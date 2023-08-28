Почти 100 тысяч переселенцев лишили выплат от государства: что происходит

Как пояснили в Министерстве социальной политики, речь идет о выплатах в 2 тысячи гривен помощи на взрослого человека и 3 тысячи — на ребенка или человека с инвалидностью.

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Почти 130 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остались без государственной помощи после верификации, которая стартовала в первый день августа. Об этом в эфире телемарафона сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.

По ее словам 109 тысяч человек, которые получали помощь для ВПЛ, на самом деле проживали за границей.

"По крайней мере, полтора месяца до 1 августа они постоянно были за границей и таким образом, вероятно, эти граждане получают помощь от других государств — они не являются внутренне перемещенными лицами", — сказала она.

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Выплаты переселенцам: украинцам объяснили, кто будет получать деньги в течение года

Еще почти 10 тысяч человек, которым государство оказывало финансовую поддержку, умерли. А еще такое же количество украинцев одновременно получали помощь, после одновременной регистрации в нескольких общинах. Начисление денег им уже отменили.

Впрочем, как отметила Марчак, это еще не все категории граждан, которым могут прекратить начисление выплат. Так, с 1 сентября начнет действовать следующая часть изменений об упорядочении получателей помощи для ВПЛ.

"Если семья или получатель помощи для ВПЛ после вступления в силу постановления — с середины июля до 1 сентября — или приобрел новое транспортное средство (мы не говорим о транспортных средствах, которые покупаются волонтерами для ВСУ), или приобрел новое жилье или земельный участок, или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен — таким гражданам будет прекращено начисление выплат", — пояснила первый заместитель министра социальной политики.

Как отметила Дарья Марчак, действия государства — это не наказание определенных лиц. Речь об упорядочении выплаты помочь для ВПЛ, что позволит фокусировать ресурс именно на тех гражданах, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Напомним, в начале июля стало известно, что украинские переселенцы неправомерно получили по меньшей мере 893 миллиона гривен выплат от государства. Как узнали аналитики, почти 151 тысяча граждан выехали из Украины после начала полномасштабной войны, но 94 тысячи из них все равно получают выплаты от страны.

Также отметим, с августа правительство изменило период получения выплат на проживание ВПЛ — теперь их будут начислять чуть позже.