Російський слід і страйки поляків: чому в Україні стрімко дорожчає автогаз

За місяць — із середини жовтня до середини листопада — автогаз подорожчав на 8 гривень. Нині його вартість — найвища з початку року. Фокус розбирався, чому це відбувається і коли припиниться зростання.

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Ціна на автогаз, як і на інші види палива, поступово росла з липня — тоді уряд повернув довоєнні податки. Тобто ПДВ зросло із 7% до 20% на всі види пального, акциз на бензини — зі 100 євро до 213,5 євро за 1 000 л, а на на дизпаливо — зі 100 євро до 139,5 євро за 1 000 л. Поступово на АЗС дорожчав і автогаз. За 3,5 місяці — з липня до середини жовтня — він додав приблизно 4 грн на літрі. Однак із середини жовтня ціна на це паливо різко пішла вгору — з 26,12 грн станом на 18 жовтня до 34,4 грн на 16 листопада. Висхідна динаміка триває. Як з’ясував Фокус, подорожчання пояснюється двома неринковими факторами, які вже штовхають АЗС закривати свої газозаправні колонки.

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Попри війну та заклики Києва до міжнародної спільноти припинити торгові відносини з РФ, Україна продовжувала купувати російський автогаз.

"Український ринок автогазу, попри півтора роки війни, залежав від поставок російського ресурсу. Його везли не напряму. Ми отримували скраплений газ виробництва російських заводів з Литви, Латвії та Польщі. З приводу південного напрямку — бракує аналітики. Тож газ постачався на сховища — чи до Польщі, чи до країн Балтії. Там або змішувався, або просто переливався в автогазовози і потрапляв до України", — розповів Фокусу аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

Попри війну, Україна завозила автогаз з Росії. Кожен 5-й літр був російським Фото: liga.net

Поставки з країни-агресора були чималими, говорить експерт, — у пікові періоди надходило до 20 тис. тонн, тобто кожен 5-й літр був російським.

"З постачальників цього газу не вимагали достатньо документів, що мене здивувало, — продовжує Сіренко. — Однак 17 жовтня почав працювати новий перелік вимог при розмитненні нафтопродуктів. Там з’явилася вимога показати повний ланцюг поставки від заводу-виробника. Компанії, які купували в Росії газ, не змогли його розмитнити, в них бракувало документів".

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Відтак обсяги поставок автогазу на паливний ринок України знизилися — частка російського ресурсу зникла. Ті, хто ним торгував — імпортери чи ті, хто купував ресурс на внутрішньому ринку, — почали шукати альтернативу. Однак за цей час ціна почала рости.

"Перший стрибок на аукціоні ми отримали у другій половині жовтня, коли ціна на внутрішньому ринку виросла із 43 тис. грн за тонну до 48 тис. грн за тонну. Такий стрибок за добу — дві — це суттєво для відносно спокійного ринку", — сказав аналітик консалтингової компанії UPECO.

Із 17 жовтня почали діяти нові правила розмитнення автогазу. Імпортерів зобов'язали показувати весь ланцюг поставок, починаючи від виробника

Врешті альтернативу російському автогазу знайшли, однак постало питання з доставкою. Єдина можливість — використовувати інфраструктуру сусідів — Румунії, Молдови, Польщі.

Польський удар: чи є вплив закордону на вартість автогазу

27 жовтня Міжнародна транспортна асоціація України (МТАУ) повідомила, що польські автоперевізники планують заблокувати спільні з Україною прикордонні переходи для комерційного автотранспорту з 3 листопада. Серед заявлених вимог — повернення системи дозволів для українських перевізників, створення окремої черги в сервісі єЧерга для автомобілів з номерами ЄС та ін. Новина підштовхнула ціни на автогаз вгору.

Страйк польських перевізників ускладнив логістику імпортерам автогазу. Через це ресурс почав дорожчати Фото: Facebook

"Наші імпортери знайшли ресурси, навіть з Британії везли газ, з повним пакетом документів. Але з’явилося повідомлення, що польські перевізники планують страйк на українсько-польському кордоні. На очікуванні цього страйку наступний тиждень на внутрішньому ринку на аукціонах і серед трейдерів газ почав дорожчати", — розповів Сіренко.

