Ціни будуть іншими: українцям пояснили, як сильно взимку подорожчають овочі

У Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що 2022 року овочі дорожчали на тлі тимчасової окупації частин Херсонської та Запорізької областей. У 2023-му ситуація дещо інша.

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Овочі з борщового набору в Україні дорожчатимуть напередодні зимового періоду. Але подорожчання не буде суттєвим — лише на кілька відсотків щомісяця, рекордних стрибків цін восени чи взимку не буде. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він пояснив, що є класичні овочі борщового набору. Це:

картопля;

морква;

буряк;

цибуля;

капуста.

"Ми впевнені, що пік цін на ці овочі, насамперед моркву та цибулю, ми вже пройшли й до цього вже не повернемося", — сказав він.

За словами Висоцького, подорожчання у 2022 році відбувалося на тлі тимчасової втрати частини Херсонської та Запорізької областей, які були окуповані росіянами. Саме там фермери вирощували овочі, але напередодні повномасштабної російської агресії аграрії навіть не встигли їх посадити.

"Цього року ситуація інша. Ми щиро вдячні, що всі підключилися в Центрі України, на Заході України, і споживач бачить це за цінами, відчуває гаманцем, коли ціни на ту саму цибулю втричі менші, ніж були на піку", — розповів Висоцький.

На думку Висоцького, обсяги виробництва цибулі, капусти й інших овочів свідчать про те, що рекордних цін уже не буде.

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"Є певна споживча інфляція, пов'язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трохи, на кілька відсотків овочі дорожчатимуть, тому що є витрати на зберігання. Але ажіотажних цін не буде. Ба більше, фермери готові наступного року вирощувати овочі по всій Україні за потреби", — сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства.

Інфляція і не тільки: що ще впливає на ціни на продукти

Ціни на продукти залежать від багатьох факторів, зокрема, від транспортної складової, тобто від цінників на АЗС. Про це писав Фокус у своєму новому матеріалі: "Без ковбаси, але з овочами. На що зростатимуть ціни в Україні в листопаді та грудні".

Після повернення довоєнних податків на паливо вартість усіх видів палива дорожчала з липня. Однак автогаз побив усі рекорди: із середини жовтня ціна на це паливо зросла з 26,12 грн до 34,4 грн.

Нестабільність на валютному ринку змушує виробників закладати певні ризики у вартість продукції.

"Попри перехід на початку жовтня до гнучкого курсоутворення гривні, українська національна валюта залишається в повній залежності від НБУ. Минулий місяць був рекордним за обсягом валютних інтервенцій регулятора, коли Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,3 млрд доларів", — зазначив Фокусу аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Водночас високий урожай не дає змоги цінам підніматися до захмарних показників.

"Цього року ми зібрали дуже гарний урожай і зернових, і олійних, та й узагалі всього. Загальні запаси овочів борщового набору значно перевищують минулорічні. Тому загалом темпи зростання цін серйозно сповільнилися. Також Фокус нещодавно розповідав, як за рік змінилися ціни на продукти в Україні.