Действительно ли в Польше дешевле? Сколько стоят продукты в разных странах Европы

О росте цен в Украине можно писать хоть каждую неделю — для этого всегда найдутся основания. Как оказалось, в странах Европы цены также не стоят на месте и иногда по-настоящему впечатляют. Разница между ценниками на украинских и европейских прилавках может составлять 5-7 раз, но это совсем не мешает мифам о том, что в Украине продукты уже дороже, чем у европейских соседей.

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В последнее время мы часто слышим, что продукты в Европе — относительно недорогие, а в Польше вообще дешевле, чем в Украине. Статьи в СМИ о дешевой еде в ЕС "надежно" подкрепляются сообщениями в соцсетях от украинцев в Европе. Да, мы действительно проедаем огромную долю доходов, но действительно ли у соседей дешевле и какие именно продукты радуют европейцев низкими ценами? Для ответа на эти вопросы Фокус проанализировал стоимость ряда популярных продуктов в супермаркетах разных стран и сравнил с затратами на те же самые товары в Украине. А местные жители рассказали Фокусу, каким образом им удается экономить и покупать продукты значительно дешевле, чем указано на ценниках продуктовых сетей.

Польша: что и сколько стоит и почему оптом — дешевле

Польша по ценам к Украине ближе всего, но говорить, что там все продукты — дешевле, было бы преувеличением. Цены на молочные продукты, действительно, ниже даже без акций, а вот, например, на яйца и сахар — вдвое выше. В результате наша польская корзина оказалась в полтора раза дороже украинской (см. инфографику далее в статье).

"Наиболее бюджетные магазины в Польше — это магазины сети Biedronka, — рассказывает Катерина, которая последний год живет в польском Бытоме, — В Biedronka продаются в основном польские продукты, также есть несколько стеллажей итальянской продукции — макаронные изделия, соусы, консервация, пицца, нарезка. Ассортимент можно сравнить с нашим АТБ. Молочка, мясо, овощи, фрукты — все это мы покупаем в Biedronka. Мне вообще очень удобно, потому что я живу рядом с двумя магазинами сети. В одном — больший выбор молочных продуктов, в другом — овощей. Кроме того, плюсом Biedronka является большое количество акций. Например, пачка сливочного масла стоит 5,5-6 злотых, но если брать 4 пачки по акции, то каждая будет стоить 3 злотых. И таких акций ежедневно очень много. Сами поляки часто покупают товары не по ранее заготовленному списку, а только то, что продается в этот день по акции, ведь это очень выгодно. Вторая популярная сеть — Żabka — интересна тем, что магазинов много, к тому же, они работают в воскресенье и в праздники, когда даже аптеки закрыты".

В Польше есть сеть, где действуют постоянные скидки на популярные продукты Фото: TradeMaster.UA

В Польше в другом супермаркете — сети Carrefour — ассортимент шире, цены выше, акций практически нет, продолжает собеседница Фокуса. Чаще всего Екатерина покупала в Carrefour чай, канцтовары, акционные промтовары. Есть и другие сети, говорит она, но ассортимент у них не очень большой, по крайней мере, в Бытоме.

Если брать несколько одинаковых продуктов, цена может быть вдвое ниже, говорят жители Польши

Что касается сравнения цен с украинскими, то, по ее словам, в Польше однозначно дешевле яблоки и молочные продукты. Например, йогурт она покупает по 1,5 злотых (13,35 грн) за 500 грамм. Аналогичный в киевском Ашане стоит 45 грн. А вот цены на яйца, которые в течение зимы в Польше и Украине были примерно одинаковы, сейчас в Польше ушли далеко вперед — цена составляет примерно по 9 злотых за десяток (80 грн), тогда как в Украине — от 39 грн. Однако, говорит Катерина, почти все товары в польских магазинах можно найти с реальными достаточно ощутимыми скидками и неплохо сэкономить.

Страны Балтии: в супермаркетах всегда есть что-то по акции

Цены в странах Балтии немного выше польских, но держатся почти на одном уровне. Долгие годы товары в Эстонии были существенно дороже, чем в Латвии, и многие жители Южной Эстонии регулярно ездили в приграничные латвийские города за покупками. Но год назад эстонские и латвийские СМИ множество раз перепечатали новость: продукты в Латвии подорожали настолько, что теперь уже можно ездить в "продуктовые туры" в обратном направлении. В течение года ситуация несколько стабилизировалась и, как видно из инфографики Фокуса, что-то дешевле в Эстонии, что-то — в Латвии, но общая сумма расходов — почти одинаковая.

