Украинским беженцам предложили навсегда остаться в Канаде: что для этого нужно
Некоторые беженцы, уехавшие из-за полномасштабной войны с РФ в Канаду, могут никогда не вернуться на постоянное место жительства в Украину.
Пока Украина раздумывает, как дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих для восстановления страны, в Канаде с осени этого года заработает программа, которая позволит некоторым украинским беженцам жить и работать в этой стране на постоянных условиях. Сообщение об этом появилось на сайте канадского правительства.
Кто сможет воспользоваться программой
Известно, что присоединиться к программе смогут только те украинские граждане, которые будут отвечать некоторым критериям. Например:
- обзавестить в Канаде статусом временного жителя;
- жить в стране с одним или с несколькими членами семьи.
Саму программу власти страны собираются запустить 23 октября этого года.
"Мы введем постоянную поддержку для тех, кто хочет остаться в Канаде со своей семьей навсегда. С 23 октября 2023 года будет предоставлено постоянное место жительства бежавшим от незаконного вторжения России", — сказано в сообщении.Важно
Отмечается, что до 31 марта 2024 года украинцы с визой CUAET, смогут въезжать в Канаду, пользуясь действиями специальных мер. После въезда у временных жителей будет возможность подать заявку на продление пребывания в Канаде до трех лет на основании:
- разрешения на учебу;
- открытых разрешений на работу.
"У них также будет доступ к услугам по расселению, таким как языковая подготовка и услуги по трудоустройству", – подчеркнули в правительстве.
Выплаты для украинцев в Канаде
Прибывшие в Канаду украинские беженцы получат единоразовую материальную помощь в размере около $2 400 (3 000 канадских долларов). Взрослым украинцам полагается единовременная выплата, а детям до 17 лет – дополнительно 1 500 канадских долларов ($1 200).
На выплаты могут рассчитывать только граждане:
- с действующим разрешением на работу или учебу;
- с временным видом на проживание;
- которые участвующие в программе для срочной эмиграции CUAET.
Отметим также, глава правительства Канады Джастин Трюдо приезжал в Ирпень после того, как освободили ВСУ. Он был шокирован, когда увидел сожженные и разрушенные дома.
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