Виплати переселенцям: українцям пояснили, хто отримуватиме гроші впродовж року

Українцям для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно — гроші автоматично зараховуватимуться на банківські рахунки.

Related video

З 1 серпня 2023 року в Україні оновили правила, за якими внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримували державні виплати. Після змін деякі українці втратили право на отримання допомоги. Тим часом фахівці "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, хто з переселенців зможе отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Зазначається, що згідно з пунктом 13 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, виплати призначатимуться на цілий рік автоматично за умови, що громадянин уперше звернувся за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 року. Також має бути дотримано ще кілька умов.

У одержувача допомоги має бути низький дохід

Якщо переселенець звернувся по допомогу, наприклад 5 серпня 2023 року, то враховуватиметься його дохід за другий квартал. При цьому середньомісячний розмір сукупного доходу на одного ВПО за другий квартал не повинен перевищувати 8 372 гривень.

У сім'ї мають бути певні категорії громадян

До них належать:

особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно);

громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;

особи з інвалідністю;

громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

громадяни, які доглядають за особами, що досягли 80-річного віку;

фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової вищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках.

Також на продовження виплат можуть розраховувати сім'ї ВПО, які втратили працездатність. Серед них можуть бути і пенсіонери, які отримують пенсію, що не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, станом на 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, українські переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. Так, на початку липня аналітики підрахували, що майже 151 тисяча громадян виїхали з України після початку повномасштабної війни, але 94 тисячі з них усе одно отримують виплати від країни.

А 2 серпня стало відомо, кому з українців в останній літній місяць дадуть надбавку до соціальних виплат. Так, деяким українцям можуть виплатити одноразову допомогу в розмірі від 450 гривень до 3 100 гривень.