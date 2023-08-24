Выплаты переселенцам: украинцам объяснили, кто будет получать деньги в течение года

Украинцам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно — деньги будут автоматически зачисляться на банковские счета.

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С 1 августа 2023 года в Украине обновили правила, по которым внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получали государственные выплаты. После изменений некоторые украинцы потеряли право на получение помощи. Тем временем специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, кто из переселенцев сможет получать помощь в течение 12 месяцев.

Отмечается, что согласно пункту 13 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, выплаты будут назначаться на целый год автоматически при условии, что гражданин впервые обратился за назначением помощи с 1 августа 2023 года. Также должны быть соблюдены еще несколько условий.

У получателя помощи должен быть низкий доход

Если переселенец обратился за помощью, например 5 августа 2023 года, то будет учитываться его доход за второй квартал. При этом среднемесячный размер совокупного дохода на одного ВПЛ за второй квартал не должен превышать 8 372 гривен.

В семье должны быть определенные категории граждан

К ним относятся:

лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно);

граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними;

лица с инвалидностью;

граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

граждане, ухаживающие за лицами, достигшими 80-летнего возраста;

физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за предоставление социальных услуг;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, не имеющих регистрации места проживания в общежитиях.

Также на продление выплат могут рассчитывать семьи ВПЛ, лишившиеся трудоспособности. Среди них могут быть и пенсионеры, которые получают пенсию, не превышающую трех размеров прожиточного минимума для граждан, лишившихся трудоспособности, по состоянию на 1 января 2023 года.

Напомним, украинские переселенцы неправомерно получили по меньшей мере 893 миллиона гривен выплат от государства. Так, в начале июля аналитики подсчитали, что почти 151 тысяча граждан выехали из Украины после начала полномасштабной войны, но 94 тысячи из них все равно получают выплаты от страны.

А 2 августа стало известно, кому из украинцев в последний летний месяц дадут прибавку к социальным выплатам. Так, некоторым украинцам могут выплатить единовременное пособие в размере от 450 гривен до 3 100 гривен.