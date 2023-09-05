Чи дійсно в Польщі дешевше? Скільки коштують продукти в різних країнах Європи

Про зростання цін в Україні можна писати хоч кожен тиждень — для цього завжди знайдуться підстави. Як з'ясувалося, у країнах Європи ціни також не стоять на місці та іноді по-справжньому вражають. Різниця між цінниками на українських і європейських прилавках може складати 5-7 разів, але це зовсім не заважає міфам про те, що в Україні продукти вже дорожче, ніж у європейських сусідів.

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Останнім часом ми часто чуємо, що продукти в Європі — відносно недорогі, а в Польщі взагалі дешевше, ніж в Україні. Статті у ЗМІ про дешеву їжу в ЄС "надійно" підкріплюються дописами в соцмережах від українців в Європі. Так, ми дійсно проїдаємо величезну частку доходів, але чи дійсно у сусідів дешевше та які саме продукти тішать європейців низькими цінами? Для відповіді на ці питання Фокус проаналізував вартість низки популярних продуктів у супермаркетах різних країн та порівняв із витратами на ті ж самі товари в Україні. А місцеві мешканці розповіли Фокусу, як їм вдається заощаджувати та купувати продукти значно дешевше, ніж зазначено на цінниках продуктових мереж.

Польща: що та скільки коштує та чому гуртом — дешевше

Польща за цінами до України найближче, але говорити, що там усі продукти — дешевші, було б перебільшенням. Ціни на молочні продукти, дійсно, нижчі навіть без акцій, а от, наприклад, на яйця та цукор — удвічі вищі. Зрештою наш польський кошик виявився у півтори рази дорожче за український (див. інфографіку далі у статті).

"Найбільш бюджетні магазини в Польщі — це магазини мережі Biedronka, — розповідає Катерина, яка останній рік мешкає у польському Битомі. — У Biedronka продаються здебільшого польські продукти, також є декілька стелажів італійської продукції — макаронні вироби, соуси, консервація, піца, нарізка. Асортимент можна порівняти з нашим АТБ. Молочка, м'ясо, овочі, фрукти — все це ми купуємо у Biedronka. Мені взагалі дуже зручно, бо я живу поряд із двома магазинами мережі. В одному — більший вибір молочних продуктів, в іншому — овочів. Крім того, плюсом Biedronka є велика кількість акцій. Наприклад, пачка вершкового масла коштує 5,5-6 злотих, але якщо брати 4 пачки по акції, то кожна коштуватиме 3 злотих. І таких акцій щодня дуже багато. Самі поляки часто купують товари не за раніше заготовленим списком, а лише те, що продається цього дня по акції, адже це дуже вигідно. Друга популярна мережа — Żabka — цікава тим, що магазинів багато, до того ж, вони працюють у неділю та у свята, коли навіть аптеки зачинені".

У Польщі є мережа, де діють постійні знижки на популярні продукти Фото: TradeMaster.UA

У Польщі в іншому супермаркеті — мережі Carrefour — асортимент ширший, ціни вищі, акцій практично немає, продовжує співрозмовниця Фокусу. Найчастіше Катерина купувала в Carrefour чай, канцтовари, акційні промтовари. Є й інші мережі, каже вона, але асортимент у них не дуже великий, принаймні, у Битомі.

Якщо брати кілька однакових продуктів, ціна може бути вдвічі нижче, кажуть мешканці Польщі

Щодо порівняння цін з українськими, то, за її словами, у Польщі однозначно дешевші яблука та молочні продукти. Наприклад, йогурт вона купує по 1,5 злотих (13,35 грн) за 500 грамів. Аналогічний у київському Ашані коштує 45 грн. А ось ціни на яйця, які протягом зими в Польщі та Україні були приблизно однакові, зараз у Польщі пішли далеко вперед — ціна складає приблизно по 9 злотих за десяток (80 грн), тоді як в Україні — від 39 грн. Проте, каже Катерина, майже всі товари у польських магазинах можна знайти з реальними досить відчутними знижками та непогано заощадити.

Країни Балтії: у супермаркетах завжди є щось по акції

Ціни у країнах Балтії трохи вищі за польські, але тримаються майже на одному рівні. Довгі роки товари в Естонії були суттєво дорожчими, ніж у Латвії, і багато жителів Південної Естонії регулярно їздили до прикордонних латвійських міст за покупками. Але рік тому естонські та латвійські ЗМІ безліч разів передрукували новину: харчі у Латвії подорожчали настільки, що тепер уже можна їздити в "продуктові тури" в зворотному напрямку. Протягом року ситуація дещо стабілізувалася і, як видно з інфографіки Фокусу, щось дешевше в Естонії, щось — в Латвії, але загальна сума витрат — майже однакова.

