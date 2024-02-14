Здалеку здається, що наразі жити в Європі економічно простіше, ніж в Україні. Інфляція відносно невисока, акції в продуктових магазинах цілком реальні, продукти не набагато дорожчі, ніж в Україні, натомість зарплати значно вищі. Але чи так це насправді?

Related video

Тоді як офіційні показники інфляції в європейських країнах залишаються в "межах пристойності", місцеві споживачі запевняють, що вони не мають нічого спільного з реальністю. І насправді ціни, особливо продуктові, зростають, як на дріжджах. Аналітики компанії Picodi простежили динаміку вартості продуктових кошиків у 67 країнах світу, з'ясували, яку частку "чистої" мінімальної зарплати мешканці тієї чи іншої країни витрачають на продукти і як цей показник змінився протягом року. Фокус дослідив цю інформацію щодо п'яти країн, порівняв дані з офіційною статистикою і дізнався, що про це думають місцеві покупці.

Україна: ціни зростають швидше, ніж зарплати

Для свого дослідження аналітики Picodi склали умовний продуктовий кошик, до якого увійшли хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо (курка та яловичина), овочі (картопля, цибуля, помідори) та фрукти (яблука, банани, апельсини). Автори дослідження зазначили, що використаний набір продуктів створено виключно для статистичних цілей, але все ж таки зазначені обсяги були розраховані на підставі рекомендацій деяких міністерств охорони здоров'я щодо мінімальних норм споживання.

Важливо

Дешевше не буде: українцям назвали продукти, які подорожчають у 2024 році

Для України підрахунок вартості кошику має такий вигляд:

молоко (10 літрів) — 379 грн;

хліб (10 буханців) — 241 грн;

рис (1,5 кг) — 88 грн;

яйця (20 шт.) — 120 грн;

сир (1 кг) — 300 грн;

м'ясо (6 кг) — 1139 грн;

фрукти (6 кг) — 291 грн;

овочі (8 кг) — 260 грн.

Отже, загальна вартість умовного кошику Picodi в січні 2024-го склала 2818 грн (70,5 євро в еквіваленті), що за даними аналітиків на 22% більше, ніж рік тому. Згідно з розрахунками Picodi, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5715,50 грн, тож мінімальні продуктові витрати склали 49,3% української мінімалки після сплати податків.

За даними аналітиків, зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати, хоча за офіційною статистикою було навпаки.

Враховуючи, що минулого року це співвідношення становило 42,8%, можемо дійти висновку, що зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати. Хоча за офіційною статистикою все було навпаки: зі зростанням мінімалки на 6% офіційна інфляція в Україні за підсумками 2023 року склала 5,1%, а ціни на продукти за рік зросли лише на 3,7%.

Якщо часу трохи більше, ніж грошей, люди витрачають години, щоб обійти різні торгівельні точки та знайти найкращу ціну Фото: Rbc.ua

Не дивно, що, за даними дослідження платіжного сервісу UAPAY, за останній рік жити українцям стало значно важче. І хоча багато хто адаптувався до викликів повномасштабної війни, понад 50% українців помітили зменшення доходів, тоді як їхні витрати суттєво зросли.

"Ціни зростають майже щодня, — каже киянка Людмила. — До того ж різниця в цінах може бути шаленою: наприклад, одного дня я купила печериці в супермаркеті за 130 грн, а потім побачила, що на ринку вони продаються вдвічі дешевше. Багато з тих, у кого часу трохи більше, ніж грошей, витрачають години, щоб обійти різні торгівельні точки та знайти найкращу ціну. Хоча постійні повітряні тривоги мало сприяють таким "прогулянкам" у магазини та на ринки".

Важливо

Якими будуть ціни на цукор у 2024 році: українцям пояснили, чи чекати подорожчання

Польща: зарплати випередили ціни

За даними Picodi, вартість обраного кошика продуктів у Польщі склала 426,44 злотого (99 євро в еквіваленті), що на 12,74% більше, ніж роком раніше. Офіційна інфляція в країні склала за підсумками 2023 року 6,2%, а мінімальна зарплата за рік зросла на 18,9%. Тобто, хоча офіційні дані також не збігаються з даними дослідження, усе ж таки, як не рахуй, а мінімальні зарплати в Польщі зросли більше, ніж ціни на базові продукти.

Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати Фото: Getty

Мешканці Польщі, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 13,2% мінімальної зарплати. Але українці, що живуть в Польщі, кажуть, що продуктові витрати можна значно зменшити — було б бажання.

За словами Катерини, яка зараз мешкає в Лодзі, найбюджетніші магазини в Польщі — це магазини мережі Biedronka. Там продаються лише польські продукти, асортимент можна порівняти з нашим АТБ. Молочні продукти, м'ясо, кондитерські вироби, овочі, фрукти — усе це польського виробництва можна купити в Biedronka.

Важливо

Продукти подорожчають: у НБУ пояснили, якою буде інфляція у 2024 році

"Магазини не однакові, у кожного своя специфіка, — розповіла Катерина в розмові з Фокусом. — В одному великий вибір молочних продуктів, в іншому — овочів і фруктів. До того ж плюсом цієї мережі є велика кількість акцій. Якщо брати, наприклад, масло, молоко, йогурти, шоколад одразу по кілька одиниць, можна купити майже вполовину дешевше. Навіть самі поляки часто купують товари не за заздалегідь заготовленим списком, а ті, що продаються цього дня за акцією".

