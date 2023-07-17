Украинским беженцам предложили навсегда остаться в Канаде: что для этого нужно

Некоторые беженцы, уехавшие из-за полномасштабной войны с РФ в Канаду, могут никогда не вернуться на постоянное место жительства в Украину.

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Пока Украина раздумывает, как дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих для восстановления страны, в Канаде с осени этого года заработает программа, которая позволит некоторым украинским беженцам жить и работать в этой стране на постоянных условиях. Сообщение об этом появилось на сайте канадского правительства.

Кто сможет воспользоваться программой

Известно, что присоединиться к программе смогут только те украинские граждане, которые будут отвечать некоторым критериям. Например:

обзавестить в Канаде статусом временного жителя;

жить в стране с одним или с несколькими членами семьи.

Саму программу власти страны собираются запустить 23 октября этого года.

"Мы введем постоянную поддержку для тех, кто хочет остаться в Канаде со своей семьей навсегда. С 23 октября 2023 года будет предоставлено постоянное место жительства бежавшим от незаконного вторжения России", — сказано в сообщении.

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Отмечается, что до 31 марта 2024 года украинцы с визой CUAET, смогут въезжать в Канаду, пользуясь действиями специальных мер. После въезда у временных жителей будет возможность подать заявку на продление пребывания в Канаде до трех лет на основании:

разрешения на учебу;

открытых разрешений на работу.

"У них также будет доступ к услугам по расселению, таким как языковая подготовка и услуги по трудоустройству", – подчеркнули в правительстве.

Выплаты для украинцев в Канаде

Прибывшие в Канаду украинские беженцы получат единоразовую материальную помощь в размере около $2 400 (3 000 канадских долларов). Взрослым украинцам полагается единовременная выплата, а детям до 17 лет – дополнительно 1 500 канадских долларов ($1 200).

На выплаты могут рассчитывать только граждане:

с действующим разрешением на работу или учебу;

с временным видом на проживание;

которые участвующие в программе для срочной эмиграции CUAET.

Отметим также, глава правительства Канады Джастин Трюдо приезжал в Ирпень после того, как освободили ВСУ. Он был шокирован, когда увидел сожженные и разрушенные дома.

Ранее Фокус выяснял, как ухудшение демографической ситуации в Украине из-за выезда миллионов украинцев за границу повлияет на экономику, пенсионную систему и рынок труда.