В Європі кошик з популярними продуктами коштує дорожче, ніж в Україні

Навіть з урахуванням постійних акцій іноземні супермаркети не можуть запропонувати споживачам українські ціни на більшість продуктів Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

"Характерною рисою естонських магазинів є те, що кожного дня в них багато чого продається за акціями. У кожному магазині є свої "фішки". У Maxima часто можна зі знижками купити м'ясо, у Lidl — молочні продукти та кондитерські вироби, у Rimi — хліб і продукцію власних ТМ, у Prisma — овочі, сир і також "свою" продукцію — від кави до борошна. Знижки суттєві. Наприклад, сир, який зазвичай коштує 12-13 євро за кіло, продається по 5,5-5,9 євро. Це нарізаний і запакований продукт із величезним терміном придатності — на день покупки це два-три місяці. Тож причина такої щедрості мереж не дуже зрозуміла", — розповідає Наталя, яка зараз живе в Тарту.

У кожній мережі супермаркетів діють свої акційні пропозиції, які мотивують споживачів їхати за продуктами саме до конкретної мережі зі знижками Фото: pexels.com

Якщо акції на сир можуть продовжуватися тижнями і навіть місяцями, то знижки на овочі та фрукти — це завжди несподіванка. Одного дня будуть продаватися персики дешевше, ніж яблука, іншого — цвітна капуста по ціні картоплі. Тому багато покупців просто купують те, що в цей день по акції. Наприклад, прийшов за баклажаном на вечерю, а купив броколі, бо вона була втричі дешевше, ніж зазвичай.

Крім того, є продукти, які у певних мережах продаються значно дешевше без всяких знижок. Наприклад, у Maxima та Lidl майже завжди у продажу є польське вершкове масло по 0,95-0,99 євро за 200 грам. Мінімальна ціна у Prisma — 1,49 євро, а продукція естонського виробництва взагалі у 2-3 рази дорожче. Натомість у Prisma продаються найдешевші яйця — 1,69 євро за десяток.

В Естонії десяток яєць коштує 61-72 грн, тоді як у Києві можна придбати десяток за 39,5 грн Фото: Pixabay

Тому, якщо родина відвідує декілька магазинів і використовує акції, реальний кошик буде значно дешевшим, ніж зазначено в інфографіці Фокусу. Але все одно ці найнижчі ціни принаймні в півтори рази вище тих, що були навесні 2022 року. Тобто, інфляційний чинник все ж таки дається взнаки.

Австрія: "багаторазові" наліпки та турецькі магазини

Продукти в Австрії переважно більш ніж вдвічі дорожче, ніж в Україні. На деякі продукти з нашого переліку в інфографіці ціни зовсім скажені. Наприклад, з'ясувалося, що куряче філе в австрійському супермаркеті дорожче в чотири рази, а помідори та картопля — в сім. І це ще не межа.

"Продукти в Австрії — дорогі, тому доводиться користуватися різноманітними знижками й акціями, — розповідає Юлія, яка вже майже рік живе у Відні. — Насамперед, це акції мереж Billa та Spar. Два рази на місяць листоноша кидає у поштові скриньки шість наліпок "-25%" — по три на тиждень. Такі наліпки отримують всі постійні клієнти мереж, а також рандомно (тобто, за вибором листоноши) — всі інші. Їх можна протягом тижня наклеїти на будь-які три продукти. Але кмітливі придумали клеїти кожну наліпку по два, а то й три рази, бо три знижки на тиждень — це дуже мало".

Такі наліпки покупець може наклеїти на продукти, і тоді отримає знижку Фото: Фокус

В мережах Penny та Hofer нічого подібного немає, проте перед зачиненням у п’ятницю та суботу магазини пропонують знижки 50% на фрукти та овочі, іноді, коли термін придатності добігає кінця, — мінус 25% на м'ясо. Все це намагаються продати, адже в суботу більшість магазинів працюють до 18:00, а неділя — завжди вихідний.

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"Для мене австрійське харчування незвичне та несмачне, — каже Юлія. — Вдома тут часто готують сосиски, сардельки, або розігрівають готові заморожені шніцелі. Також їдять багато хліба, булок, готових бутербродів. Хліб, до речі, дуже дорогий, особливо в пекарнях. Молочні продукти мають дивний смак, мені тільки тверді сири подобаються. З овочів та фруктів смачні лише місцеві яблука".

