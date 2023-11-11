В Минобороны придумали, как уменьшить кражи топлива, предназначенного для ВСУ

Поставщики будут красить топливо различными цветами, при этом маркированные дизтопливо и бензин невозможно будет так разбавить, чтобы цвет полностью исчез.

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В Министерстве обороны Украины придумали способ, как существенно снизить случаи кражи топлива, которое предназначено для Вооруженных сил Украины. Теперь поставщики дизельного топлива для ВСУ будут красить его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября", — уточнили в Минобороны.

Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Таким образом такой метод дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд армейцев, уменьшит вероятность его незаконной продажи, а также сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию горючего.

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"Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета", — пояснили в ведомстве, добавив при этом, что маркировка топлива никак не отразится на его цене.

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