходити з валютними інтервенціями на ринок, щоб утримувати гривню від значних коливань у той чи інший бік.

"Отже, можемо очікувати, що в січні інфляція, імовірно, пришвидшиться, але вплив саме курсу наразі буде помірним", — каже експерт.

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Який прогноз на 2024 рік: як зростатимуть ціни

У 2024 році експерти прогнозують менш сприятливу для аграрної промисловості погоду, тож врожаї будуть меншими на фоні рекордних показників 2023 року. Відповідно, більшим буде тиск на інфляцію з боку продуктів харчування.

Також, за словами опитаних Фокусом експертів, уряд запланував на 2024 рік індексацію пенсій. Це теж пришвидшить інфляцію через більшу пропозицію грошей.

Важливим чинником буде й стабільність надходжень іноземної фінансової допомоги, від якої залежатиме і курс, і чи зможе Мінфін надалі уникнути емісійного фінансування державного бюджету, окремим чинником впливу на ціни будуть психологічні очікування громадян і бізнесу.

Поки що у своїх прогнозах експерти кажуть про інфляцію на рівні 9-10% за підсумками 2024 року. "Інфляція надалі залишатиметься в діапазоні 6-7% принаймні до літа. Надалі вона може прискоритися через нормалізацію врожаю та помірну девальвацію гривні, якої, на нашу думку, не уникнути наступного року. Тож ми прогнозуємо, що інфляція складе 10,1% наприкінці 2024 року, і водночас іфляційні очікування залишатимуться заякореними, а ризики подальшого її прискорення незначними", — зауважив раніше Фокусу голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Раніше Фокус писав, що економісти наголосили на потребі розробки плану "Б" на випадок суттєвої затримки фінансової допомоги від закордонних партнерів.