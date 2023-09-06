Курица - по 550 гривен за кило: сколько стоят продукты в странах ЕС и как там экономят (фото)

Многие украинцы из-за полномасштабной войны мигрировали в разные страны Европы. Тем временем, и до войны, и сейчас распространено мнение, что продукты за границей почти так же стоят, как в Украине. Чтобы проверить это, Фокус сравнил цены на продукты в Украине и в Германии, Австрии, Польше и странах Балтии.

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Цены на продукты питания и кулинарию в разных странах Европы могут сильно отличаться. Поэтому, уезжая за границу на временное или постоянное проживание, нужно сразу учесть все возможные затраты. Кроме дороги, проживания, оформления документов, расходы на питание будут составлять значительную часть бюджета. Ведь привычные каждому украинцу пищевые продукты в Европе могут быть несколько дороже, чем дома. Об этом пишет Фокус в своей новой статье "Действительно ли в Польше дешевле? Сколько стоят продукты в разных странах Европы".

Так, например, в Польше можно дешево купить молочные продукты, но вот яйца и сахар — вдвое дороже. По словам Катерины, которая последний год живет в польском Бытоме, самыми бюджетными в соседней стране считаются магазины сети Biedronka.

В супермаркетах Европы вряд ли удастсянайти продукты с украинскими ценами Фото: Анна Кудрик (инфографика)

"В Biedronka продаются в основном польские продукты, также есть несколько стеллажей итальянской продукции — макаронные изделия, соусы, консервация, пицца, нарезка. Ассортимент можно сравнить с нашим АТБ. Молочка, мясо, овощи, фрукты — все это мы покупаем в Biedronka", — говорит она.

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Девушка рассказывает, что в магазинах этой сети очень часто устраивают акции, благодаря которым продукты можно купить по низким ценам.

"Например, пачка сливочного масла стоит 5,5-6 злотых, но если брать 4 пачки по акции, то каждая будет стоить 3 злотых. И таких акций ежедневно очень много. Сами поляки часто покупают товары не по ранее заготовленному списку, а только то, что продается в этот день по акции, ведь это очень выгодно", — отмечает Катерина.

Супермаркет в Эстонии. Фото: Наталья Мичковская Супермаркет в Эстонии. Фото: Наталья Мичковская Супермаркет в Эстонии. Фото: Наталья Мичковская Супермаркет в Эстонии. Фото: Наталья Мичковская Супермаркет в Эстонии. Фото: Наталья Мичковская

Если же сравнивать цены с украинскими то, по ее словам, в Польше однозначно дешевле яблоки и молочные продукты. Например, йогурт она покупает по 1,5 злотых (13,35 грн) за 500 грамм. Аналогичный в киевском Ашане стоит 45 грн.

А вот по ценам на яйца, которые в течение зимы в Польше и Украине были примерно одинаковы, соседняя страна нас давно обогнала — поляки за десяток яиц отдают 9 злотых за десяток (80 грн), тогда как в Украине яйца стоят от 39 грн.

Тем временем в странах Балтии цены чуть выше польских, но держатся почти на одном уровне. Долгие годы товары в Эстонии были очень дорогими, поэтому многие жители Южной Эстонии регулярно ездили в приграничные латвийские города за покупками. Как рассказала Фокусу украинка Наталья, которая сейчас живет в Тарту, почти каждый эстонский магазин известен своими "фишками" — акциями на самые разнообразные продукты.

Если акции на сыр могут продолжаться неделями и даже месяцами, то скидки на овощи и фрукты — это всегда неожиданность. А еще есть продукты, которые в определенных сетях продаются значительно дешевле без всяких скидок.

В то же время в Австрии покупать продукты почти вдвое дороже, чем в Украине. Например, за куриное филе в австрийском супермаркете придется заплатить больше в четыре раза, а за помидоры и картофель — в семь. Но, как и во многих странах Европы, австрийские магазины тоже часто балуют своих клиентов акциями и скидками.

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"Прежде всего, это акции сетей Billa и Spar. Два раза в месяц почтальон бросает в почтовые ящики шесть наклеек "-25%" — по три в неделю. Такие наклейки получают все постоянные клиенты сетей, а также рандомно (то есть, по выбору почтальона) — все остальные. Их можно в течение недели наклеить на любые три продукта", — поделилась с Фокусом Юлия, которая уже больше года живет в Вене.

К тому почти все продукты в Австрии поделены на обычные, и "био". Последняя категория продуктов, как правило, стоит вдвое дороже. Например, килограмм обычного куриного филе стоит 15,49 евро, а био-филе — 29,99 евро. Кило обычных бананов — 1,49 евро, а био-бананов — 2,49 евро.

Самой же дорогой страной можно назвать Германию. Самые дорогие продукты здесь:

масло;

куриные яйца;

сахар;

сыр;

огурцы.

По словам жительницы Мюнхена Оксаны, скидки в немецких похожи на украинские — каждую неделю какие-то новые. так или иначе, одна большая закупка продуктов на неделю семье из трех человек может обойтись в сумму порядка 150-200 евро, тогда как в Украине за такой же набор продуктов семья отдаст около 1,8-2,5 тыс. грн.

Ранее Фокус писал, сколько денег тратят на продукты украинцы, а сколько — жители Евросоюза и США.

Напомним, 29 августа стало известно, что украинским беженцам повысят выплаты в Германии. Речь идет о пособии по безработице, которую собираются пересчитать в первые дни 2024 года.