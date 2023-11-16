Российский след и забастовки поляков: почему в Украине стремительно дорожает автогаз

За месяц — с середины октября до середины ноября — автогаз подорожал на 8 гривен. Сейчас его стоимость — самая высокая с начала года. Фокус разбирался, почему это происходит и когда прекратится рост.

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Цена на автогаз, как и на другие виды топлива, постепенно росла с июля — тогда правительство вернуло довоенные налоги. То есть НДС вырос с 7% до 20% на все виды топлива, акциз на бензины — со 100 евро до 213,5 евро за 1 000 л, а на дизтопливо — со 100 евро до 139,5 евро за 1 000 л. Постепенно на АЗС дорожал и автогаз. За 3,5 месяца — с июля до середины октября — он прибавил около 4 грн на литре. Однако с середины октября цена на это топливо резко пошла вверх — с 26,12 грн по состоянию на 18 октября до 34,4 грн на 16 ноября. Восходящая динамика продолжается. Как выяснил Фокус, подорожание объясняется двумя нерыночными факторами, которые уже толкают АЗС закрывать свои газозаправочные колонки.

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Несмотря на войну и призывы Киева к международному сообществу прекратить торговые отношения с РФ, Украина продолжала покупать российский автогаз.

"Украинский рынок автогаза, несмотря на полтора года войны, зависел от поставок российского ресурса. Его везли не напрямую. Мы получали сжиженный газ производства российских заводов из Литвы, Латвии и Польши. По поводу южного направления — не хватает аналитики. Газ поставлялся на хранилища — или в Польшу, или в страны Балтии. Там или смешивался, или просто переливался в автогазовозы и попадал в Украину", — рассказал Фокусу аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Несмотря на войну, Украина завозила автогаз из России. Каждый 5-й литр был российским Фото: liga.net

Поставки из страны-агрессора были немалыми, говорит эксперт, — в пиковые периоды поступало до 20 тыс. тонн, то есть каждый 5-й литр был российским.

"С поставщиков этого газа не требовали достаточно документов, что меня удивило, — продолжает Сиренко. — Однако 17 октября начал работать новый перечень требований при растаможке нефтепродуктов. Там появилось требование показать полную цепь поставки от завода-производителя. Компании, которые покупали в России газ, не смогли его растаможить, у них не хватало документов".

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Поэтому объемы поставок автогаза на топливный рынок Украины снизились — доля российского ресурса исчезла. Те, кто им торговал — импортеры или те, кто покупал ресурс на внутреннем рынке, — начали искать альтернативу. Однако за это время цена начала расти.

"Первый скачок на аукционе мы получили во второй половине октября, когда цена на внутреннем рынке выросла с 43 тыс. грн за тонну до 48 тыс. грн за тонну. Такой скачок за сутки — двое — это существенно для относительно спокойного рынка", — сказал аналитик консалтинговой компании UPECO.

С 17 октября начали действовать новые правила растаможки автогаза. Импортеров обязали показывать всю цепочку поставок, начиная от производителя

Наконец альтернативу российскому автогазу нашли, однако встал вопрос с доставкой. Единственная возможность — использовать инфраструктуру соседей — Румынии, Молдовы, Польши.

Польский удар: есть ли влияние заграницы на стоимость автогаза

27 октября Международная транспортная ассоциация Украины (МТАУ) сообщила, что польские автоперевозчики планируют заблокировать совместные с Украиной пограничные переходы для коммерческого автотранспорта с 3 ноября. Среди заявленных требований — возвращение системы разрешений для украинских перевозчиков, создание отдельной очереди в сервисе еЧерга для автомобилей с номерами ЕС и др. Новость подтолкнула цены на автогаз вверх.

Забастовка польских перевозчиков усложнила логистику импортерам автогаза. Из-за этого ресурс начал дорожать Фото: Facebook

"Наши импортеры нашли ресурсы, даже из Британии везли газ, с полным пакетом документов. Но появилось сообщение, что польские перевозчики планируют забастовку на украинско-польской границе. На ожидании этой забастовки следующую неделю на внутреннем рынке на аукционах и среди трейдеров газ начал дорожать", — рассказал Сиренко.

