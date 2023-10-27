Ціна автогазу — вже вища на 2 гривні. Чому зростає вартість палива на АЗС України

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Автогаз набирає висоту.

Споживачі автогазу з тривогою слідкують за цінниками на АЗС. На більшості заправок за останні дні вартість LPG прибавила понад 1 грн і схоже, це не фінал. Нинішнє подорожчання має комплексний характер.

Насправді, на зовнішньому ринку газ подорожчав десь на 1,5-2 грн/л ще у другій половині вересня, а в Україні тенденція відіграла лише частково через слабкі продажі і ритмічні постачання газу, закупленого раніше за нижчими цінами. Ситуацію суттєво пришвидшили внутрішні фактори.

По-перше, затори на кордоні. Там зараз просто жестяк через навалу пріоритетного агропромислового експорту: паливовоз може чекати на виїзд два тижні. Але якщо запасів дизелю-бензину і автоцистерн, здатних їх возити, в Україні багато, то зі скрапленим газом все не так весело. Іншими словами, збій ритмічності імпорту дизель переживає набагато легше, ніж LPG.

По-друге, дається взнаки російське пальне, а точніше, боротьба з ним. З 17 жовтня митниця більш детально перевіряє походження нафтопродуктів. У частини постачальників з Польщі та країн Балтії необхідних документів очікувано не виявилося. Ще частина обсягів тимчасово випала у абсолютно прозорих виробників. Наприклад, частина європейських та американських заводів не має практики видачі документів у форматі, який тепер вимагає українська митниця.

Відстрочене подорожчання + затори на кордоні + нові правила на митниці = 2,2 грн/л у гуртовому секторі за тиждень. За той же період середня роздрібна ціна підросла на 60 коп. Хтось з мереж зростав швидше, хтось повільніше, але динаміку на найближчі 4-5 днів вже можна спрогнозувати. Щось сказати щодо більш довгої перспективи поки що важко. З одного боку, ажіотажні настрої можуть ще трохи підняти температуру на ринку, з іншого – оператори за 5-10 днів мають повністю "перетравити" нові вимоги митниці, і газу стане більше.

Що точно можна гарантувати, так це ціновий відкат за першої можливості. Конкуренція на ринку автогазу (часом нечесна і нерозумна) вже давно тримає роздрібні ціни у країні на мінімально можливому рівні.

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