Україна отримувала російський автогаз не напряму, а з Литви, Латвії та Польщі

Так, на українських АЗС середня ціна на газ автомобільний з 27 жовтня по 2 листопада зросла з 27,62 грн/л до 29,31 грн/л. І хоч на дату, яку було оголошено, блокада не розпочалася, ціна в Україні все одно рухалася вгору й 6 листопада на стелах можна було побачити цифру 31 грн за літр.

"60–70% скрапленого газу постачається саме автотранспортом — газовозами — на відміну від інших видів пального. Із 6 листопада дійсно зросла перепона проїзду газовозів через польський кордон. Вони перекрили три з чотирьох пунктів, однак один працює. Крім того, страйкарі не зовсім перекрили, потроху пропускали. Зниження пропуску газовозів — на 30% всього. По-друге, можна об’їхати — дехто поїхав до румунського кордону. Тобто насправді дуже багато "страшилок" на ринку, які розганяють ціну", — переконаний Сіренко.

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За його словами, ціна на аукціоні вже перетнула позначку 63 тис. грн за тонну, тобто 33,4 грн за літр — оптова ціна. Роздрібна ціна 33,8 грн/л, каже Сіренко, не є ринкова. "Так не працює ринок. Мінімум 1,5 грн треба додати, щоб було в нуль. Бо є доставка, логістика, витрати. Тобто купити за 33,4 грн/л і продати за 33,8 грн/л — збиток. Очевидно, АЗС мають якийсь попередньо куплений ресурс", — прокоментував він.

Продовження страйку та падіння внутрішнього попиту: що буде з автогазом

Причина, яка нині розганяє ціни на автогаз в Україні вгору — це власне страйк польських перевізників і зростання вартості логістики. "Газовози стоять більше двох тижнів, а ускладнення логістики безпосередньо впливає на кінцеву ціну автогазу", — каже Фокусу експерт з питань енергетики Леонід Косянчук. Коли знімуть блокаду, поки невідомо. Адже задовольнити їх вимоги, зокрема, скасування транспортного безвізу — Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між ЄС та Україною, — не можливо, про що їх повідомив і польський уряд.

Високі ціни на автогаз можуть триматися до кінця року, кажуть експерти Фото: УНІАН

На думку Леоніда Косянчука, якщо нашій владі не вдасться домовитися зі страйкарями, варто очікувати, що паливо додасть приблизно 2 грн у найближчий час. Утім динаміка може зберегтися і до кінця року. "Аукціони на минулому тижні: максимум був 62 тис. грн за тонну, сьогодні — 63 тис. грн. Думаю, у високих цінах простоїмо і в грудні", — припускає аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

Утім є ще один чинник, який діє на ринку, і він може опустити ціну. "Скраплений газ має бути дешевшим за бензин — в два рази. Бензин у нас в середньому 55 грн за літр, то газ найдорожчий має коштувати 28 грн за літр, а він — 33 грн. Тому водій купить бензин — йому зараз вигідніше їздити на бензині, бо його менше споживається. Тож споживання автогазу знизиться, попит знизиться і ціна відкотиться", — каже Сіренко.

За нинішніх цін на бензин та автогаз водіям вигідніше заправлятися бензином

"На сьогодні скраплений газ як альтернативне паливо втратив свою економічну привабливість, бо перевищує 60% вартості бензину — зважаючи на погодні умови і на різницю в споживанні двигуном однакової потужності. Трагедії особливої немає, бо швидко можна переключити двигун на споживання бензину", — зауважив Косянчук.

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Чого не скажеш про аграріїв. "В таку погоду треба сушити зерно, а зерносушки споживають скраплений газ", — зазначив Леонід Косянчук. Він також додав, що деякі АЗС, які не мають власного імпорту, закривають газозаправні колонки або переходять на реалізацію по талонах і по безготівковому рахунку на передплачені обміни. Водночас варто очікувати й дефіциту дизельного палива. "Із забороною імпорту з Молдови і Болгарії (шукають російський слід) і зміною митних процедур, ми можемо дійти до того, що навіть дизельне пальне буде в дефіциті найближчий час", — наголосив експерт.