Украина получала российский автогаз не напрямую, а из Литвы, Латвии и Польши

Так, на украинских АЗС средняя цена на газ автомобильный с 27 октября по 2 ноября выросла с 27,62 грн/л до 29,31 грн/л. И хотя на дату, которая была объявлена, блокада не началась, цена в Украине все равно двигалась вверх и 6 ноября на стелах можно было увидеть цифру 31 грн за литр.

"60–70% сжиженного газа поставляется именно автотранспортом — газовозами — в отличие от других видов топлива. С 6 ноября действительно возросла преграда проезда газовозов через польскую границу. Они перекрыли три из четырех пунктов, однако один работает. Кроме того, забастовщики не совсем перекрыли, понемногу пропускали. Снижение пропуска газовозов — на 30% всего. Во-вторых, можно объехать — некоторые поехали к румынской границе. То есть на самом деле очень много "страшилок" на рынке, которые разгоняют цену", — убежден Сиренко.

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По его словам, цена на аукционе уже пересекла отметку 63 тыс. грн за тонну, то есть 33,4 грн за литр — оптовая цена. Розничная цена 33,8 грн/л, говорит Сиренко, не является рыночной. "Так не работает рынок. Минимум 1,5 грн надо добавить, чтобы было в ноль. Потому что есть доставка, логистика, расходы. То есть купить за 33,4 грн/л и продать за 33,8 грн/л — убыток. Очевидно, АЗС имеют какой-то предварительно купленный ресурс", — прокомментировал он.

Продолжение забастовки и падение внутреннего спроса: что будет с автогазом

Причина, которая сейчас разгоняет цены на автогаз в Украине вверх — это собственно забастовка польских перевозчиков и рост стоимости логистики. "Газовозы стоят более двух недель, а усложнение логистики напрямую влияет на конечную цену автогаза", — говорит Фокусу эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук. Когда снимут блокаду, пока неизвестно. Ведь удовлетворить их требования, в частности, отмену транспортного безвиза — Соглашения о либерализации грузовых перевозок между ЕС и Украиной, — не возможно, о чем им сообщило и польское правительство.

Высокие цены на автогаз могут держаться до конца года, говорят эксперты Фото: УНИАН

По мнению Леонида Косянчука, если нашей власти не удастся договориться с бастующими, стоит ожидать, что топливо прибавит около 2 грн в ближайшее время. Впрочем динамика может сохраниться и до конца года. "Аукционы на прошлой неделе: максимум был 62 тыс. грн за тонну, сегодня — 63 тыс. грн. Думаю, в высоких ценах простоим и в декабре", — предполагает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Впрочем, есть еще один фактор, который действует на рынке, и он может опустить цену. "Сжиженный газ должен быть дешевле бензина — в два раза. Бензин у нас в среднем 55 грн за литр, то газ самый дорогой должен стоить 28 грн за литр, а он — 33 грн. Поэтому водитель купит бензин — ему сейчас выгоднее ездить на бензине, потому что его меньше потребляется. Поэтому потребление автогаза снизится, спрос снизится и цена откатится", — говорит Сиренко.

При нынешних ценах на бензин и автогаз водителям выгоднее заправляться бензином

"На сегодня сжиженный газ как альтернативное топливо потерял свою экономическую привлекательность, потому что превышает 60% стоимости бензина — учитывая погодные условия и потребление двигателем одинаковой мощности. Трагедии особой нет, потому что быстро можно переключить двигатель на потребление бензина", — отметил Косянчук.

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Чего не скажешь об аграриях. "В такую погоду надо сушить зерно, а зерносушилки потребляют сжиженный газ", — отметил Леонид Косянчук. Он также добавил, что некоторые АЗС, которые не имеют собственного импорта, закрывают газозаправочные колонки или переходят на реализацию по талонам и по безналичному счету на предоплаченные обмены. Вместе с тем, стоит ожидать и дефицита дизельного топлива. "С запретом импорта из Молдовы и Болгарии (ищут российский след) и изменением таможенных процедур, мы можем дойти до того, что даже дизельное топливо будет в дефиците ближайшее время", — подчеркнул эксперт.