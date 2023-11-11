У Міноборони придумали, як зменшити крадіжки палива, призначеного для ЗСУ

Постачальники фарбуватимуть пальне різними кольорами, при цьому марковані дизпаливо і бензин неможливо буде так розбавити, щоб колір повністю зник.

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У Міністерстві оборони України придумали спосіб, як істотно знизити випадки крадіжки палива, яке призначене для Збройних сил України. Тепер постачальники дизельного пального для ЗСУ фарбуватимуть його в червоний колір, а в бензин додаватимуть зелений барвник. Про це 11 листопада повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Постачання такого маркованого палива Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До Збройних Сил України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада", — уточнили в Міноборони.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Таким чином такий метод дає змогу ідентифікувати та відстежувати пальне, що було закуплено винятково для потреб армійців, зменшить імовірність його незаконного продажу, а також унеможливить зловживання на місцях щодо змішування пального.

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"Промарковане паливо буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору", — пояснили у відомстві, додавши водночас, що маркування пального жодним чином не позначиться на його ціні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ масово перекидають військову техніку і цистерни через Маріуполь Донецької області. За інформацією партизанів із руху "Атеш", противник змушений підвозити пальне з глибокого тилу російських регіонів через проблеми з логістикою.

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