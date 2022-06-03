Канада выплатит беженцам из Украины $2400: как получить деньги
Единовременная выплата полагается прибывшим в Канаду взрослым и детям. Средства зачисляют в течение 5 дней, для этого нужно открыть счет в канадском банке.
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Прибывшие в Канаду украинские беженцы получат единоразовую материальную помощь в размере около $2 400 (3 000 канадских долларов). Об этом сообщило правительство Канады.
Взрослым украинцам полагается единовременная выплата, а детям до 17 лет – дополнительно 1 500 канадских долларов ($1 200).
Деньги получат украинцы и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебой, временным видом на проживание и участвующие в программе для срочной эмиграции CUAET.
Заявку на получение единовременной выплаты можно подать через сайт правительства Канады. Чтобы получить выплату, нужно открыть счет в канадском банке, деньги поступят на него через 5 дней.
"Финансовая помощь поможет украинцам решить неотложные проблемы – расходы на транспорт и жилье, прежде чем они найдут убежище и работу в Канаде", – заявил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер.
В дополнение к этому канадское правительство открыло 3 чартерных рейса из Польши, чтобы беженцы прибывали в страну. Украинцы получают временное жилье на 14 дней.
Чем еще Канада помогает беженцам из Украины
Канадское правительство помогает украинцам адаптироваться к новой жизни. Власти могут помочь в языковой подготовке, устройстве детей в школы, открыть банковский счет и найти работу.
"Помощь украинцам, спасающимся от войны с Россией, не прекращается после их прибытия в Канаду. Мы продолжим помогать жить в сообществах по всей стране", – сказал министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады.
С 1 января по 22 мая в Канаду прибыли 35 455 граждан Украины.
Напомним, что Канада на год отменила все пошлины на импорт украинских товаров и помочь экспортировать из Украины зерно для поддержания глобальной продовольственной безопасности.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приезжал в Ирпень после того, как город был под оккупацией российских военных. Он был шокирован, когда увидел сожженные и разрушенные дома.