В Европе корзина с популярными продуктами стоит дороже, чем в Украине

Даже с учетом постоянных акций иностранные супермаркеты не могут предложить потребителям украинские цены на большинство продуктов Фото: Анна Кудрик (инфографика)

"Отличительной чертой эстонских магазинов является то, что каждый день в них много чего продается по акциям. В каждом магазине есть свои "фишки". В Maxima часто можно со скидками купить мясо, в Lidl — молочные продукты и кондитерские изделия, в Rimi — хлеб и продукцию собственных ТМ, в Prisma — овощи, сыр и также "свою" продукцию — от кофе до муки. Скидки существенные. Например, сыр, который обычно стоит 12-13 евро за кило, продается по 5,5-5,9 евро. Это нарезанный и упакованный продукт с огромным сроком годности — на день покупки это два-три месяца. Поэтому причина такой щедрости сетей не очень понятна", — рассказывает Наталья, которая сейчас живет в Тарту.

В каждой сети супермаркетов действуют свои акционные предложения, которые мотивируют потребителей ехать за продуктами именно в конкретную сеть со скидками Фото: pexels.com

Если акции на сыр могут продолжаться неделями и даже месяцами, то скидки на овощи и фрукты — это всегда неожиданность. В один день будут продаваться персики дешевле яблок, в другой — цветная капуста по цене картофеля. Поэтому многие покупатели просто покупают то, что в этот день по акции. Например, пришел за баклажаном на ужин, а купил брокколи, потому что она была втрое дешевле, чем обычно.

Кроме того, есть продукты, которые в определенных сетях продаются значительно дешевле без всяких скидок. Например, в Maxima и Lidl почти всегда в продаже есть польское сливочное масло по 0,95-0,99 евро за 200 грамм. Минимальная цена в Prisma — 1,49 евро, а продукция эстонского производства вообще в 2-3 раза дороже. Зато в Prisma продаются самые дешевые яйца — 1,69 евро за десяток.

В Эстонии десяток яиц стоит 61-72 грн, тогда как в Киеве можно приобрести десяток за 39,5 грн Фото: Pixabay

Поэтому, если семья посещает несколько магазинов и использует акции, реальная корзина будет значительно дешевле, чем указано в инфографике Фокуса. Но все равно эти самые низкие цены, по крайней мере, в полтора раза выше тех, что были весной 2022 года. То есть, инфляционный фактор все же сказывается.

Австрия: "многоразовые" наклейки и турецкие магазины

Продукты в Австрии в среднем более чем вдвое дороже, чем в Украине. На некоторые продукты из нашего перечня в инфографике цены совсем сумасшедшие. Например, оказалось, что куриное филе в австрийском супермаркете дороже в четыре раза, а помидоры и картофель — в семь. И это еще не предел.

"Продукты в Австрии — дорогие, поэтому приходится пользоваться различными скидками и акциями, — рассказывает Юлия, которая уже почти год живет в Вене, — Прежде всего, это акции сетей Billa и Spar. Два раза в месяц почтальон бросает в почтовые ящики шесть наклеек "-25%" — по три в неделю. Такие наклейки получают все постоянные клиенты сетей, а также рандомно (то есть, по выбору почтальона) — все остальные. Их можно в течение недели наклеить на любые три продукта. Но находчивые придумали клеить каждую наклейку по два, а то и три раза, потому что три скидки в неделю — это очень мало".

Такие наклейки покупатель может наклеить на продукты, и тогда получит скидку Фото: Фокус

В сетях Penny и Hofer ничего подобного нет, однако перед закрытием в пятницу и субботу магазины предлагают скидки 50% на фрукты и овощи, иногда, когда срок годности подходит к концу, — минус 25% на мясо. Все это пытаются продать, ведь в субботу большинство магазинов работают до 18:00, а воскресенье — всегда выходной.

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"Для меня австрийское питание непривычное и невкусное, — говорит Юлия, — Дома здесь часто готовят сосиски, сардельки, или разогревают готовые замороженные шницели. Также едят много хлеба, булок, готовых бутербродов. Хлеб, кстати, очень дорогой, особенно в пекарнях. Молочные продукты имеют странный вкус, мне только твердые сыры нравятся. Из овощей и фруктов вкусные только местные яблоки".

