Українським біженцям запропонували назавжди залишитися в Канаді: що для цього потрібно

Деякі біженці, які виїхали через повномасштабну війну з РФ до Канади, можуть ніколи не повернутися на постійне місце проживання в Україну.

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Поки Україна роздумує, як додатково залучити 4,5 млн робітників для відбудови країни, у Канаді з осені цього року запрацює програма, що дасть змогу деяким українським біженцям жити і працювати в цій країні на постійних умовах. Повідомлення про це з'явилося на сайті канадського уряду.

Хто зможе скористатися програмою

Відомо, що приєднатися до програми зможуть тільки ті українські громадяни, які відповідатимуть деяким критеріям. Наприклад:

обзавестися в Канаді статусом тимчасового жителя;

жити в країні з одним або з кількома членами сім'ї.

Саму програму влада країни збирається запустити 23 жовтня цього року.

"Ми запровадимо постійну підтримку для тих, хто хоче залишитися в Канаді зі своєю сім'єю назавжди. З 23 жовтня 2023 року буде надано постійне місце проживання тим, хто втік від незаконного вторгнення Росії", — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що до 31 березня 2024 року українці з візою CUAET, зможуть в'їжджати до Канади, користуючись діями спеціальних заходів. Після в'їзду у тимчасових мешканців буде можливість подати заявку на продовження перебування в Канаді до трьох років на підставі:

дозволу на навчання;

відкритих дозволів на роботу.

"У них також буде доступ до послуг із розселення, таких як мовна підготовка та послуги з працевлаштування", — підкреслили в уряді.

Виплати для українців у Канаді

Українські біженці, які прибули до Канади, отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі близько $2 400 (3 000 канадських доларів). Дорослим українцям належить одноразова виплата, а дітям до 17 років — додатково 1 500 канадських доларів ($1 200).

На виплати можуть розраховувати тільки громадяни:

з чинним дозволом на роботу або навчання;

з тимчасовою посвідкою на проживання;

які беруть участь у програмі для термінової еміграції CUAET.

Зазначимо також, глава уряду Канади Джастін Трюдо приїжджав до Ірпеня після того, як звільнили ЗСУ. Він був шокований, коли побачив спалені та зруйновані будинки.

Раніше Фокус з'ясовував, як погіршення демографічної ситуації в Україні через виїзд мільйонів українців за кордон вплине на економіку, пенсійну систему і ринок праці.