Німеччина: без акцій буде важко

За підрахунками аналітиків, зазначений продуктовий кошик у Німеччині коштує чималі 167,55 євро, тобто майже у 2,5 разу більше, ніж в Україні. Це на 20,91% більше, ніж у січні 2023-го. Офіційна інфляція в країні склала 5,9%, водночас мінімальна зарплата за рік зросла лише на 2,8%.

Мешканці Німеччини, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 10,4% мінімальної зарплати. Не так уже й багато, проте місцеві мешканці незадоволені та кажуть, що рік, а тим більше два роки тому продукти були дешевші в рази.

Німці намагаються користуватися акціями завжди й скрізь, а також купувати за півціни продукти, у яких закінчується термін придатності.

"Коли ми два роки тому приїхали до Німеччини, звичайно, придивлялися до місцевих покупців, бо, щоб звести кінці з кінцями за таких цін, потрібна певна стратегія, — каже Оксана, яка два роки мешкає в передмісті Мюнхена. — Головне правило — користуватися акціями завжди й скрізь. Закуповуватися оптом у дискаунтерах, користуватися власними торговими марками мереж, купувати за півціни продукти, у яких закінчується термін придатності, користуватися пропозиціями тижня, а також купувати продукти перед закриттям магазину, особливо в суботу, бо перед вихідним торгові точки пропонують найбільші знижки".

Чехія: ПДВ знизився, а ціни — ні

За даними Picodi, вартість обраного кошика продуктів в Чехії склала 3106 крон (123 євро), що на 18,69% більше, ніж роком раніше. Офіційна інфляція в країні склала 10,7%, мінімальна зарплата за рік зросла на 7%. Мешканці Чехії, за даними дослідження, витратять на мінімальний набір продуктів 18,9% мінімальної зарплати.

Із січня ПДВ на продукти в Чехії знизився, проте їжа не подешевшала Фото: Pixabay

До речі, із січня ПДВ на продукти в Чехії знизився на 3 процентні пункти — із 15% до 12%. Щоправда, на покупців, які розраховували на дешевші товари в магазинах, чекало розчарування: торгові мережі якщо й пропонують знижки, то переважно за своїми дисконтними картами. Попри це, пише місцеве видання 420on, посадовці оцінюють ситуацію як успішну. Видання цитує міністра сільського господарства Марека Виборни, за словами якого, "головне, що ціни не зросли знову".

Важливо

Дороге задоволення: українцям доведеться платити ще більше за молочні продукти

Певну ясність у питання вніс чеський економічний експерт Ян Скопечек. За його словами, після зниження ПДВ не можна очікувати на точне тривідсоткове зниження цін на продукти — це так не працює. "Ціни, як правило, негнучкі, тобто навіть у разі зниження витрат чи податків вони рідко падають на ту саму величину. На це можна очікувати хіба що на дуже конкурентних ринках, до яких, на жаль, продовольчий ринок у нашій країні не належить", — зазначив Скопечек.

Велика Британія: ціни зросли на 18%, зарплати — на 7,3%

Британські споживачі стверджують, що за відчуттями цифри на продуктових цінниках зросли мінімум у півтора разу. А враховуючи, як зростають ціни на оренду житла та послуги, жити в цій країні стає фінансово дедалі важче. Хоча українці, які отримують допомогу, вже неодноразово казали про такий місцевий парадокс: у Великій Британії вигідніше отримувати допомогу та не працювати, ніж працювати на мінімальну зарплату.

Мешканці Британії витрачають на подукти найменшу частку "чистого" мінімального заробітку Фото: pexels.com

За підрахунками Picodi, загальна вартість представленого кошика склала в Британії 111,88 фунта (майже 130 євро). Враховуючи, що рік тому такий самий набір коштував 94,64 фунта, робимо висновок, що за 12 місяців продуктові ціни у Великій Британії зросли на 18,22%. Водночас офіційна інфляція в країні у 2023-му склала скромні 4%, а мінімальна зарплата зросла на 7,3%.

Проте для жителів Королівства є й гарні новини: частка "чистого" мінімального заробітку, який доведеться витратити на продукти, тут виявилася найменшою серед розглянутих країн — 7,2%. Загалом країн, у яких на зазначені продукти доведеться витратити менш ніж десяту частину мінімального заробітку, лише шість. Крім Великої Британії, це Ірландія (7,2%), Нідерланди (7,6%), Австралія (7,7%), Люксембург (8,3%) і Нова Зеландія (8,6%).

Продуктові ціни у Великій Британії зросли на 18,22%, але офіційна інфляція склала лише 4%.

Україна зі своїми 49,3% посіла 58 місце з 67. Аутсайдерами рейтингу стали Вірменія (78,7%), Узбекистан (96,1%) і Нігерія (116,5%), де мінімальної зарплати не вистачить навіть на найпростіші продукти із запропонованого аналітиками списку.