В Австрии акции чаще всего проводят в субботу, ведь в воскресенье супермаркеты закрыты Фото: Freepik

Почти каждый продукт в австрийском магазине есть обычный, а есть "био" — в два раза дороже. Например, килограмм обычного куриного филе стоит 15,49 евро, а био-филе — 29,99 евро. Кило обычных бананов — 1,49 евро, а био-бананов — 2,49 евро. Возможно эти продукты какие-то экологические, говорит Юлия, но по вкусу они не отличаются. Сливы, абрикосы, нектарины, помидоры — все на вкус одинаковое, хоть био, хоть не био. Единственное, что вкуснее, по ее словам, — это био-огурец.

В странах ЕС есть большой выбор не просто овощей, но и овощей класса "био" — они стоят гораздо дороже, чем обычные

Среди других способов экономии в Австрии можно назвать посещение турецких магазинов, где все значительно дешевле. Также с целью экономии многие ходят на рынки. В субботу в конце дня на рынке можно услышать "one еuго, one euro!" — это означает, что овощи и фрукты можно купить по 1 евро за килограмм. Только реагировать нужно быстро — покупатели такой товар быстро разметают.

Германия: просто надо меньше есть

Самой дорогой страной среди рассмотренных Фокусом оказалась Германия — здесь стоимость корзины даже больше, чем в Австрии. Из рассмотренных продуктов рекорды бьют масло, куриные яйца, сахар, сыр, огурцы.

"Обычно мы ходим по субботам закупаться на неделю в дискаунтер, — говорит жительница Мюнхена Оксана. — А за тем, что там не нашли, или тем, что среди недели надо докупить, ходим в Edeka возле дома. Наша Edeka маленькая, я там все знаю и быстро могу найти, поэтому это удобно. К тому же, в Edeka немного другие продукты бывают. Скидки в немецких супермаркетах по ощущениям действуют примерно так, как в Украине, — каждую неделю какие-то новые".

По всей Европе можно найти сеть Lidl, где обычно — большой ассортимент мяса, замороженной рыбы и овощей и молочных продуктов Фото: supermarketnews.com

Другая собеседница Фокуса Валентина живет под Гамбургом. По ее словам, овощи здесь или из теплиц, или импортные. Например, местные помидоры на вид хороши, но почти все невкусные, поэтому приходится покупать итальянские или испанские. Из местных овощей Валентина покупает глюкштадтские (Глюкштадт — это небольшой город в Германии).

"Мясные продукты мы часто покупаем в частной мясной лавке, там всегда можно заказать свежее сегодня на завтра, или даже день в день. Здесь дороже, чем в магазине, но мясо, колбасы, паштеты очень вкусные. Из торговых сетей хорошее мясо в Edeka", — говорит Валентина.

По ее словам, немцы — очень "колбасные". Они могут есть бутерброды с колбасой и сыром хоть на завтрак, хоть на ужин. Однако среди молодежи сейчас много вегетарианцев.

Германия — страна, где в фаворитах колбаса, сосиски и хлеб Фото: pexels.com

"Немецкая кухня очень отличается от нашей, — продолжает Валентина, — Традиционный немецкий салат — картофельный. Кроме картофеля, в нем есть только соленый огурец и майонез, да еще этот салат перед подачей на стол должен "переночевать" в холодильнике. Много салатов с макаронами, например, макароны и вареная колбаса, которые щедро политы майонезом. Немцы любят, чтобы еда была жирной и дешевой, и чтобы ее было много. Единственная новая пищевая привычка, которую мы здесь приобрели, — это есть много спаржи. Здесь она начинается в мае, ее почти все едят".

В Германии за последние полтора года цены на продукты существенно выросли

Что касается цен, то, говорит Валентина, полтора года назад, когда они только приехали в Германию, обратили внимание, что сыры были даже дешевле, чем в Украине, особенно по акциям. Но сейчас это в прошлом. По ее словам, в течение года цены на продукты выросли минимум в полтора раза.

Такие ощущения не только у Валентины, поэтому в последнее время в местных СМИ стали чаще писать на тему, как сэкономить на продуктах. Каких-то открытий в этих советах нет. Эксперты рекомендуют пользоваться собственными торговыми марками сетей, покупать продукты перед закрытием магазина, особенно в субботу, а также снизить потребление дорогих продуктов — прежде всего, мяса и сливочного масла. Вообще меньше есть, на самом деле, универсальный способ тратить меньше денег в любой стране.

