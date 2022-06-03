Канада виплатить біженцям з України $2400: як отримати гроші

Одноразова виплата належить дорослим і дітям, які прибули в Канаду. Кошти зараховують протягом 5 днів, для цього потрібно відкрити рахунок у канадському банку.

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Українські біженці, які прибули до Канади, отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі близько $2 400 (3 000 канадських доларів). Про це повідомив уряд Канади.

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Дорослим українцям належить одноразова виплата, а дітям до 17 років — додатково 1 500 канадських доларів ($1 200).

Гроші отримають українці та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчанням, тимчасовою посвідкою на проживання та які беруть участь у програмі для термінової еміграції CUAET.

Заявку на отримання одноразової виплати можна подати через сайт уряду Канади. Щоб отримати виплату, потрібно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього за 5 днів.

"Фінансова допомога допоможе українцям розв'язувати нагальні проблеми — витрати на транспорт та житло, перш ніж вони знайдуть притулок та роботу в Канаді", — заявив міністр з питань імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер.

[ + – ] Канадський уряд відкрив для українців 3 чартерні рейси з Польщі Фото: pexels.com

На додаток до цього канадський уряд відкрив 3 чартерні рейси з Польщі, щоб біженці прибували до країни. Українці одержують тимчасове житло на 14 днів.

Чим ще Канада допомагає біженцям з України

Канадський уряд допомагає українцям адаптуватися до нового життя. Влада може допомогти в мовній підготовці, влаштуванні дітей у школи, відкрити банківський рахунок та знайти роботу.

"Допомога українцям, які рятуються від війни з Росією, не припиняється після їх прибуття в Канаду. Ми продовжимо допомагати жити в спільнотах по всій країні", — сказав міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади.

З 1 січня по 22 травня до Канади прибуло 35 455 громадян України.

Нагадаємо, що Канада на рік скасувала всі мита на імпорт українських товарів та хоче допомогти експортувати з України зерно для підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїжджав до Ірпеня після того, як місто було під окупацією російських військових. Він був шокований, коли побачив спалені та зруйновані будинки.