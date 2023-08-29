В Украине стартовали проверки переселенцев: кто из ВПЛ может потерять выплаты

Проверки фактического места жительства переселенцев начались в первый день августа, их проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы.

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В Украине с августа стартовали проверки мест жительства граждан, которые получили статут вынужденных переселенцев. По итогам проверок некоторых украинцев могут оставить без социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Проверкой фактического места жительства ВПЛ занимаются представители Национальной социальной сервисной службы в регионах. Совместно с ними проверять украинцев могут должностные лица органов социальной защиты населения и/или территориальных общин.

Причинами для проверки являются:

регистрация ВПЛ в пределах одного территориального общества;

получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи;

получение рекомендаций Минфина по результатам верификации.

Важно

Выплаты переселенцам: украинцам объяснили, кто будет получать деньги в течение года

"Если у вас есть уважительная причина, не дающая вам присутствовать во время проверки, ее отложат на две недели. В течение 30 дней необходимо предоставить документы, которые подтвердят, почему вы не можете быть на месте во время проверки", — сказано в сообщении ведомства.

Если человек со статусом ВПЛ отсутствует во время проверки, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление. Отмечается, что проверки касаются тех украинцев, которым государство выплачивает деньги.

То есть если человек не пройдет идентификации или во время проверки обнаружатся нарушения, через 30 дней финансовую помощь могут отменить. Отметим, что в 2023 году переселенцы могут рассчитывать на следующие выплаты:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

— детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Тем временем 28 августа стало известно, что государственной поддержки уже лишили около 130 тысяч внутренне перемещенных лиц. Так, заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала, что многие украинцы получали деньги на проживание в Украине, но на самом деле уже долгое время находились за границей.

Также напомним, что те ВПЛ, которые задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен от международного благотворительного фонда.