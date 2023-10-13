Подорожает почти все: украинцам рассказали, на какие продукты изменятся цены

По словам депутата Александра Гайду, подорожание некоторых продуктов обусловлено, в первую очередь, сезонными факторами.

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В Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, причем стоимость будет повышаться ежемесячно. Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По его словам, уже начались меняться цены молочку и яйца, которые к Новому году могут подорожать 75 гривен за десяток. Он также отметил, что кроме яиц будут дорожать:

овощи и фрукты – на 5-10% ежемесячно;

молочные продукты – на 3-5% каждый месяц.

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По словам нардепа, продукты будут дорожать, поскольку на это влияют сезонные факторы. Например, в холодное время года овощи и фрукты должны содержаться в специальных хранилищах, поэтому их себестоимость растет.

"Хозяйства, у которых нет таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются растянуть реализацию к началу лета, когда цена будет выше", – объяснил Гайду.

Что касается яиц, то большая их часть производится небольшими хозяйствами. А значит, что количество товара на рынке напрямую зависит от погодных условий – в холода куры плохо несутся.

"Сейчас мы в такой точке, когда предложения от домохозяйств снижаются, а цены начинают подниматься. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на прилавках стоили около 75 грн за десяток", – рассказал народный депутат.

Что еще влияет на цены

Изменение валютной политики — еще одна причина, почему дорожают продукты питания. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Без мяса, но с гречкой. Почему в Украине растут цены и есть ли шанс на снижение стоимости продуктов".

"Многие будут закладывать немного более высокую цену на доллар, учитывая, что все оборудование, например, для молочно-товарных ферм или для свиноферм, а еще для хлебозаводов осуществляется через валюту, потому что это иностранное оборудование и комплектующие — это будет влиять на цены на конечные продукты", — рассказал Фокусу заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

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Напомним, что уровень потребительской инфляции в годовом измерении в Украине в сентябре составил 7,1%. Также недавно Фокус рассказывал, что что в Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречихи.