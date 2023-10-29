Уничтожили оборудование: СБУ ударила по заводу в России, заправляющем авиацию, — источники

По информации СМИ, в результате атаки беспилотника по предприятию было повреждено оборудование и загорелись резервуары с нефтью.

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Служба безопасности Украины атаковала дронами Афипский нефтеперерабатывающий завод в российском Краснодарском крае. Об этом сообщили Фокусу информированные источники.

"Российское предприятие было атаковано двумя беспилотниками. Под ударом оказались несколько новых установок и резервуары с нефтью. В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых такое топливо перерабатывалось. Это серьезный удар по российским оккупантам", — сообщили источники.

В результате спецоперации было повреждено дорогостоящее оборудование, а также несколько резервуаров с нефтью загорелись. Афипский НПЗ является важной целью, поскольку поставляет топливо российским войскам. Он произвел более 7 млн тонн авиационного топлива, которое используется во вражеской военной авиации, атакующей Украину. Эта спецоперация была призвана уменьшить ресурсы, которые российские оккупанты могут использовать для атак на Украину своими самолетами.

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Что произошло в Краснодарском крае РФ

По информации российского медиа SHOT, взрыв прогремел в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе 29 октября около 3:20. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на "газонокосилку". Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник.

Несколько позже в оперативном штабе журналистам сообщили о том, что "на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины произошедшего устанавливаются".

В свою очередь днем SHOT опубликовал информацию о том, что завод атаковал украинский беспилотник, который повредил установку совместной переработки газа и газоконденсата. После этого возник пожар на площади 5 квадратов, его ликвидировали сотрудники завода. Всего на тот момент там было около 60 человек, никто не пострадал.

Напомним, 26 сентября беспилотники атаковали Курскую АЭС в России. Один дрон взорвался возле склада с ядерными отходами.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал мобильную вышку. По информации росСМИ, БпЛА запустили предварительно из села Черняков Харьковской области, которое расположено в 2,5 км от границы с РФ.