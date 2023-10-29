Знищили обладнання: СБУ вдарила по заводу в Росії, що заправляє авіацію, — джерела

За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки безпілотника на підприємстві було пошкоджено обладнання та загорілися резервуари з нафтою.

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Служба безпеки України атакувала дронами Афіпський нафтопереробний завод у російському Краснодарському краї. Про це повідомили Фокусу інформовані джерела.

"Російське підприємство було атаковано двома безпілотниками. Під ударом опинилися кілька нових установок і резервуари з нафтою. У результаті спецоперації СБУ уражено кілька нових установок заводу, на яких таке паливо перероблялося. Це серйозний удар по російських окупантах", — повідомили джерела.

Унаслідок спецоперації було пошкоджено дороге обладнання, а також кілька резервуарів із нафтою загорілися. Афіпський НПЗ є важливою ціллю, оскільки постачає паливо російським військам. Він виробив понад 7 млн тонн авіаційного палива, яке використовується у ворожій військовій авіації, що атакує Україну. Ця спецоперація була покликана зменшити ресурси, які російські окупанти можуть використовувати для атак на Україну своїми літаками.

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Що сталося в Краснодарському краї РФ

За інформацією російського медіа SHOT, вибух прогримів у районі Афіпського нафтопереробного заводу в Сіверському районі 29 жовтня близько 3:20. Місцеві жителі розповіли, що перед вибухом чули звук, схожий на "газонокосарку". Попередньо, НПЗ атакував безпілотник.

Дещо пізніше в оперативному штабі журналістам повідомили про те, що "на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються".

Зі свого боку, вдень SHOT опублікував інформацію про те, що завод атакував український безпілотник, який пошкодив установку спільного перероблення газу та газоконденсату. Після цього виникла пожежа на площі 5 квадратів, її ліквідували співробітники заводу. Загалом на той момент там було близько 60 осіб, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 26 вересня безпілотники атакували Курську АЕС у Росії. Один дрон вибухнув біля складу з ядерними відходами.

Раніше повідомлялося, що в БЄлгородській області дрон-камікадзе атакував мобільну вишку. За інформацією росЗМІ, БпЛА запустили попередньо Із села Черняків Харківської області, яке розташоване за 2,5 км від кордону з РФ.