В Австрії акції найчастіше проводять в суботу, адже в неділю супермаркети зачинені Фото: Freepik

Майже кожен продукт в австрійському магазині є звичайний, а є "біо" — удвічі дорожчий. Наприклад, кілограм звичайного курячого філе коштує 15,49 євро, а біо-філе — 29,99 євро. Кіло звичайних бананів — 1,49 євро, а біо-бананів — 2,49 євро. Можливо, ці продукти якісь екологічні, каже Юлія, але за смаком вони не відрізняються. Сливи, абрикоси, нектарини, помідори — все на смак однакове, хоч біо, хоч не біо. Єдине, що смачніше, за її словами, — це біо-огірок.

У країнах ЄС є великий вибір не просто овочів, але й овочів класу "біо" — вони коштують набагато дорожче, ніж звичайні

Серед інших способів заощадження в Австрії можна назвати користування турецькими магазинами, де все значно дешевше. Також із метою економії багато хто ходить на ринки. У суботу наприкінці дня на ринку можна почути "one еuro, one euro!" — це означає, що овочі та фрукти можна купити по 1 євро за кілограм. Тільки реагувати потрібно швидко — покупці такий товар швидко розмітають.

Німеччина: просто треба менше їсти

Найдорожчою країною серед розглянутих Фокусом виявилася Німеччина — тут вартість кошика навіть більше, ніж в Австрії. З розглянутих продуктів рекорди б’ють олія, курячі яйця, цукор, сир, огірки.

"Зазвичай ми ходимо по суботах закупатись на тиждень в дискаунтер, — каже мешканка Мюнхена Оксана. — А за тим, що там не знайшли, чи тим, що серед тижня треба докупити, ходимо в Edeka біля будинку. Наша Edeka маленька, я там все знаю і швидко можу знайти, тому це зручно. До того ж, в Edeka трохи інші продукти бувають. Знижки в німецьких супермаркетах за відчуттями діють приблизно так, як в Україні — кожен тиждень якісь нові".

По всій Європі можна знайти мережу Lidl, де зазвичай — великий асортимент м'яса, заморожених риби та овочів і молочних продуктів Фото: supermarketnews.com

Інша співрозмовниця Фокусу Валентина живе під Гамбургом. За її словами, овочі тут або з теплиць, або імпортні. Наприклад, місцеві помідори на вигляд гарні, але майже всі несмачні, тож доводиться купувати італійські або іспанські. З місцевих овочів Валентина купує глюкштадтські (Глюкштадт — це невелике місто в Німеччині).

"М’ясні продукти ми часто купуємо у приватній м'ясній лавці, там завжди можна замовити свіже сьогодні на завтра, або навіть день у день. Тут дорожче, ніж у магазині, але м'ясо, ковбаси, паштети дуже смачні. З торгових мереж хороше м'ясо в Edeka", — каже Валентина.

За її словами, німці — дуже "ковбасні". Вони можуть їсти бутерброди з ковбасою та сиром хоч на сніданок, хоч на вечерю. Проте серед молоді зараз багато вегетаріанців.

Німеччина — країна, де у фаворитах ковбаса, сосиски та хліб Фото: pexels.com

"Німецька кухня дуже відрізняється від нашої, — продовжує Валентина. — Традиційний німецький салат — картопляний. Крім картоплі, у ньому є лише солоний огірок і майонез, та ще той салат перед подачею на стіл має "переночувати" у холодильнику. Багато салатів із макаронами, наприклад, макарони та варена ковбаса, які щедро политі майонезом. Німці люблять, щоб їжа була жирною та дешевою, та щоб її було багато. Єдина нова харчова звичка, яку ми тут отримали, — це їсти багато спаржі. Тут вона починається у травні, її майже всі їдять".

У Німеччині за останні півтора роки ціни на продукти суттєво зросли

Щодо цін, то, каже Валентина, півтора роки тому, коли вони тільки приїхали до Німеччини, звернули увагу, що сири були навіть дешевші, ніж в Україні, особливо за акціями. Але зараз це в минулому. За її словами, протягом року ціни на продукти зросли мінімум у півтори рази.

Такі відчуття не тільки у Валентини, тому останнім часом у місцевих ЗМІ почали частіше писати на тему, як зекономити на продуктах. Якихось відкриттів у цих порадах нема. Експерти рекомендують користуватися власними торговими марками мереж, купувати продукти перед закриттям магазину, особливо в суботу, а також знизити споживання дорогих продуктів — насамперед, м’яса та вершкового масла. Взагалі менше їсти, насправді, універсальний спосіб витрачати менше грошей у будь-якій країні.

В Україні причина росту цін — війна, в Європі — емісія

Різниця між цінами на продукти в різних країнах зрозуміла. Особливо дивують ціни в Німеччині та Австрії. І якщо різниця у два-три рази по цінах, наприклад, на цукор та яйця виглядає більш-менш прогнозованою, то помідори по 4 євро та картопля по 1,80 євро — це вже якось за межею. Втім, експерти не знайшли у європейських цінах нічого дивного.

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По-перше, нагадують економісти, у Європі високі зарплати, які закладаються у собівартість продукції. Чим вища зарплата в країні, тим дорожчі товари, зокрема, продукти. Тому нашому ритейлу не варто брати європейські ціни за зразок, бо платоспроможного попиту на такі товари не буде. Українці й за теперішніх цін проїдають половину своїх мізерних доходів.

У країнах ЄС ціни на деякі продукти значно перевищують українські, і чим більше розвинена економічно країна, тим вищими будуть ціни в магазинах Фото: Pexels

По-друге, на ціни впливають високі витрати — насамперед, це вода й електрика, адже овочі у Європі вирощують на зрошенні, та ще й у теплицях.

"У всьому світі глобальне потепління. Через посуху вирощування картоплі зміщується на північ, у більш прохолодні країни, але й там є дефіцит опадів. Тобто потрібно ставити крапельне зрошення, а це дорого. Вартість води в Німеччині та Франції — основних країнах, які займаються виробництвом картоплі — якщо не золота, то позолочена. Не дивно, що за останні три роки картоплярство у Європі скоротилося більш ніж на 15%", — каже експертка Світового Банку Оксана Руженкова. А ще до витрат на воду й електроенергію треба додати добрива, стимулятори росту та амортизацію.

У Європі овочі продаються обов'язково митими, або піддаються сухому чищенню, а це теж закладається у собівартість продуктів

По-третє, продовжує експертка СБ, у Європі заборонено низку пестицидів і взято курс на біологізацію сільського господарства. Це ускладнює систему вирощування продукту, зокрема, захист картоплі. Його доводиться проводити частіше і, звичайно, витрачати більше пального та засобів захисту рослин. Також у Європі овочі продаються обов'язково митими, або піддаються сухому чищенню, а це теж закладається у собівартість. І гарна упаковка, якщо вона є, також коштує грошей.

У країнах ЄС — високі ціни на електроенергію та воду, що, звісно, позначається на кінцевих цінах для споживачів

І ще європейці дуже прискіпливі до зовнішнього вигляду овочів і фруктів. Сортування обходиться фермерам у копійчину, а "неліквід", у кращому випадку, доведеться відправити на переробку за значно нижчими цінами.

Але справа не тільки у високих цінах, але й у динаміці. Всі співрозмовники Фокусу з різних країн зазначили, що за останні півтора роки продуктові ціни в Європі виросли в 1,5-2 рази. Тобто, процес зростання від українського не відстає. Невже на цінники так впливає війна в Україні, чи є інші фактори?

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"В Україні ціни підіймаються, насамперед, через воєнну інфляцію, яка, зі свого боку, пов'язана з підвищенням витрат унаслідок високих ризиків, дефіциту робочої сили, складнішої логістики. Саме воєнна інфляція штовхала і продовжить штовхати ціни в Україні вгору, — каже аналітик Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексій Кущ. — Щодо Європи, то тут інфляція має суто монетарний характер, пов'язаний з масованою емісією грошей після пандемії. Щоб допомогти своїм економікам, в США надрукували приблизно трильйон доларів, в ЄС — майже трильйон євро, які не були забезпечені товарною масою. Ці гроші роздали населенню та бізнесу, які своєю чергою купували на них товари та послуги. В умовах, коли кількість грошей збільшується, а товарів — ні, товари починають дорожчати".

У єврозоні останні роки спостерігається рекордна інфляція, проте останні місяці вона доволі швидкими темпами сповільнюється Фото: pexels.com

Тож, підсумував експерт, інфляція у Європі просто збіглася за часом з війною в Україні, але її основна причина — емісія грошей після пандемії, яка вдарила по сировинних ринках, по споживанню палива та продовольства. Війна впливає на інфляцію в Європі хіба що опосередковано: мільйони українців зараз живуть та витрачають свої гроші в Європі — як заощадження, так і зарплати, пенсії та виплати, які продовжують отримувати віддалено. Плюс свою частку вносить відкладений попит на товари, який сьогодні відновлюється, тож ціни, ймовірно, будуть зростати і далі. Хоча темпи такого зростання в ЄС все рівно будуть меншими, ніж в Україні. Нагадаємо, інфляція в єврозоні в липні 2023 року склала 5,3% (рік до року), її темпи сповільнилися до мінімуму з січня 2022 року. В Україні за підсумками липня базова інфляція склала 12,3% у річному вимірі.