В Украине причина роста цен — война, в Европе — эмиссия

Разница между ценами на продукты в разных странах понятна. Особенно удивляют цены в Германии и Австрии. И если разница в два-три раза по ценам, например, на сахар и яйца выглядит более-менее прогнозируемой, то помидоры по 4 евро и картофель по 1,80 евро — это уже как-то за гранью. Впрочем, эксперты не нашли в европейских ценах ничего удивительного.

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Во-первых, напоминают экономисты, в Европе высокие зарплаты, которые закладываются в себестоимость продукции. Чем выше зарплата в стране, тем дороже товары, в том числе, продукты. Поэтому нашему ритейлу не стоит брать европейские цены за образец, потому что платежеспособного спроса на такие товары не будет. Украинцы и при нынешних ценах проедают половину своих мизерных доходов.

В странах ЕС цены на некоторые продукты значительно превышают украинские, и чем более развита экономически страна, тем выше будут цены в магазинах Фото: Pexels

Во-вторых, на цены влияют высокие расходы — прежде всего, это вода и электричество, ведь овощи в Европе выращивают на орошении да еще и в теплицах.

"Во всем мире глобальное потепление. Из-за засухи выращивание картофеля смещается на север, в более прохладные страны, но и там есть дефицит осадков. То есть нужно ставить капельное орошение, а это дорого. Стоимость воды в Германии и Франции — основных странах, которые занимаются производством картофеля — если не золотая, то позолоченная. Неудивительно, что за последние три года картофелеводство в Европе сократилось более чем на 15%", — говорит эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова. А еще к расходам на воду и электроэнергию надо добавить удобрения, стимуляторы роста и амортизацию.

В Европе овощи продаются обязательно мытыми или подвергаются сухой чистке, а это тоже закладывается в себестоимость продуктов

В-третьих, продолжает эксперт ВБ, в Европе запрещен ряд пестицидов и взят курс на биологизацию сельского хозяйства. Это усложняет систему выращивания продукта, в частности, защиту картофеля. Ее приходится проводить чаще и, естественно, тратить больше горючего и средств защиты растений. Также в Европе овощи продаются обязательно мытыми или подвергаются сухой чистке, а это тоже закладывается в себестоимость. И хорошая упаковка, если она есть, также стоит денег.

В странах ЕС — высокие цены на электроэнергию и воду, что, конечно, отражается в конечных ценах для потребителей

И еще европейцы очень придирчивы к внешнему виду овощей и фруктов. Сортировка обходится фермерам в копеечку, а "неликвид", в лучшем случае, придется отправить на переработку по значительно более низким ценам.

Но дело не только в высоких ценах, но и в динамике. Все собеседники Фокуса из разных стран отметили, что за последние полтора года продуктовые цены в Европе выросли в 1,5-2 раза. То есть, процесс роста от украинского не отстает. Неужели на ценники так влияет война в Украине, или есть другие факторы?

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"В Украине цены поднимаются, прежде всего, из-за военной инфляции, которая в свою очередь связана с повышением расходов вследствие высоких рисков, дефицита рабочей силы, более сложной логистики. Именно военная инфляция толкала и продолжит толкать цены в Украине вверх, — говорит аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. — Что касается Европы, то здесь инфляция имеет сугубо монетарный характер, связанный с массированной эмиссией денег после пандемии. Чтобы помочь своим экономикам, в США напечатали около триллиона долларов, в ЕС — почти триллион евро, которые не были обеспечены товарной массой. Эти деньги раздали населению и бизнесу, которые в свою очередь покупали на них товары и услуги. В условиях, когда количество денег увеличивается, а товаров — нет, товары начинают дорожать".

В еврозоне последние годы наблюдается рекордная инфляция, однако последние месяцы она довольно быстрыми темпами замедляется Фото: pexels.com

Поэтому, подытожил эксперт, инфляция в Европе просто совпала по времени с войной в Украине, но ее основная причина — эмиссия денег после пандемии, которая ударила по сырьевым рынкам, по потреблению топлива и продовольствия. Война влияет на инфляцию в Европе разве что опосредованно: миллионы украинцев сейчас живут и тратят свои деньги в Европе — как сбережения, так и зарплаты, пенсии и выплаты, которые продолжают получать удаленно. Плюс свою долю вносит отложенный спрос на товары, который сегодня восстанавливается, так что цены, вероятно, будут расти и дальше. Хотя темпы такого роста в ЕС все равно будут меньше, чем в Украине. Напомним, инфляция в еврозоне в июле 2023 года составила 5,3% (год к году), ее темпы замедлились до минимума с января 2022 года. В Украине по итогам июля базовая инфляция составила 12,3% в годовом измерении.