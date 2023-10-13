Подорожчає майже все: українцям розповіли, на які продукти зміняться ціни

За словами депутата Олександра Гайду, подорожчання деяких продуктів зумовлене насамперед сезонними факторами.

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В Україні вже найближчим часом подорожчають овочі та фрукти, причому вартість підвищуватиметься щомісяця. Про це сказав голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, вже почалися змінюватися ціни на молочку і яйця, які до Нового року можуть подорожчати 75 гривень за десяток. Він також зазначив, що крім яєць будуть дорожчати:

овочі та фрукти — на 5-10% щомісяця;

молочні продукти — на 3-5% щомісяця.

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За словами нардепа, продукти дорожчатимуть, оскільки на це впливають сезонні чинники. Наприклад, у холодну пору року овочі та фрукти повинні міститися в спеціальних сховищах, тому їхня собівартість зростає.

"Господарства, у яких немає таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, у яких є склади, намагаються розтягнути реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", — пояснив Гайду.

Що стосується яєць, то більша їх частина виробляється невеликими господарствами. А значить, що кількість товару на ринку безпосередньо залежить від погодних умов — у холоди кури погано несуться.

"Зараз ми в такій точці, коли пропозиції від домогосподарств знижуються, а ціни починають підніматися. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни досягнуть показника минулого року, коли яйця на прилавках коштували близько 75 грн за десяток", — розповів народний депутат.

Що ще впливає на ціни

Зміна валютної політики — ще одна причина, чому дорожчають продукти харчування. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Без м'яса, але з гречкою. Чому в Україні зростають ціни і чи є шанс на зниження вартості продуктів".

"Багато хто закладатиме трохи вищу ціну на долар, враховуючи, що все обладнання, наприклад, для молочно-товарних ферм або для свиноферм, а ще для хлібозаводів здійснюється через валюту, тому що це іноземне обладнання та комплектуючі, — це впливатиме на ціни на кінцеві продукти", — розповів Фокусу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Нагадаємо, що рівень споживчої інфляції в річному вимірі в Україні у вересні становив 7,1%. Також нещодавно Фокус розповідав, що в Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки.