В Германии беженцам повысят выплаты: сколько получат украинцы

Одну из социальных выплат в Германии планируют увеличить в 2024 году. Речь о программе поддержки беженцев, в том числе и украинцев, которые оказались в стране из-за полномасштабной войны.

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В Германии размер базовой выплаты по безработице собираются повысить. Новые выплаты собираются утвердить в 2024 году, сообщает издание tagesschau.de.

Так, по словам министра социальных дел Хубертуса Хайля, речь идет о выплатах пособия по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и которые нигде не работают. Помощь Bürgergeld положена и украинским беженцам.

Ожидается, что в начале 2024 года размер пособия будет увеличен. Размер выплат будет следующим:

родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте от 7до 14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);

дети от 15 до 18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро).

Польша сокращает выплаты

Выплата пособий по уходу за детьми для тысяч украинских беженцев, которые из-за войны оказались в Польше, была приостановлена в июне. Так, 18 тысяч злотых (4027 евро) отобрали у беженцев, которые выехали за границу.

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При этом, по словам представителя ZUS Павла Жебровского, приостановка выплат еще не значит, что беженец теряет право на пособие: деньги снова начнут выплачивать, если украинская семья вернется в Польшу в течение 30 дней после выезда. При этом гражданам важно предъявлять специальный электронный документ при пересечении границы, который бы подтверждал право на временную защиту.

Напомним, в начале августа появилась информация, что 10 000 украинских беженцев могут выдворить из Великобритании. Тем временем в нидерландской провинции Оверэйссел планируют выкупить парк отдыха для беженцев из Украины, а после войны вновь выставить его на продажу.

А 17 июля на сайте канадского правительства сообщили, что осень заработает программа, благодаря которой некоторые украинские беженцы смогут жить и работать в Канаде на постоянных условиях.