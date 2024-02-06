Дешевше не буде: українцям назвали продукти, які подорожчають у 2024 році

У 2024 році українцям доведеться витрачати більше на деякі продукти, оскільки їхнє виробництво теж дорожчає.

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Ціни на продукти в Україні змінюються на тлі багатьох чинників. Так, на цінову політику можуть впливати, наприклад, ситуація на фронті, погодні умови, урожай. Тим часом, як повідомили в Асоціації виробників молока, більшість молочних продуктів, які входять до споживчого кошика українців, подорожчали за підсумками січня 2024 року.

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За словами аналітика Асоціації Георгія Кухалейшвілі, перший місяць року виявився неоднозначним у плані цінових змін молочної продукції на полицях у супермаркетах.Так, у межах 1% подорожчали такі молочні продукти, як :

кефір;

сметана;

йогурт у склянках;

вершкове масло "Селянське" виробництва "Люстдорф";

сири Український і Голландський.

Водночас знижувалися ціни на пастеризоване молоко жирністю 2,5%, сир "Маасдам" вітчизняного виробництва та питний йогурт.

Але подорожчали на 4% і вище вершкове масло інших вітчизняних брендів жирністю від 72,5% до 73%, сир кисломолочний, сири Гауда і Моцарелла.

Як пояснив експерт, надалі споживачам потрібно готуватися до подорожчання кисломолочної продукції. Підвищуватимуться ціни й на тверді та напівтверді сири, вершкове масло. Причина: дефіцит молока та сировини в Україні.

"Крім того, виробляти молоко фермерам стало дорожче через зростання тарифів на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, добрива, ветеринарні препарати, засоби захисту рослин, сільгосптехніку та комплектуючі. У 2023 році середньорічна ціна на молоко-сировину в Україні зросла на 14% порівняно з 2022 роком, а молочні продукти в розрізі року в супермаркетах подорожчали на 10-15%", — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно в Мінагрополітики розповіли, що буде з цінами у 2024 році на ще один важливий для багатьох продукт — на цукор. У відомстві зазначили, що не очікують дефіциту, оскільки обсяг запасів цукру дають змогу забезпечити не тільки внутрішні потреби громадян, а й покрити необхідні обсяги експорту.

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