Пенсии в Украине: кто в августе может получить надбавку к социальным выплатам

Некоторые категории граждан могут получить единоразовую доплату от 450 гривен до 3100 гривен.

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В августе 2023-го года некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на единоразовую надбавку к социальным выплатам. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Сообщается, что в течение 2023-го года в Украине прошло уже три индексации пенсий. Однако более до конца года не предусмотрено никаких перерасчетов для пенсионеров. В августе индексация также не предусмотрена.

Однако, как отметили журналисты, некоторые категории граждан могут получить единоразовую доплату от 450 гривен до 3100 гривен. Так, надбавку получат ветераны войны и члены их семей, инвалиды войны, жертвы нацистских репрессий, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица, имеющие особые заслуги перед страной.

Издание пишет, что размер доплаты определяется индивидуально. Так, она зависит от категории, к которой относится получатель:

инвалиды войны 1-й группы – 3100 гривен, 2-й группы – 2900 гривен, 3-й группы – 2700 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1000 гривен;

лица с особыми заслугами перед страной – 3100 гривен;

члены семей военнослужащих, которые погибли, – 650 гривен;

Также в материале говорится, что участники войны и бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага смогут дополнительно получить 450 гривен.

Также сообщалось, при каких условиях ПФУ может забрать у граждан выплаты. Государство может лишить граждан пенсии, если выплаты осуществлялись по фальшивым документам или получатель определенное время проживал за границей.